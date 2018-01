Pavel Grudinin: Tout le territoire de la Russie devrait être celui de l’optimisme social

Dans les élections présidentielles en Russie, deux notions entrent en contradiction : le capitalisme oligarchique et la justice sociale, adéclaré Pavel Grudinin, candidat au poste de président de la Fédération de Russie du Parti communiste et des forces national-patriotiques de Russie, lors d’une conférence de presse à Saint-Pétersbourg. Il a également souligné que s’il gagne les élections, il a l’intention d’étendre à l’ensemble du pays les principes de la gestion socialiste appliquée dans la ferme d’Etat Leninsky près de Moscou

Décrivant son programme électoral « 20 étapes » Paul GRUDININ a appelé son programme « sortir de l’impasse, de la crise dans laquelle nous sommes pris qui est le résultat de la mauvaise politique du gouvernement actuel. » « C’est un programme de lutte contre la pauvreté. Ce programme de justice est en faveur des travailleurs, les citoyens ordinaires, et non pour une poignée d’oligarques. C’est une opportunité pour étudier normalement, pas de payer pour l’éducation et les soins de santé », a-t-il dit. »Dans notre programme, chacun d’entre vous trouvera quelque chose qui est particulièrement important pour lui. Et si vous votez pour moi, en tant que représentant du Parti communiste et les forces nationales patriotiques, nous vous garantissons que la vie de nos citoyens sera meilleure, « – dit Pavel Grudinin.

« La tâche principale de l’Etat n’est pas d’élire un président fort, mais d’assurer la richesse de la population et d’assurer la justice sociale », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de problèmes avec les jeunes spécialistes de la ferme d’Etat de Lénine. Parce que tous ont un logement décent et ont la possibilité d’améliorer leurs conditions de vie, s’ils donnent naissance à des enfants. Dans notre ferme d’État, dans une petite ferme, plus de 150 enfants naissent chaque année. Pourquoi? Parce que les parents savent à coup sûr que la ferme d’État leur fournira un salaire décent (et le salaire moyen dans la ferme est de 78 mille roubles). Et cela peut être appliqué dans toute la Fédération de Russie « , a déclaré Pavel Grudinin.

Répondant aux questions des journalistes, Grudinin s’est engagé à augmenter les pensions après avoir remporté les élections. Cela se fera en éliminant les «tampons» parasitaires sous la forme de divers fonds. Selon le candidat du peuple, les pensions doivent être payées directement sur le budget de l’Etat.