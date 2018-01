la leçon de résistance que je vous offre…

pascal Fieschi…

merci à toi jeanne- Dominique, parfois je me demande pourquoi je tiens encore debout, comment j’arrive à lire, écrire, je crois que tout tient à ce que nous étions nous les communistes jadis. je vais te raconter une anecdote: mon mari a été torturé par la gestapo et il n’a pas parlé, il a déclenché la révolte de la Prison d’eysses en ceinturant le gardien, ils ont tenu la centrale mais ils ont été trahis par le retour des droits communs.(1)

Mon mari , pascal Fieschi, a fait partie des 20 condamnés à mort. Il s’y est préparé toute la nuit, avec un docker marseillais qui s’appelait Scotto, ils ont passé la nuit à se raconter des promenades dans les calanques et à parler des lendemains qui chanteraient. Le lendemain on a exécuté les 10 premiers, et mon mari et Scotto les voyait de la lucarne, ils leur criaient leur solidarité, chantaient l’Internationale. Puis il y a eu la fusillade, le silence et la porte s’est ouverte. Ils se sont dressés en pensant que c’était leur tour. C’était le gamelier qui leur a crié « Vous êtes sauvés, ils défont les poteaux d’exécution. » Ils sont tombés les jambes tremblantes alors qu’il avaient tenu jusque là. Il est resté au cachot des jours et des nuits, les fers lui ont fait de longues cicatrices qui à dachau s’étaient remplis des poux du typhus qu’il arrachait par grappe le matin.Il a été transféré à dachau par ce qu’on a appelé le train de la soif ou de la mort. ils étaient 120 dans des wagons a bestiau, c’était le 8 août. Il faisait une chaleur infernale, on leur avait donné un morceau de pain et une tranche de saucisson par sadisme, pas une goutte d’eau.ils sont restés huit heures sans la moindre eau. dans certains wagons les types devenaient fous, ils buvaient leur urine, ils se battaient. Mais eux étaient des militants communistes, alors ils ont organisé l’espace, laissant ceux qui étaient le plus mal en point s’allonger et les autres debout. Au milieu de la journée il y a eu un violent orage; mon amri était très grand, il a mis sa chemise dehors en la passant par la lucarne et il a donné aux autres pour qu’ils s’humecte les lèves, d’autres chemise lui ont été passé et il m’a dit: « je n’ai pas mis quelle que soit mon envie à la bouche aucun de ces chiffons » et il ajoutait « dans des conditions extrêmes si tu veux t’en sortir la seule solution c’est de s’oublier.

Le deuxième homme que j’ai aimé était cubain, un communiste, un personnage célèbre, il avait été torturé par batista, on lui avait arraché les ongles et il n’avait pas parlé et il m’a dit à peu près la même chose sur la nécessité de s’oublier si l’on veut survivre.

Voilà ce que j’ai appris dans ma vie et que j’ai appliqué, cela m’a donné une force incroyable dont je ne me croyais pas capable. mais cela m’a appris aussi la nécessité du parti, d’une organisation, d’un idéal…

danielle Bleitrach

‘1) https://histoireetsociete.wordpress.com/2013/03/05/une-page-meconnue-et-dont-mon-compagnon-pascal-fieschi-fut-un-des-heros-eysses/

Publicités