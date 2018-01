L’assassin de Catulle… retour sur les origines du mouvement ouvrier

Daumier le Marseillais

Quand je travaillais sur les archives du mouvement ouvrier à Marseille, j’étais tombée sur une histoire qui m’avait fait rire aux larmes. C’était un moment de grande confusion, le prolétariat parlait soit provençal soit déjà italien. Il avait en période électorale non pas des élus émanant de ses rangs mais des professeurs humanistes, qui échangeaient en langage fleuri des considérations vagues. Un peu toute proportion gardée comme des militants d’ATTAC, analysant toujours et ne proposant rien. Donc à marseille un débat a eu lieu entre deux candidats sollicitant les voix prolétariennes. L’un dit à l’autre qu’il a fait une faute de français et l’autre lui répond en faisant référence aux travaux de latiniste de son adversaire: « Monsieur, vous vous avez assassiné Catulle » (poète latin). de la salle monte un sourd grondement « c’est un assassino » et le candidat n’a pas pu terminer sa campagne, partout où il allait il était accuilli à coup de hurlement « assassino de Catulo »….

Allons- nous en revenir à ce temps?

je dois dire que je ne comprends pas la logique que l’on tend à faire accepter aux militants communistes, elle est pour le moins paradoxale.

D’un côté on tend à leur faire considérer que la pratique du marxisme est une affaire de chercheurs, une sorte de ghetto pour intellectuels, ce qui est particulièrement inexact. Le langage de marx surtout en tant que journaliste est vivant direct, précis, et ses idées sont exposées avec clarté à partir des faits. pareil pour Lénine et tant d’autres, d’ailleurs le fait est que tous se sont adressé à une classe ouvrière, à des prolétaires qui les ont parfaitement entendus au point de faire la révolution et d’accomplir des efforts surhumains. Ils n’ont jamais baissé le niveau, ils ont prôné une théorie et y compris la nécessaire lecture de quelqu’un aussi complexe que hegel. On peut penser ce qu’on veut de Staline ou de Trotski, mais leur langage était également direct et pour Staline d’une efficacité remarquable tant il était en prise sur l’action.je vous reconseille une relecture.

Aujourd’hui une pratique s’est insidieusement répandue dans le PCF, l’usage des citations poètiques ou littéraire sortie de leur contexte et qui dans le domaine politique prétendent jeter un nuage vaporeux sur le vide. Une sorte d’Almanach Vermot ou de Bouvard et pecuchet à l’usage des incultes et on laisse entendre qu’il faut parler un langage compréhensible, Marx est trop compliqué, de Lénine il n’est plus question, je ne proconcerai même pas le nom de Staline, en revanche à fabien on a resorti le grand portrait de Trotski.mais passons…

Comme je l’ai écrit récemment si vous trouvez que la référence à Guillaume Appollinaire proposant de rallumer les étoiles est plus claire pour un prolétaire que le langage de marx c’est que vous ne connaissez ni Marx, ni Appollinaire, ni le prolétariat.

je trouve dommage que l’on se croît encore au temps où il fallait pour parler aux masses adopter le langage fleuri de l’assasin de Catuelle

danielle Bleitrach

Publicités