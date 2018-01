la Ferme agricole dénommée « Russie » a été fondée dans le territoire de Stavropol dès 1921, dès que la guerre civile s’est développée dans cette région. Plus de 18 mille hectares ont été transformés en fonds indivisibles d’agriculture collective et d’usage permanent . Dans les années 1990, les gens qui travaillaient sur ces terres ont résisté aux tentations du marché, n’ont pas démantelé les pleshkolkhoz, ne les ont pas privatisés et il ne l’ont jamais regrettés jusqu’à présent.

L’une des meilleures entreprises agricoles du pays, la «Russie» Plekmolkhoz vend des produits pour plus d’un billion de roubles par an. Les céréales et les légumes, les baies et les fruits, la viande, le beurre, le lait – sont produit par les travailleurs de la « Russie ». Et tout est d’excellente qualité.

Depuis longtemps, cette terre était abondante, célèbre pour ses rendements élevés. Mais ce n’est pas seulement dans la terre et dans le climat béni que réside ma richesse principale de la «Russie», elle est celle des personnes qui savent travailler et vivre en équipe, qui apprécient leur travail, se respectent mutuellement.

La laitière Nadezhda Shemanova sort pour la traite du matin au premier chant des coqs depuis 14 années consécutives. Le travail d’une trayeuse est toujours difficile, même si l’automatisation vient à la rescousse. Mais elle ne va pas changer d’emploi.

«Nous sommes une personne protégée dans une ferme généalogique», dit-elle. – Et le salaire est décent, et l’hôpital payé. En outre, elle a sa propre spa, polyclinique. Et si, Dieu nous en préserve, quelque catastrophe arrive, la ferme collective sera toujours utile.

La question ne se pose jamais ici: qui – qui de savoir qui est employeur ou employé? Très souvent dans la Russie d’aujourd’hui, les propriétaires d’entreprises considèrent les salaires élevés des travailleurs ordinaires, les primes payées par l’hôpital presque comme une menace pour leur bien-être personnel. C’est inconcevable dans une ferme comme celle-ci. dans » Russie », des emplois sont parfois créés spécifiquement pour garder les gens à la ferme.

« Attention, la production animale dans notre pays aujourd’hui est peu développée, et on comprend pourquoi: la culture des plantes est beaucoup plus rentable », explique le président de la ferme, Sergueï Viktorovitch Pianov, aux journalistes de la chaîne « Red Line ». « Et si nous produisons du grain, du lait et de la viande dans notre ferme. » C’est parce que nous sommes une économie collective. Tous nos agriculteurs collectifs sont propriétaires. Et le propriétaire, c’est-à-dire un membre du collectif de travail, doit nécessairement être employé.

Les fermes collectives dans la Russie d’aujourd’hui sont très rares. La majeure partie de la terre a été prise en charge par de grandes structures capitalistes. Les Latifundistes vivent et travaillent sous les lois du capitalisme. L’emploi des personnes? Problèmes sociaux du village? Pour eux, il n’y a plus aucun répondant . L’essentiel est le profit. Les gens ne sont qu’une force de travail pour eux. Rentable – embauché, non rentable – viré, et vivez comme vous voulez. Et il n’y a pas de tels maîtres dans la ferme parce que les fermiers collectifs ont donné toute leur vie pour travailler dans leur pays natal, qu’ils sont de vrais professionnels de leurs affaires.Et les professionnels de la même ferme d’élevage «Rodina» ne sont pas du tout les spécialistes du profil étroit des bureaux du capital qui font la même chose depuis des années sur le moniteur d’ordinateur. Chaque agriculteur collectif a plusieurs spécialités, et pas seulement agricole. Si vous avez besoin de construire quelque chose, les shabashnikov ne sont pas embauchés d’ici. Il y a les maçons, installateurs, soudeurs de la ferme . En « Russie »! Il y a même des stations-service et un stockage pour le carburant pour un millier de tonnes. Et comment organisez-vous les semailles et la récolte? Il n’est pas question de s’adresser à des intérimaires.

« Nous contrôlons le ravitaillement à travers le système GLONASS », explique le chef de chantier, Andrei Erokhin. – Le système fonctionne depuis quatre ans. Pendant ce temps, le carburant a économisé des tonnes de cinq cents, pas moins.

Andrei Erokhin est un jeune homme, un peu plus de trente ans en apparence. Il y a une majorité de jeunes en « Russie » parmi les spécialistes de niveau intermédiaire. Dans les grandes villes, les jeunes n’en font pas autant. Mais il aime aller à la station, à Kislovodsk. Il y a le sanatorium « Kolos » de Plekhkolkhoz « Russie », que la ferme possède en commun avec d’autres fermes collectives de Stavropol – « Ternovsky » et la ferme collective Voroshilov.

Présidents de ces fermes Pyanova Sergei Ivan Sergei Taranov Bogacheva sont en laison permanente en entretenant une vieille amitié virile et l’assistance mutuelle dans les affaires générales, mais aussi l’entente sur le fait qu’une personne n’est pas un citron, que vous ne pouvez pas repousser et le jeter. Par conséquent, même dans les «années 90 » ils n’ont pas refusé le sanatorium pour les personnes, malgré certaines difficultés et crises. Les procédures d’eau, narzan et bains aromatiques, massages, activités de loisirs dans l’immense parc de Kislovodsk sont tous gratuits pour les agriculteurs collectifs. Ainsi qu’une station polyclinique.

La ferme collective « Ternovsky », l’un des copropriétaires du sanatorium, a envoyé 150 personnes pour les trois dernières années, dépensant 13 millions de roubles pour cela. L’économie ne vient pas des pauvres, elle peut se le permettre.

« Nous sommes parmi les trois cents meilleures fermes de Russie », explique Irina Chuikova, économiste en chef de la ferme collective de Ternovskiy. – Depuis 2000, nous avons été une entreprise de haute culture de l’agriculture, nous entrons dans la centaine des meilleures fermes pour la production de céréales, de tournesol, de maïs.

La ferme collective « Ternovski », ainsi que la « Rossia », est considérée comme l’une des meilleures fermes du pays. Unhasard ? Non, le résultat. La forme collective de l’économie et de la propriété, les relations entre les gens – tout cela est très, très important. En fait, c’est la clé du succès. Un tiers des employés de Ternovski sont des jeunes de moins de 35 ans.

La ferme collective cultive principalement du blé d’hiver. Ils produisent également des pois, des betteraves, du soja, du lin et d’autres cultures. Tout est réussi et rentable. L’économie n’a pas besoin d’emprunts pas de prêts. Une centaine de voitures dans le garage, plus d’une centaine de tracteurs, trente moissonneuses-batteuses – toutes achetées à leurs frais. Machines agricoles domestiques, « Rostselmash », testé par le travail et le temps.

« Les machines importées sont trop chères à entretenir », explique Turner Anatoly Koryachintsev. – Et le « Rostselmash », en particulier les dernières marques, sont les meilleures et la cabine est confortable, la climatisation, le silence.

… Andrei Makaev – maître d’œuvre de la ferme collective « Ternovsky ». Il est récemment marié. Son épouse Olesya travaille ici en tant que vétérinaire. En comparaison des gens de la ville, la famille Makaev diffère en ce sens que, par exemple, elle ne s’intéresse pas du tout aux hypothèques. Pour acheter un logement, la ferme collective a donné à Andrei et Olesya un prêt sans intérêt pour une période de cinq ans. Ils se tiennent à côté de la nouvelle maison et planifient leur avenir. Ils montrent à l’équipe de tournage de la chaîne de télévision « Red Line » un site où ils vont diviser le verger.

« Vous pouvez travailler et gagner votre vie sur la ferme collective », dit Olesya. « Nous ne voulons pas aller ailleurs. »

Andrei écoute sa femme et sourit.

«Notre ferme collective est une entreprise populaire, elle appartient à tous les membres du collectif de travail», explique Ivan T. Bogachev, président de Ternovsky. – Par conséquent, tout est dirigé pour qu’une personne se sente le maître et soit vraiment chez lui.

Le président de la ferme collective ne peut pas prendre de décisions seul, il doit consulter les gens. Oui, et leur rendre compte du travail accompli. Et cela assure le succès de l’économie, probablement beaucoup plus que tout programme de soutien de l’Etat à l’agriculture.

Les fermes collectives modernes dans la région de Stavropol, et en général en Russie, constituent une zone spéciale. Zone de stabilité, de prospérité, de confiance dans l’avenir. L’île du socialisme dans les eaux troubles des relations « buy-sell ».

Le rapport spécial « L’île du socialisme » se trouve sur le site Internet de la chaîne « Red Line » à l’ adresse www.rline.tv/programs/spetsialnyy-reportazh/video-102338/ .