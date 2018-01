les photographie qu’après la guerre les autorités britanniques ont tenté de garder secrètes sur la torture des communistes

Pendant près de 60 ans, les preuves du programme britannique de torture clandestine dans l’Allemagne d’après-guerre ont été cachées dans les dossiers du gouvernement. Les photos hilarantes de jeunes hommes qui avaient survécu étant systématiquement affamés, ainsi que battus, privés de sommeil et exposés à un froid extrême, ont été jugés trop choquants pour être vus.Comme l’a écrit un ministre de l’époque, le moins de gens possible devraient savoir que les autorités britanniques ont traité les prisonniers «d’une manière qui rappelle les camps de concentration allemands».

Beaucoup d’autres photographies connues ont été retirées des archives, et même cette année, certains responsables gouvernementaux ont soutenu qu’aucun d’entre eux ne devrait être publié.

Les images montrent des présumés communistes qui ont été torturés dans le but de recueillir des informations sur les intentions militaires soviétiques et les méthodes de renseignement à une époque où certains responsables britanniques étaient convaincus qu’une troisième guerre mondiale ne se produirait que dans quelques mois.

D’autres interrogés dans la même prison, à Bad Nenndorf, près de Hanovre, comprenaient des nazis, d’éminents industriels allemands de l’ère hitlérienne et d’anciens membres des SS.

Au moins deux hommes soupçonnés d’être communistes ont été morts de faim, au moins un a été battu à mort, d’autres ont souffert de graves maladies ou de blessures, et beaucoup ont perdu des orteils à la suite de gelures.

Le traitement effroyable des 372 hommes et 44 femmes qui ont été interrogés à Bad Nenndorf entre 1945 et 1947 est détaillé dans un rapport d’un détective de Scotland Yard, l’inspecteur Tom Hayward. Il avait été appelé par des officiers supérieurs de l’armée pour enquêter sur les mauvais traitements infligés aux détenus, en partie à cause des preuves fournies par ces photographies.

Le rapport d’Insp Hayward est resté secret jusqu’en décembre dernier, lorsque le Guardian a obtenu sa libération en vertu de la Freedom of Information Act. Les photographies vues ici ont été enlevées avant que le Foreign Office ne publie le rapport, apparemment parce que le ministère de la Défense ne souhaitait pas qu’elles soient publiées. Cette décision a été renversée la semaine dernière, suite à un appel du Guardian.

L’un des hommes photographiés, Gerhard Menzel, 23 ans, étudiant, a été arrêté par les services de renseignements britanniques à Hambourg en juin 1946. Il était soupçonné d’avoir voyagé dans la zone d’ Allemagne contrôlée par les Britanniques depuis Omsk en Sibérie. , où il avait été prisonnier de guerre. Son poids, mesuré plusieurs semaines après son arrestation au 10e 3lb, était tombé à 7l 10lb au moment où il a été transféré de Bad Nenndorf à un camp d’internement dirigé par la Grande-Bretagne huit mois plus tard.

Entre temps, a-t-il dit à Hayward, ses mains avaient été enchaînées dans son dos pendant jusqu’à 16 jours à la fois, des périodes durant lesquelles il avait reçu plusieurs coups de poing au visage. Il avait également été détenu dans une cellule nue et gelée pendant deux semaines à la fois et arrosé d’eau froide toutes les 30 minutes de 4 h 30 à minuit, une pratique que le détective avait découvert comme étant courante.

Un médecin du camp d’internement a rapporté que M. Menzel faisait partie d’un groupe de 12 détenus transférés de Bad Nenndorf, tous émaciés et vêtus de haillons. Les précédents arrivants avaient également été à moitié affamés. Certains avaient des cicatrices au visage, apparemment le résultat de coups. Quelques-uns avaient des cicatrices sur leurs tibias, qui seraient le résultat de tortures avec des vis à tibia qui avaient été récupérées dans une prison de la Gestapo à Hambourg.

M. Menzel « n’était que peau et os », écrit le docteur. Il ne pouvait ni marcher ni se lever sans aide, et ne pouvait parler qu’avec difficulté parce que sa langue et ses lèvres étaient enflées et brisées.

« Il était impossible de prendre sa température corporelle car il ne dépassait pas 35 degrés Celsius et le thermomètre ne commence qu’à 35 ».

Le prisonnier était également confus, anxieux et souffrait de pertes de mémoire, ses poumons étaient gravement infectés et sa tension artérielle était dangereusement basse. Ce n’est qu’après avoir été lavé, nourri et chauffé avec des lampes que sa température corporelle peut être élevée à 36,3 ° C, mais le médecin craint que ses chances de survie soient minces.

Un autre homme photographié, Heinz Biedermann, 20 ans, employé de bureau, avait été arrêté en octobre 1946 parce qu’il se trouvait dans la zone britannique, tandis que son père, qui vivait à Stendal dans la zone russe, avait été identifié comme «un ardent communiste». Au moment où il a été transféré de Bad Nenndorf quatre mois plus tard, son poids était tombé de 11l 3lb à 7st 12lb. Il a déclaré avoir été détenu à l’isolement pendant la majeure partie du temps, menacé d’exécution et forcé de vivre et de dormir dans des températures sous zéro même s’il était à peine habillé.

Un garde de l’armée britannique a déclaré à l’inspecteur Hayward que M. Biedermann avait «été gaspillé comme une bougie» pendant son emprisonnement. Un autre, un soldat du régiment d’Essex, a dit au détective qu’il se plaignait que lui et ses camarades se conduisaient aussi mal que les Allemands. « Je suis devenu très impopulaire après cela … le sergent semblait avoir une mauvaise opinion de mes propos. »

Lors du transfert de M. Biedermann dans le camp d’internement, un officier de Bad Nenndorf a demandé qu’il soit détenu «pendant un temps suffisant» pour l’empêcher de donner aux Soviétiques «des informations détaillées sur ce centre et les méthodes d’interrogatoire».

Les dossiers du Foreign Office montrent que l’officier de marine commandant le camp d’internement, le capitaine Arthur Curtis, a été tellement choqué par l’état des hommes qui lui ont été envoyés qu’il a ordonné que ces photographies soient prises pour appuyer ses plaintes sur le traitement de ces «squelettes vivants». . Les photographies de plusieurs autres prisonniers, prises en même temps, semblent avoir disparu des dossiers du Foreign Office.

De l’autre côté de la zone britannique, pendant ce temps, un officier de l’artillerie royale se plaignait de l’état des détenus de Bad Nenndorf qui étaient jetés d’un camion à l’entrée d’un hôpital militaire. Certains pesaient un peu plus de six pierres, et deux sont morts peu après leur arrivée.

Les archives montrent que Bad Nenndorf était dirigé par un département du War Office appelé CSDIC (Combined Services Detailed Interrogation Center).

À la fin de 1946, le CSDIC semble avoir perdu tout intérêt pour les nazis et visait les communistes. Il semble que les prisonniers aient été interrogés sur les méthodes et les intentions soviétiques, plutôt que sur le parti communiste lui-même.

Certains des détenus de Bad Nenndorf espionnaient en effet pour les Soviétiques: un prisonnier, à moitié norvégien et à moitié russe, avait déclaré à Hayward qu’il était officier du NKVD, prédécesseur du KGB, et qu’il opérait continuellement en Allemagne depuis 1938. Un autre, un journaliste allemand qui avait été libéré par les Soviétiques d’une prison de la Gestapo, a été surpris en train de voler dans l’aérodrome de Croydon avec de faux papiers britanniques. Les deux hommes étaient affamés et gravement torturés.

Cependant, d’autres n’étaient clairement pas des espions. Un homme qui était mort de faim était un ex-soldat gay pris avec des faux papiers alors qu’il traversait la zone britannique à la recherche de son amant, tandis que l’autre était un jeune allemand qui était interrogé parce qu’il s’était porté volontaire pour espionner les Britanniques. la zone russe, et a été faussement soupçonné de mentir à cause d’une erreur officielle sur son dossier médical.

Quatre officiers britanniques ont été martialled tribunal après l’enquête de Hayward. Des documents déclassifiés montrent que les audiences ont eu lieu en grande partie à huis clos pour empêcher les Soviétiques de découvrir que des Russes étaient détenus.

Une autre considération a été reconnue comme la volonté de dissimuler l’existence de plusieurs autres prisons du CSDIC. Alors que l’on sait maintenant qu’un centre d’interrogation se trouvait dans le centre de Londres, on en sait peu sur ceux en Allemagne, à part leur localisation.

Après les cours martiales, la prison de Bad Nenndorf, qui se trouvait dans une ancienne salle de bains, a été remplacée par un centre d’interrogation près d’une base de la RAF à Gütersloh et des ordres ont été donnés aux détenus avant leur interrogatoire. . On ne sait pas quand ce centre a fermé ses portes.

Le seul officier de Bad Nenndorf à avoir été condamné était le médecin de la prison. À l’âge de 49 ans, sa peine devait être expulsée de l’armée. Le commandant, le colonel Robin Stephens, a été blanchi d’une accusation de «conduite scandaleuse et cruelle» et a dit qu’il était libre de demander à rejoindre ses anciens employeurs au MI5.