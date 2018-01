Kim Jong-un — CHINE NOUVELLE/SIPA

Après son oncle dévoré par des chiens, son ex- petite amie exécutée à cause d’une sextape, sa tante disparue et des membres du parti exécutés pour avoir regardé des émissions de télévision étrangères, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un s’est maintenant débarrassé de son ministre de la Défense qui avait eu le malheur de s’assoupir lors d’un défilé militaire. Coutumier des exécutions spectaculaires, Kim Jong-un reproduit les techniques des purges staliniennes. Le directeur de la revue Histoire & Liberté et spécialiste de la Corée du Nord Pierre Rigoulot décrypte la stratégie nord-coréenne.

Pourquoi autant de cadres du parti et de membres de la famille de Kim Jong-un sont-ils assassinés?

Ces exécutions sont normales vu le régime et le système de la Corée du Nord, qui est bâtie sur le modèle de l’Union soviétique de Staline. On sait qu’à cette époque les méfiances de la direction du parti à l’égard des cadres se réglaient par des purges. Le régime de Pyongyang fonctionne de la même manière. Le parti communiste de l’URSS comme celui de la Chine de Mao ont toujours réglé les problèmes internes par des purges violentes: on vous colle au mur et on vous exécute ou on vous envoie en prison ou dans un camp.