EXCLUSIF La liste des patrons de multinationales réunis par Macron à Versailles

La liste des patrons de multinationales réunis par Emmanuel Macron à Versailles

AFP – LUDOVIC MARIN

C’est le gotha mondial des multinationales de l’industrie et de la finance qu’ Emmanuel Macron va réunir, lundi 22 janvier, au Château de Versailles pour un grand sommet de l’ attractivité . Objectif : leur vendre la destination France. Au total, une centaine de PDG ou DG de grands groupes. Du côté des étrangers, seront présents Lloyd Blankfein, le CEO de la puissante banque d’affaires Goldman Sachs, Dominic Barton, le patron de McKinsey, David Abney, à la tête du groupe de transport UPS, Jonas Prising, le CEO du géant de l’intérim Manpower, James Quincey, patron de Coca-Cola, Bill McDermott, le PDG du groupe de services informatiques SAP et enfin Richard Liu, CEO de JD.Com, le géant chinois de la vente en ligne. Côté français, le chef de l’Etat a invité Maurice Lévy (Publicis), Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas), Thomas Buberl (Axa) et Emmanuel Faber (Danone).