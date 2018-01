A Paris, Rahan sort de sa grotte

Certains, et ils sont nombreux, gardent en mémoire les aventures de Rahan, star du neuvième art, beau gosse préhistorique, aussi musclé des pectoraux que du cerveau. Armé d’un couteau en ivoire, qu’il n’hésite pas à dégainer pour se défendre ou à utiliser comme une boussole l’orientant vers son destin, l’aventurier solitaire va de clan en clan, à la rencontre de Ceux-qui-marchent-debout. Avide de savoir, il invente des objets et des pratiques.

Le téléphone (La Liane magique) et le panneau solaire (L’Allié de feu), c’est lui ! Rahan est bien plus qu’un Géo Trouvetou des cavernes. Celui que ses contemporains surnomment Cheveux-de-feu, brave et pacifiste, est un humaniste des temps reculés, qui n’a de cesse de dénoncer l’obscurantisme. Des qualités symbolisées par les cinq griffes de son collier, legs de son père adoptif, Craô le Sage : la générosité, le courage, la ténacité, la loyauté et la sagesse.

3 700 pages d’histoire

Rahan est un phénomène. Ses aventures représentent 3 700 pages d’histoires, soit plus de deux fois la série Astérix ! Il participe aux plus beaux jours de l’hebdo jeunesse Pif Gadget .C’est Roger Lécureux (1925-1999) qui a l’idée du personnage, son fils, Jean-François, assurant la relève au scénario depuis vingt ans. Tandis qu’André Chéret, virtuose au trait dynamique, donne vie au héros. Près d’un demi-siècle après son apparition, Rahan n’est pas un inconnu du grand public, comme le mesure Jean-François Lécureux : « J’effectue une quinzaine de séances de dédicace par an et je constate que sa célébrité reste active. Pas seulement chez les bédéphiles. Tout le monde reconnaît son visage d’ange quand j’effectue des sorties sur ma moto aux couleurs de Rahan » (Jean-François Lécureux est aussi un ancien pilote moto de vitesse).

Hors de France, le Fils des Ages farouches n’est pas tombé dans les oubliettes non plus. Il reste connu dans l’ancien bloc de l’Est, notamment en Roumanie, où ses albums étaient imprimés. Rappelons que Pif Gadget, qui le publiait, était un journal proche du Parti communiste. L’exposition rétrospective qui lui est dédiée consacre le talent de ses créateurs. Jean-François Lécureux, son initiateur, a sélectionné avec le galeriste Alain Huberty près de deux cents œuvres originales sur les différentes périodes de la série. Les magnifiques dessins de Chéret sautent au visage, notamment les scènes où Rahan combat contre des bêtes féroces. Si le héros à la tignasse de feu et aux muscles saillants n’a pas repris son périple aventureux depuis la parution du dernier album, en 2015, Jean-François Lécureux confie travailler sur un projet de série et de long-métrage. Le scénario est écrit. Il circule. Le héros n’a peut-être pas poussé son dernier cri : « Raaahaa ! »

Rahan en 5 dates

1969 Début des aventures de Rahan dans le premier numéro de l’hebdomadaire Pif Gadget.

1977 Pif Gadget publie un épisode intitulé La Mort de Rahan, mais Rahan est ressuscité dès le numéro suivant !

1999 Décès de Roger Lécureux. Son fils Jean-François prend le relais au scénario.

2015 Dernier album de Rahan, Les Fantômes du Mont-Bleu (éd. Soleil).