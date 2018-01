Faudra-t-il une Pétition envoyée à la direction du PCF ?

Cela suffit la diffamation de l’histoire communiste

je viens d’écouter aujourd’hui 22/01/2018 à 15h30 sur LCI une émission au demeurant intéressante sur le parti. Rien à dire sur les élus, très bien, Roussel en particulier, mais j’ai fermé le poste quand je suis tombée sur Pierre Laurent qui a sorti une imbécillité du type: » il faut que l’on fasse oublier ce que le mot communisme a pu représenter dans le passé »…

Et ce n’est pas la première fois qu’il déparle en ce sens, le passe du colonel Fabien, celui d’Ambroize Croizat créant la Sécurité sociale, et plus généralement celui du désintéressement et de l’efficacité aux côtés des travailleurs de générations entière de militants vaut mieux que le présent de Pierre Laurent ou de Robert Hue,. Il y eut des secrétaires généraux de grande qualité comme Georges Marchais,ou Maurice Thorez. Quand on voit où ce que dirigeant Pierre Laurent et ceux qui l’ont directement précédé ont fait du PCF on est indigné devant un tel discours.Mais pour qui se prend-t-il, quel bilan? A quel titre humilie-t-il l’histoire glorieuse des communistes?

Est-ce qu’il faudra une pétition pour que les dirigeants du PCF arrêtent ces insultes, pour que le parti communiste français et le journal l’humanité manifestent aujourd’hui la moindre solidarité aux deux dirigeants communistes polonais menacés de prison pour avoir osé défendre le passé communiste? Est-ce que cela fait partie de l’oubli exigé par Pierre Laurent?

Danielle Bleitrach

Publicités