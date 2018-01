La prochaine séance du séminaire Marx au XXIe siècle sera consacrée à un hommage à son fondateur, Jean Salem, décédé le 14 janvier 2018.

Si vous n’êtes pas un habitué du séminaire et n’êtes donc pas forcément inscrit sur la liste des présents potentiels, merci de m’envoyer simplement votre nom et votre prénom afin que les vigiles vous permettent de passer à l’entrée.

Cordialement,

Aymeric Monville« Monville Aymeric » <monvilleaymeric@yahoo.fr>

Samedi 27 janvier, de 14h à 16h

Sorbonne

Amphi Lefebvre

entrée par la rue Cujas

Aymerci Moneville qui est philosophe et qui dirige les éditions Delga, ainsi que remi herrera économiste, chercheur enseignant à la Sorbonne,liront les messages à la tribune, un film sera projeté.

un article d’un intellesctuel portugais, Miguel Urbano, enfant de la grande bourgeoisie qui a donné tout son patrimoine familial à la Révolution des oeillets et que j’ai rencontré à Cuba qui lui avait consacré cet article:

https://histoireetsociete.wordpress.com/2015/04/12/jean-salem-et-la-culture-integrale-par-miguel-urbano-rodrigues/

Mon hommage personnel à jean salem

Mon mari qui avait été torturé par la gestapo, avait organisé la révolte de la centrale d’Eysse et avait été déporté à dachau me disait en riant : « Il est plus facile de résister à la torture qu’aux flatteries du capitalisme ».

jean salem, fils d’henri Alleg, a-t-il eu plus de force que son père, lui dont chacun reconnaissait l’érudition, prix de l’académie française, pour maintenir un séminaire marx et pour être un des point de ralliement de tous ceux qui ne voulaient pas céder à la vulgate du capitalisme? Il serait sans doute opposé à une telle comparaison, mais il saurait qu’il est juste d’avoir considéré qu’il était ce faisant de bonne lignée.

J’ai repensé à cette scène il y a bien longtemps où un journaliste de Libération m’a proposé de faire de moi une des intellectuelles en vue si je lui disais ce qui ce passait au Comité central. je lui ai répondu: « Si je suis quelqu’un de la taille d’Aragon je n’aurai pas besoin de vous. Si je suis comme cela est vraisemblable une intellectuelle honnête comme il y en a tant, laissez moi mon honneur de communiste. Quand j’ai raconté cela à Juquin, chargé à cette époque des rapports avec la presse, il m’a dit tu aurais dû accepter on aurait transmis ce qu’on aurait voulu. mais de ça aussi j’étais incapable.

En pensant à jean, mais aussi à Aymeric, à Rémy, et à tant d’autres qui ont suivi ce chemin de l’honneur, ont refusé de céder à ceux qui tranfiquaient l’histoire, ont défendu Cuba et aujourd’hui les dirigeants communistes polonais qui passent en jugement, qui écrivent en sachant qu’ils n’auront aucun compte-rendu, aucune publicité y compris dans la presse communiste, je me dis qu’ils auront démontré qu’un intellectuel qui choisit réellement le camp du prolétariat est bien de la race des Politzer, des gabriel Peri.

jean était pur et droit, lumineux et l’histoire des intellectuels en ce siècle sera faite, une bonne place lui sera réservée aux côtés des éternels rebelles, ceux qui ont préféré leur honneur, leur idéal à tous les compromis. Ils ont apparement été les perdants mais l’histoire leur a rendu raison et de toute manière ils n’auraient pas pu agir autrement.

je voudrais ajouter que son exemple démontre qu’un intellectuel de ce type s’il doit ne pas renoncer au militantisme au quotidien avec ses camarades, dans sa cellule, a le devoir d’utiliser ce qu’il a appris, ses facilités de communication, d’abord pour faire connaître ce qu’il estime la vérité et ne pas céder d’un pouce dans ces milieux intellectuels, dans tous les canaux qui sont à sa disposition. C’est ce qu’a choisi Jean jusqu’au bout y compris ravage par la maladie qu’il a affronté avec ce tranquille courage qu’il tenait de bonne famille.

danielle Bleitrach

