Les prisons ou le viol permanent de la légalité dans le cadre de l’appareil de justice

plus je plonge dans l’univers de la prison en France plus je le trouve révélateur de ce qui mine aujourd’hui l’Etat à travers la destruction programmée de ses services publics.

J’ai déjà vécu cette plongée dans l’univers de la vieillesse, singulièrement à travers les urgences, où on pouvait laisser un vieillard, en l’occurence ma mère de 98 ans, pendant des heures (4 heures) dans un couloir d’urgence pleurer en m’ interdisant dévorée d’inquiétude de m’approcher d’elle et je devais l’attendre dans une salle collective à proximité. Les Epad où il n’y a pas assez de personnel et où effectivement on expédie aux urgences très facilement, mais il y a eu aussi ce magnifique service des soins palliatifs avec un personnel héroïque. Comme il y a eu la mort de mon fils à l’hôpital nord d’une embolie pulmonaire, alors que dans un long week end de l’ascension il attendait un pneumothorax qui ne pouvait intervenir que le lundi. On m’a proposé de porter plainte, j’ai refusé d’abord parce qu’on ne monnaye pas la mort d’un enfant, ensuite parce que je savais que les responsables étaient hors de portée.

Dans tous ces lieux j’ai souffert avec mes proches, mais en tant que sociologue, je ne peux m’empêcher d’établir un diagnostic. Le constat s’impose: tout ce qui se réalise de bien dans des conditions de plus en plus dégradées est dû au dévouement des personnels, épuisés, surchargés. Ils sont le dernier et fragile rempart d’une mise en lambeau de ce qui fut conquis et qui faisait l’excellence française.

Mais ce que je découvre en prison est encore plus caractéristique. Comment vous expliquer ma stupéfaction: comment se peut-il qu’un service dépendant du ministère de la justice ait à cœur de manière aussi systématique de violer sa propre légalité. Et comme le personnel est le plus mal payé, le moins bien formé, il n’est pas en mesure de tenter de corriger les désastres, il s’enfonce avec les détenus dans un système qui détruit tout le monde et où règne la loi du plus fort.

La justice viole sa propre légalité.

Théoriquement il est interdit qu’un prévenu reste plus de deux ans en prison sans jugement, surtout dans le cas d’adlane qui est inconnu des services de police, est entré à 18 ans à peine majeur et dont la victime est vivante fort heureusement, mais cette disposition légale est violée, ainsi le 30 mars, il y aura deux ans révolu qu’Adlane est en prison et son jugement n’interviendra qu’en juin. de même, il est obligatoire qu’on lui accorde un parcours d’occupation et de réinsertion, de fait tout lui a été refusé, sa demande de faire des études et même de nettoyer les coursives, de s’occuper de la bibliothèque qui d’ailleurs n’existe plus dans les nouveaux bâtiments. C’est illégal et cela ne correspond pas au règlement intérieur et à la convention que la France a signé.

Oui mais voilà le règlement des prisons est le seul qui admette face à la loi une mention de deux lignes qui souligne que cela ne sera appliqué que si les conditions le permettent. Donc une administration dépendant de la justice édicte face à la loi, un principe de réalité qui est celui de l’état de la justice et celui des conditions réelles de la vie carcérale.

Il est possible de porter plainte y compris devant les tribunaux internationaux mais les avocats ne vous le conseillent pas, parce qu’ils savent que celui qui a osé agir ainsi risque de le payer très cher à l’intérieur de la prison, par un rajout de peine et au moment du jugement où les tribunaux font payer à celui qui ne se tait pas sa rébellion.

Oui le véritable problème est de rétablir l’Etat de droit mais ce qui le viole n’est pas ce que l’on croit. La prison telle qu’elle est produit des morts par suicide (116 par an pour les détenus et aussi pour les surveillants), des handicapés à vie, des récidivistes et ce qu’on appelle aujourd’hui les terroristes. Parce qu’il y a un fonctionnement qui repose sur un viol permanent de la légalité.

Danielle Bleitrach

