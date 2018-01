Le secrétaire général des États-Unis met en garde contre une menace néo-nazie grandissante

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a averti aujourd’hui que la menace néo-nazie grandissait partout dans le monde et il a appeléà faire face à ces manifestations de haine qui ont lieu partout.

Près de 80 ans après la chute du régime nazi , ses symboles, leur mentalité et la langue sont très présents parmi nous et certains tentent encore de nier ou de diminuer la barbarie de l’Holocauste, a déclaré le diplomate portugais lors d’ une cérémonie en souvenir des victimes de tragédie

Les organisations anti-haine traquent maintenant des centaines de groupes suprématistes pro-nazis et blancs, car avec seulement un peu de recherche, nous avons pu identifier rapidement 65 de ces groupes dans 25 nations différentes, a-t-il dit.

On les trouve non seulement en Europe et en Amérique du Nord, mais dans toutes les régions du monde. En outre, ils ont des dizaines de milliers d’adeptes dans les réseaux sociaux, a ajouté le plus haut représentant de l’ ONU .

Récemment, 60 000 personnes ont défilé dans un pays pour soutenir les mouvements d’extrême droite du continent, avec des pancartes disant «Europe blanche» et «sang pur», a-t-il rappelé.

Il a également évoqué les nombreux messages inscrits sur les monuments rendant hommage aux victimes de l’Holocauste, ainsi que les actes perpétrés par certains groupes rendant hommage aux figures nazies .

Sur les campus universitaires, le recrutement de sympathisants nazis et la suprématie blanche sont en hausse , a indiqué M. Guterres .

Même certaines armées nationales ont dû intensifier leurs efforts pour empêcher les néo-nazis d’unir et de diffuser leurs messages haineux dans leurst leurs rangs, a-t-il souligné.

A quelques heures de Washington, at-il ajouté, nous avons vu des manifestants faire l’éloge de Hitler. Selon l’Anti-Defamation League, les incidents antisémites aux États-Unis ont augmenté de 67% l’année dernière, tandis qu’au Royaume-Uni, ils ont augmenté de 30%.

« Nous devons rester unis contre la normalisation de la haine. Nous devons rejeter ceux qui ne comprennent pas que, lorsque les sociétés deviennent multiethniques, multiconfessionnelles et multiculturelles, la diversité doit être considérée comme une source de richesse plutôt que comme une menace.

Le Secrétaire général de l’ONU a appelé à travailler ensemble pour construire un monde du pluralisme, le respect mutuel et la coexistence.

Selon António Guterres , l’Holocauste a été le point culminant d’hostilité envers les Juifs exacerbées au cours des millénaires cette année sera celle du 80e anniversaire de la nuit de cristal qui a détruit beaucoup Synagogues- est remplie, nous devons nous rappeler les tentatives éliminer les gens et rester vigilants contre l’antisémitisme et les autres formes de haine.

António Guterres a assisté samedi dans une synagogue à New York où une cérémonie a eu lieu en mémoire des victimes de l’Holocauste.

Le 27 janvier a été déclarée Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste, une date qui attire l’attention sur cette tragédie et encourage le rejet de toutes les formes de racisme, de violence et de discrimination.

(Avec des informations de Prensa Latina)