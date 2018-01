The National interst : L’évolution de la crise nord-coréenne à travers les yeux de la Chine

Les nouvelles sur les pourparlers frontaliers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ne peuvent être que conqsidérées comme positives, étant donné les profondeurs dangereuses que cette crise a atteint ces derniers mois. Que le New York Times ait salué l’ouverture de la paix dans un éditorial de première page de leur édition du 2 janvier avec une profonde suspicion comme un stratagème pour rompre l’alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud suggère seulement jusqu’à quel point ce journal a dérivé dans le camp belliciste sur presque toutes les questions de sécurité nationale. L’alliance américano-sud-coréenne reste forte et ne sera guère compromise par les pourparlers frontaliers. Ce qui pourrait casser l’alliance, cependant, c’est la perception croissante en Corée du Sud que les Américains sont prêts à flirter avec la possibilité d’initier une guerre (nucléaire). Une telle perception peut être dissipée si les Américains et leurs principaux journaux acceptent pleinement les négociations – une position tout à fait appropriée à l’ère nucléaire – et tout à fait conforme au fameux dicton du président John F. Kennedy que nous ne devrions jamais craindre de négocier.

Une partie substantielle du débat en cours sur la crise coréenne aux États-Unis a tourné autour du rôle de la Chine, et la publication Dragon Eye s’est efforcée au cours des dernières années de partager une variété de points de vue des analystes chinois sur les questions cruciales crise. La teneur du débat général aux États-Unis sur la question du rôle de la Chine a pris un tournant plus urgent et plus dangereux ces derniers temps. L’impatience a cédé la place à la déception, qui cède rapidement la place à la colère et aux accusations, avec de nouvelles menaces pour punir Pékin qui n’est jamais loin derrière. Cependant, l’erreur d’espérer qui attribue à la Chine la responsabilité du dossier nucléaire de la Corée du Nord ne consistait pas à surestimer l’importance de la Chine, mais à croire que cette importance dispensait les États-Unis de prendre des mesures actives en vue de la réconciliation. Au contraire, la résolution de la question nucléaire nord-coréenne ne peut être le résultat d’une interaction créative et dynamique qui implique les États-Unis, la Chine et les deux Corées dans un modèle de désescalade étape par étape qui utilise pleinement de carottes ainsi que des bâtons pour désamorcer la confrontation.

Bien que d’autres acteurs, notamment la Corée du Sud et peut-être aussi la Russie , puissent désormais prendre l’initiative d’essayer de négocier un accord de paix, le rôle de la Chine reste important et nous examinerons quelques points supplémentaires sur cette relation critique. Beaucoup en Occident et en Chine ont analysé la visite de Song Tao, l’émissaire spécial du président Xi Jinping à Pyongyang, à la mi-novembre, comme un échec total, car on lui a refusé une audience avec Kim Jung-un. Les reportages chinois du Global Times [环球 时报] du 19 novembre suggèrent en effet que Pékin avait espéré une telle réunion. En outre, lors de ma propre visite à Pékin au début du mois de décembre, j’ai constaté que les spécialistes chinois étaient déçus (et même choqué) que cette réunion n’ait pas eu lieu.

Un éditorial du Global Times du 18 novembre avait toutefois déclaré clairement que les attentes étrangères pour la visite de Song étaient trop élevées. Cet éditorial affiraite que les évaluations étrangères « des relations entre la Chine et la Corée du Nord ne sont pas nécessairement objectives ou précises. » Ainsi, explique-t-on, elles « surestiment systématiquement la capacité de la Chine à influencer la Corée du Nord ». « De plus, il est expliqué qu’un » miracle « [奇迹] d’une avancée diplomatique du type espéré ne pouvait être attendu que lorsque » le melon est mûr, il tombe de la tige. « [瓜 熟 低落]. L’article suggère avec une inquiétude évidente que les États-Unis ont rendu le travail encore plus difficile en saluant les deux mois de «calme absolu» de la Corée du Nord sur le front des essais par l’inscription de la Corée du Nord sur la liste des États soutenant le terrorisme. D’un autre côté, le même éditorial soulignait que Washington avait montré une certaine flexibilité,avait articulé ses « 4 no’s » [四 不] quelques années plus tôt, mais pour l’instant la perspective perçue par les Chinois est pour « une pression toujours plus grande. » [加 更大 的 压力] Quant à la visite de Song à Pyongyang, l’article soulignait que la visite était une étape importante, mais que l’on pouvait difficilement s’attendre à ce que « l’impasse soit brisée par une seule visite ».

En effet, une lecture plus attentive des reportages chinois pourrait suggérer que la visite de Song Tao n’était pas un échec complet. Le fait que la visite ait duré quatre jours et que Song ait rencontré à la fois le secrétaire du Parti des travailleurs coréens et un ancien ministre des Affaires étrangères implique un dialogue de fond. Il est peut-être également important que Song ait visité le plus grand cimetière des Volontaires du Peuple de la Corée du Nord en Corée du Nord. Sûrement, cela a été conçu comme un signe de Pékin et de Pyongyang que leurs liens de sécurité ne se sont pas entièrement dissipés. Peut-être qu’un éditorial du 20 Novembre de Global Times s’approchait-il de la vérité en disant que « Les relations entre Pékin et Pyongyang ne sont pas aussi bonnes que certains optimistes le pensent . Mais elles ne sont pas aussi mauvaises que certains pessimistes le croient. »

Il est vrai que cette observation a précédé le dernier cycle de sanctions (le 22 décembre), qui a suivi le dernier test ICBM de la Corée du Nord (29 novembre). Une étude de la langue chinoise relativement complète sur la question des sanctions par le chercheur de Shanghai Hao Qunhuan [郝 群 欢] a été publiée dans le numéro d’octobre 2017 de la revue International Politics[国际 政治]. En soulevant un certain nombre de questions concernant les sanctions, Hao écrit que « l’économie nord-coréenne a sa propre capacité de résistance et aussi de rajeunissement. » Il cite la focalisation évidente de la Corée du Nord sur l’enseignement technique, «la situation de l’électricité évidemment améliorée», et une attention renouvelée sur «les moyens de subsistance des gens. » [民生 经济] Hao dit aussi que les sanctions renforcent l’unité dans la politique interne de la Corée du Nord. Il observe également que Pyongyang cherche maintenant «à faire croire à plus de Nord-Coréens que la participation de la Chine aux sanctions du CSNU équivaut à abandonner l’amitié sino-nord-coréenne et constitue une raison majeure de la détérioration de l’économie nord-coréenne». Not 更多 的 朝鲜 人 认为 中国 参与 联合 安理会 安理会 安理会 抛弃 朝 抛弃 抛弃 抛弃 抛弃 Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Il réitère la position de longue date de la Chine selon laquelle Pékin n’est pas disposé à exercer des pressions sur les sanctions au point que de telles mesures mettent en péril la stabilité du régime nord-coréen ou menacent les moyens de subsistance des populations. Il met en garde: « … les sanctions peuvent également provoquer une aggravation et une accélération du cercle vicieux du nucléaire et des essais de missiles » sur la péninsule coréenne. [制裁 又 使其 变本加厉 推进 核 导 导 螺旋 螺旋 循环 循环].

Les sanctions peuvent être un instrument utile pour faire pression sur Pyongyang afin qu’il vienne à la table et fasse un accord favorable. Il est tout à fait plausible que la dernière série de sanctions ait pu amener Kim Jung-un à réévaluer et à précipiter la position plus raisonnable de la nouvelle année, y compris le dégel potentiel entourant les Jeux olympiques. Néanmoins, les diplomates chinois et américains doivent réfléchir ensemble aux carottes et aux bâtons. Ils peuvent suivre les conseils de Hao Qunhuan discutés ci-dessus et mieux prendre en compte la prudence de l’observateur de longue date de la Corée Andrei Lankov. Il prévient que les nouvelles sanctions, beaucoup plus sévères, pourraient en effet déclencher un bouleversement révolutionnaire en Corée du Nord: « Si les hauts dirigeants commencent à perdre la guerre interne et se considèrent comme condamnés, ils peuvent décider de sortir en toute hâte – peut-être en utilisant leurs armes nucléaires. des armes pour attaquer les pays voisins et même les États-Unis. »Il affirme même que« la Chine … ne sera pas hors de danger, non plus … »