Le PC russe, le KPRF, fait partie, jusqu’à présent, du trio de têtes des partis. Ceux qui comptent. Toujours en deuxième ou troisième position, loin derrière le n° 1, Vladimir Poutine depuis 17 ans, se disputant la place avec le raciste xénophobe Jirinovski de LDPR.

Cette année, le KPRF a créé la surprise en ne présentant pas son président, véritable institution de la politique russe, Guénadii Ziouganov. Il présente Pavel Groudinine, 57 ans, président du Sovkhoz Lénine. Ingénieur de formation, il a franchi toutes les étapes au sein de cette entreprise, où il est entré à 19 ans comme manutentionnaire. Puis école d’ingénieur agronome et tous les degrés de production et administration. Un profil soviétique …

Depuis 2016, le KPRF a proposé la constitution d’un large front associant des forces de gauche, des forces patriotiques, et le PC. Pavel Groudinine n’est membre d’aucun parti.

Le programme économique et social s’engage résolument dans une nouvelle direction. » 20 pas dans la direction d’un vie digne pour chacun » a été élaboré et débattu lors de nombreux forums économiques dans tout le pays, avec la participation de nombreuses organisations. En particulier 600 dirigeants de collectifs de travailleurs ont participé à un colloque dans ce fameux sovkhoz Lénine. Ce qui s’est dit là est la base du programme économique et social. Il y est question de nationalisations, de budgets sociaux et de chasse aux oligarques, menacés d’emprisonnement.

Lors de la conférence de presse du 15 janvier, le candidat, entouré des différents partis a développé son programme.

Avant lui, G. Ziouganov a pris la parole, et a, entre autres, déclaré :

» En ce moment l’accent est mis sur le thème de » comptes « ( Groudinine a reconnu avoir eu des comptes à l’étranger, fermés aujourd’hui J.B). Mais le » compte » principal de Pavel Groudinine, c’est l’entreprise diversifiée, unique, la meilleure dans le pays et en Europe. Il y a été créé le meilleur système de garanties sociales et de défense des citoyens. Ce sont écoles maternelles, écoles et lycées, polycliniques, et une production supermoderne. Et nous allons présenter au pays entier ce « compte « . Nos entreprises ( il y en a à peu près 200 ) se sont développées avec succès, malgré la crise qui sévit. »….

» J’appelle une nouvelle fois les candidats à se prêter aux débats constructifs. Nous y invitons à un débat ouvert Vladimir Poutine, le candidat, les autres partis et mouvements. »

A son tour Pavel Groudinine a pris la parole. Il a déclaré, extrait :

» Même dans les conditions peu simples actuelles on peut faire en sorte que les gens vivent dignement en Russie. Si notre programme est réalisé, les citoyens recevront des salaires et des retraites dignes et éducation,santé seront gratuites pour tous ».

C’est une honte pour notre état. Nous sommes une pays super riche et avons une population parmi les plus pauvres. En outre l’écart entre riches et pauvres est plus grand qu’il y a 100 ans. Rappelez vous, cet écart et la méfiance du peuple envers le pouvoir avaient provoqué la révolution « .

Ce candidat est attaqué sur deux fronts : ses revenus, de chef d’entreprise, des millions de roubles annuels, et sa volonté de gérer un grand pays comme une entreprise.

Plus globalement, les médias proches du pouvoir agitent le fantôme d’une URSS aux frontières fermées et aux tentations de nivellement par le bas et d’uniformisation.

Mais c’est ne pas voir les 22 millions de pauvres et le besoin grandissant de justice et de dignité.Dignité, le mot le plus employé de ce côté de l’échiquier politique. » Les gens doivent vivre et non survivre » répète le candidat.

Enfin, une nouvelle fois, le KPRF plaide pour des débats télévisés sur les enjeux et le bilan. Cela ne s’est jamais fait. Cela se fera-t-il ?

Il plaide aussi pour des élections « honnêtes » aux résultats incontestables. Notons qu’il y aura des observateurs internationaux…. Comme d’habitude.

Dernière minute: sur la grande émission quotidienne » 60 minutes « , la journaliste évoquait avec perplexité la possible victoire de ce candidat….Bruit qui courait dans la société !

» Pour tous « : » nous sommes candidats pour tous « , souligne Groudinine, interpellant ainsi la candidate très libérale Xénia Sobtchak dont le mot d’ordre est : » Contre tous « , soit le rejet de toutes les formes instituitionnelles et les politiques actuelles. Elle est contre le rattachement de la Crimée, pour Maïdan, pour la » démocratie en Russie « .

Le KPRF, lui, n’a aucun problème avec la politique extérieure russe, au point d’envisager de travailler avec Serguéï Lavrov.