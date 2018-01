Comment Churchill donne raison à Staline à propos des purges dans l’armée en 1936

Churchill dans ses mémoires raconte qu’Hitler avait promis à Benes, le président de la Tchécoslovaquie de respecter l’intégrité de son pays, à la condition qu’il adopte une attitude de neutralité s’il y avait une guerre franco-allemande.

« Pendant l’automne de 1936,le président Benes reçut un message d’une haute personnalité militaire allemande l’informant que s’il voulait bénéficier des offres de Hitler, il lui fallait se presser, car bientôt allaient se passer en Russie des événements qui permettraient à l’Allemagne de se passer de l’aide des Tchèques.Tandis que Bènes méditait sur le sens de cette allusion inquiétante, il apprit que le gouvernement allemand était en contact avec d’importantes personnalités russes par le canal de l’ambassade soviétique à prague. Cela faisait partie de ce que l’on a appelé la conspiration militaire et le complot de la vieille garde communiste, qui visaient à ,renverser Staline et à introduire en Russie un nouveau régime dont la politique eut été pro-allemande. Peu après fut pratiquée en Russie soviétique une purge impitoyable, mais sans doute utile, qui épura les milieux politiques et économiques(…). L’armée russe fut purgée de ses élements pro-allemands et sa valeur militaire en souffrit cruellement. Le gouvernement soviétique était désormais fortement prévenu contre l’Allemagne. Bien entendu, Hitler lut très clairement dans les événements, mais autant que je le sache, les gouvernements britanniques et français ne furent pas aussi bien éclairés sur ce qui se passait.Pour M; Chamberlain, pour les etats-manjors britanniques et français, l’épuration de 1937 apparut surtout comme l’épisode d’un rivalité qui déchorait intérieurement l’armée russe, et elle leur donnait l’image d’un Union soviétique coupée en deux par des haines et des vengeances inexpiables. »(1)

(1) cité par Ludo martens dans un autre regard sur Staline p.188.

