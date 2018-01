Les Kurdes disent que Damas a envoyé  un ultimatum avant les frappes turques

La Turquie, l’Iran, la Russie et le régime syrien coordonnent leurs actions plus que ce que l’une ou l’autre partie le laisserait entendre, cet article paru sur le site de Bloomberg s’adresse à un public américain. C’est un appel au soutien américain, il tente de démontrer que les Etats-Unis auraient intérêt à soutenir les kurdes puisque ceux-ci ont refusé de s’allier avec les Syriens. Mais ce que dit clairement l’article c’est que les Etats-Unis comme la Grande bretagne (et la france) les ont lâchés à partir du moment où ils avaient été utilisés pour vaincre daech. Les kurdes ont abandonné la réalité d’une zone sanctuaire en territoire syrien pour l’illusion d’un Etat indépendant garanti par les Etats-Unis et ils n’ont rien eu du tout, les occidentaux les ayant lâchés. L’article laisse entendre que l’attaque contre les positions turques qui a servi de prétexte aux frappes turques était fomentés par ceux qui ont intérêt à la poursuite de la guerre en Syrie, les groupes terroristes financés par les saoudiens . Ces derniers sont désormais alliés de fait avec israêl, le problème palestinien n’ayant plus l’importance que prend aujourd’hui le conflit chiite-sunnites. Ces gens qui ont intérêt à la poursuite du conflit sont désignés sans être nommés pour le public américain. Tout cela était malheureusement prévisible et ceux qui ont encouragé les Kurdes à une telle alliance portent une responsabilité politique. Il n’est rien sorti du Conseil de sécurité. En ce qui concerne la politique du PCF, il est clair que notre parti doit revoir impérativement son analyse de ce qui se passe dans cette zone où les jeux d’intérêts impérialistes s’en donnent à coeur joie.Notre position étant au meilleur des cas celle de la gauche des démocrates américains.(note et traduction de danielle Bleitrach)