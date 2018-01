Conférence de presse sur les Baumettes: Adlane n’est pas fou il décrit la réalité

Hier conférence de presse de l’association confluence sur la prison des Baumettes. Adlane n’est pas fou, c’est la réalité.Ce qui se passe aux beaumettes est incroyable et personnellement je suis ressortie de cette description convaincue de la nécessité de porter plainte contre la France qui tolère que de pareils lieux existent sous la gestion directe de son ETat. L’ONU a déjà désigné notre pays qui se présente volontiers comme le défenseur des droits de l’homme comme ayant sur son territoire des prisons indignes de la condition humaine. Les gens qui sont condamnés sont seulement en droit international à la privation de la liberté, pas à la folie et à la mort.

Il y a eu un mort le mois dernier, les détenus lui ont sauté à pieds joints sur le ventre jusqu’à lui faire éclater foie et rate et les surveillants ne sont intervenus que 20 minutes après alors qu’il était trop tard. il y a eu également un suicide, un jeune homme de trente ans. La nouvelle prison qui vient d’être crée est déjà pire que celle que l’on désigne comme « les Beaumettes historiques, les cellules sont plus petites avec des waters au milieu et elles étaient conçues comme individuelles alors qu’elles sont déjà occupées par deux individus, voir trois. Ils sont tous mélangés, des caids récidivistes avec des enfants qui n’ont pas de casier, et ne sont même pas connus des services de police comme Adlane.

La conférencière Rabha Attaf, qui est journaliste, présidente de confluences a réclamé avant tout l’Etat de droit dans la prison et elle a montré que les surveillants qui reçoivent en commençant moins de mille euros de salaire vivaient dans le même enfer que les prisonniers. La surpopulation est certes un problème, mais il y a d’autres problèmes que l’on refuse de voir, il y a ce qu’est ce personnel, la manière dont ils vivent tous dans un système carcéral qui n’est que la loi du plus fort ou chacun peut à peu a intérêt à accepter les règles non dites. Parce qu’il y a effectivement un règlement de 180 pages, mais personne parmi les détenus, ni leurs familles ne connaissent lson existence, on distribue seulement une page aux détenus sur leurs devoirs, rien sur leurs droits mais ces droits existent, ils sont niés. par exemple Adlane aurait droit selon ce règlement à des cours, des activités qui l’occupent, alors que tout lui a été refusé, la demande de cours d’informatique, d’aide à la bibliothèque et même celle de faire le ménage dans les coursives, on l’a condamné à ne rien faire 24h sur 24 dans une cellule parce que le lieu de promenade est trop petit et que la violence y règne. mais si quelqu’un ose réclamer l’application du règlement, il est bousculé et s’il proteste même verbalement il passe en conseil de discipline et risque deux mois de prison supplémentaire. Quand Adlane a eu la mâchoire cassé par un co-détenu et qu’il a subi un mois d’hôpital avec des broches, ils sont tous les deux passés en conseil de discipline, l’agresseur a écopé de deux mois et Adlane a été relaxé parce qu’ils n’était pas coupable. Qui est coupable d’une telle situation ?

Ce que l’association réclamait c’était que l’état de droit soit restauré et pas celui des mafias qui règne de fait. Pour cela il faut un personnel mieux qualifié, mieux payé et mieux formé. Elle a cité l’exemple de la Norvège et de l’Espagne. L’exemple français étant le pire et la prison ne produit aucune réinsertion si ce n’est dans les circuits mafieux et ceux de la radicalisation. Si Adlane est une victime c’est qu’il n’est adapté à aucun des deux. Ceux qui rentrent dans le moule sont à la sortie des délinquants et des fauves.

Nous avions constamment des nouvelles de l’intérieur de la prison, le téléphone de Rabba n’arrêtait pas de sonner. Lles détenus n’ont plus de parloir, le père d’adlane attendait devant la porte en vain, les gamelles ne sont distribuées qu’au gré des événements à cause de la grève, ils sont consignés dans les cellules, donc les détenus sont au bord de l’explosion et c’est à se demander si certains syndicats d’extrême-droite ne cherchent pas cette explosion.Rabba leur disait : restez calmes, ils cherchent à vous utiliser.!

Rabba quand nous sommes allées déjeuner ensemble et que je lui ai raconté ce que disait Adlane m’a dit qu’il n’était pas fou que ce qu’il décrivait était la réalité. j’ai protesté en lui disant que demander que le ministre de la justice nous envoie ses parents et moi dans un département étranger parce qu’il avait reçu des menace nous concernant, un contrat était mis sur nos têtes prouvait qu’il avait perdu tout sens des réalités . Elle m’a dit : « mais ce sont exactement les menaces que les détenus qui ne sont pas dans le système subissent de la part des caïds, les surveillants aussi subissent ce genre de pression. Elles sont rarement mises à exécution mais eux qui sont enfermés depuis des années comme Adlane peu à peu sont convaincus que l’ensemble de la société est sous la puissance du système carcéral. Ont-ils tort et la prison n’est-elle pas le véritable visage d’une société comme la nôtre?

Après la conférence, je suis allée déjeuner avec elles (parce qu’il y avait dix femmes pour un homme) dans un restaurant végétarien, toutes ces femmes étaient des combattantes et j’ai décidé de m’impliquer pour Adlane mais aussi pour changer ici comme ailleurs tout ce qui devait être changé. il y avait une bande de jeunes femmes formidables, dont l’une a la passion de la Chine, apprends le chinois et elle a 20 ans l’âge d’Adlane.je ne leur ai pas caché que j’étais communiste et ennemie de tout communautarisme. Bien que je sois convaincue que si mon petit fils ne s’appelait pas Adlane Achaïbou et avait le type qu’il a il n’aurait jamais été avec son parcours et son acte dans un tel enfer, on aurait pris en considération ses demandes de liberté, mais je suis également convaincue que s’il avait été le fils de quelque émir, il ne serait jamais même passé par la case prison. Donc ce qui est en cause ce n’est pas le fait d’être « arabe » ou « africain » mais le fait d’être pauvre. J’ai ajouté que quand on voit la manière dont on traite les salariés, par exemple ceux de carrefour comment voulez vous que les prisonniers et leurs surveillants qui appartiennent à la même classe sociale soient traités. La prison française est dans la logique du capitalisme. Rabba m’a dit que si elle n’avait pas été élevée à Nanterre dans ce qui était alors une municipalité communiste, avec colonie de vacances, blibliothèque, activité pour tous, elle ne serait pas devenue journaliste, n’aurait pas fait des études. Nous avons parlé du temps où il y avait une organisation collective dans les prisons pour lutter contre les prisons de haute sécurité, le temps où l’Humanité était le journal le plus lu, de Charlie Bauer.

Dans le fond le PCF n’était pas nécessairement à la pointe de tous les combats menés par des associations, mais parce qu’il existait, était puissant, il créait un autre rapport de forces qui permettait aux diverses revendications des droits humains d’être mieux entendues. il est clair que de ce point de vue aucune force ne l’a remplacé, pas le PS, c’est clair, pas les groupuscules gauchistes, pas la france insoumise. C’est d’ailleurs à cause de ce constat que je reste au PC et que j’agis pour qu’il soit présent. C’est une question de salubrité publique.

Oui c’est parce qu’il sont pauvres, mais c’est aussi parce qu’ils sont arabes, africains, me dit Rabba, et autour de nous tout le monde est bien d’accord, Adlane avec son parcours, son acte, le fait que la victime soit vivante, n’aurait jamais dû se retrouver là en attendant son jugement. Je vais m’adresser au relais de Toubon, le défenseur des droits à marseille.

Nous avons discuté jusqu’à 15 heures en plein soleil à la terrasse d’un café (c’est ça le luxe marseillais, un soleil qui couvre de son éclat la misère de cette ville et de son centre°.

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ_PDF.html?IDMSG=142766&PJRANG=2&NAME=RAPPORT+D%27ENQUETE+CENTRE+PENITENTIAIRE+DE+MARSEILLE

voici également l’article de basta qui a assisté à la conférence :

https://www.bastamag.net/Une-prison-digne-d-une-dictature-un-rapport-epingle-l-enfer-des-Baumettes-a