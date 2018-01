Candidat au poste de président de la Fédération de Russie Pavel Grudinin a commenté l’interdiction du Comité International Olympique (CIO) de l’utilisation du drapeau et l’hymne de la Russie aux Jeux Olympiques de 2018.

« Aujourd’hui, nous sonstatons avec étonnement que le film »Aller plus haut (« Dvizhenie vverkh »), »est devenu le film qui a attiré le plus de spectateurs de ces 25 dernières années. Il s’agit de la victoire de l’équipe nationale de basket-ball de l’URSS dans un match pour l’or aux Jeux olympiques de 1972 sur l’équipe américaine apparemment imbattable.Savez-vous ce qui explique cet énorme succès? C’est la réaction inconsciente de notre société à la décision humiliante du CIO d’interdire à notre équipe nationale d’utiliser des symboles russes aux Jeux Olympiques en Corée. Comment ça? Nous – le grand peuple, qui a vaincu le fascisme dans la guerre patriotique et sauvé le monde entier de ce fléau, sommes maintenant obligés de lever le drapeau blanc.

Je pense que les athlètes qui ont été bannis effrontément à la participation aux Jeux olympiques, et ceux qui y vont, sont les victimes des hauts fonctionnaires qui, en fait, les ont jetés, sans montrer les laisser présenter leur défense. .

Je sais que maintenant, sur Internet, les gens soutiennent plus vigoureusement la proposition de G.A. Zyuganov sur l’utilisation par nore équipe notre équipe et ses supporters aux Jeux olympiques-2018 des symboles soviétiques et le drapeau rouge de la victoire. Les dirigeants russes sont sourds à cette initiative. Mais les gens l’ont reprise. Par exemple, l’un des résidents de Rostov a créé une pétition à cet égard, et le CIO l’a accepté pour examen.

Mais quelle que soit la décision du CIO, il est clair que la demande du peuple pour que soit reconnue la grandeur du pays augmente. Les symboles de l’URSS et du drapeau rouge sont des symboles de victoires héroïques non seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur les terrains de sport. Ce sont les symboles de cette période de notre histoire où notre pouvoir était puissant.

Est-il possible d’imaginer que pendant l’Union Soviétique cette humiliation se serait produite? Non! Bien sûr, ils ont essayé de nous mordre. Mais le moustique était piqué à son tour..

Rappelez-vous les Jeux olympiques de Moscou-80. Malgré le boycott occidental, des athlètes de plus de 80 pays sont venus nous voir. De plus, un certain nombre d’athlètes des pays qui ont boycotté nos Jeux olympiques sont, au contraire, venus seuls et ont agi sous le drapeau olympique. Et maintenant quoi? Une honte!

Mais nous pouvons redevenir une puissance puissante! Cela nécessite seulement une volonté politique. »

P.N. Grudinin