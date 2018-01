Ceux qui aident les combattants kurdes à Afrin deviendront les cibles de la Turquie – PM Yildirim

N’importe quel parti qui fournit un soutien logistique aux militants des YPG dans la région d’Afrin deviendra une cible de l’armée turque, a averti le Premier ministre Binali Yildirim.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait si les USA ont fourni un soutien logistique aux unités de protection des peuples kurdes (YPG), Yildirim a déclaré que toute partie fournissant un tel soutien serait ajouté à « les objectifs de la Turquie. » Le commentaire a été fait lors d’ une rencontre dimanche entre le Premier ministre et les journalistes à Istanbul, a rapporté Hurriyet .

Yildirim a également donné les derniers détails de l’opération ‘Olive Branch’, qui a été lancée samedi. « Nos unités sont entrées à Afrin de deux côtés à 11h05 [dimanche] avec l’Armée syrienne libre. Cela signifie que l’opération terrestre a commencé « , a-t- il dit.

Le Premier ministre a poursuivi en expliquant que l’opération se déroulera en quatre phases pour créer une zone sécurisée d’une profondeur de 30 kilomètres. La première phase vise à former une zone sécurisée des frontières entre Azaz et Afrin.

Yildirim a déclaré que l’opération est « pour que la guerre [syrienne] s’achève, pour la paix de la communauté locale et pour l’intégrité territoriale de la Syrie », soulignant qu’elle est « conforme au droit international » et menée « en raison de l’autodéfense. «

« … Nous prenons grand soin de ne pas blesser les civils alors que les arsenaux et les abris sont détruits », a déclaré Yildirim. Cependant, Birusk Hasakeh des YPG a déclaré samedi à l’AFP qu’au moins sept civils – dont un enfant – avaient été tués dans des frappes aériennes, ainsi que trois combattants; deux femmes et un homme. Plus d’une douzaine d’autres auraient été blessés.

Peu de temps après le début des frappes aériennes du samedi, des photos sont apparues en ligne, montrant que des civils blessés étaient soignés dans des hôpitaux locaux, dont beaucoup étaient couverts de sang.

Le gouvernement syrien a condamné la campagne turque, tandis que la Russie a appelé à la retenue et au respect de l’intégrité territoriale de la Syrie. Moscou a également souligné l’importance de concentrer les efforts internationaux sur le processus de paix syrien suite à la défaite de l’Etat islamique (IS, anciennement ISIS).