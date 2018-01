Siège de Leningrad: 872 jours de combats avec la mort

MOSCOU, 17 janvier. / TASS /. Il y a soixante-quinze ans, le 18 janvier 1943, les troupes soviétiques ont brisé le blocus de Leningrad (actuellement Saint-Pétersbourg) au cours de l’opération militaire stratégique de l’Iskra pendant la grande guerre patriotique de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie. Leningrad est la seule grande ville dans l’histoire du monde qui a résisté à l’encerclement pendant près de 900 jours.

Blocus

La prise de Leningrad pendant la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 fut l’une des tâches stratégiques et politiques les plus importantes du commandement allemand.

Le siège de Leningrad a commencé le 8 septembre 1941 et a duré 872 jours.

Le 10 septembre, les pilotes allemands de la Luftwaffe ont bombardé et brûlé les entrepôts de la ville, ce qui a laissé Leningrad sans nourriture. Peu à peu, les réserves de carburant et d’eau ont été épuisées dans la ville et l’approvisionnement en électricité et en chauffage a été arrêté. La faim a déferlé sur la ville à l’automne 1941. Le rationnement a été introduit à Leningrad pour fournir de la nourriture aux habitants. Les rations de pain ont été ramenées à 250 grammes par jour pour les travailleurs et à 125 grammes pour le reste de la population au 20 novembre 1941.

Pendant le blocus de Leningrad, les pilotes allemands ont largué plus de 107 000 bombes aériennes incendiaires et explosives et plus de 150 000 obus d’artillerie et environ 10 000 bâtiments et structures ont été détruits.

Malgré le blocus, plus de 200 entreprises ont continué à travailler dans la ville, dont sept chantiers navals qui ont construit 13 sous-marins. L’industrie de Leningrad assiégée produisait 150 types de produits militaires. Dans l’ensemble, pendant les années de blocus, les entreprises de Leningrad ont produit environ 10 millions d’obus et de mines, 12 000 mortiers, 1 500 avions de guerre, déployé et réparé 2 000 chars. Malgré les bombardements, des représentations théâtrales et musicales ont eu lieu dans la ville en 1941-1942. En mars 1942, le trafic de tramways redémarre dans la ville et le 6 mai le premier match de football se déroule au stade Dynamo sur l’île Krestovsky.

La route de la vie

De septembre 1941 à mars 1943, les approvisionnements de la ville assiégée ont été acheminés par la seule voie de transport militaire stratégique qui traverse le lac Ladoga. Pendant les périodes de navigation, les approvisionnements ont été apportés par l’eau et lorsque le lac a été gelé, ils ont été livrés par des véhicules sur une route de glace. La route des glaces appelée par les Leningraders «The Road of Life» a commencé à fonctionner le 22 novembre 1941. Elle servait à transporter des munitions, des armes, de la nourriture et du carburant, évacuer les blessés et les enfants. Au cours de son exploitation, environ 1 376 000 personnes ont été évacuées et 1 615 000 tonnes de marchandises ont été transportées via Road of Life.

La levée du blocus

Le 12 janvier 1943, les troupes des Fronts de Volkhov et de Leningrad lancèrent une opération baptisée Iskra et visaient à acheminer le groupement des forces allemandes au sud du lac Ladoga et à rétablir la liaison terrestre de Leningrad avec le reste du pays.

Le 18 janvier 1943, les fronts de Volkhov et de Leningrad rompirent l’encerclement de la ville avec le soutien de la flotte balte et rétablirent la liaison terrestre avec le reste du pays. Le même jour, les troupes soviétiques ont libéré la ville fortifiée de Shlisselburg et chassé l’ennemi de toute la côte sud du lac Ladoga. Des routes ferroviaires et des autoroutes ont été aménagées le long du corridor résultant pendant 17 jours et le 7 février, le premier train est arrivé à Leningrad.

Le 14 janvier 1944, les troupes des Fronts de Leningrad et de Volkhov et le 2e Front de la Baltique lancent l’offensive stratégique de Leningrad-Novgorod. Le 27 janvier 1944, Leningrad était entièrement libérée. Un salut de 24 salves a été donné par 324 pièces d’artillerie dans la ville en l’honneur de cette victoire. C’était le seul salut au cours des années de la Grande Guerre patriotique qui a eu lieu dans un endroit autre que Moscou.

À la fin du blocus, sur les 3 millions de personnes qui vivaient à Leningrad et dans sa banlieue avant le blocus, plus de 800 000 habitants restent dans la ville. Selon diverses estimations, de 641 000 à 1 million de Leningraders sont morts à cause de la faim, des bombardements et des tirs d’artillerie. Près de 34 000 personnes ont été blessées, 716 000 ont été laissées sans abri et 1,7 million ont été évacuées sur la route de la vie et par avion en 1941-1942.

Commémoration

En décembre 1942, la médaille «Pour la défense de Leningrad» a été instituée. elle a été accordée à 1,5 million de personnes, y compris les habitants de Leningrad et les combattants qui ont pris part à la libération de la ville. Le 1er mai 1945, l’ordre donné par le commandant en chef suprême Joseph Staline a mentionné Leningrad parmi les premières villes héros.

Le 27 janvier est célébré chaque année en Russie comme le jour de la libération complète de Leningrad du blocus nazi. Selon les informations de l’administration de Saint-Pétersbourg, 102.400 résidents et défenseurs de la ville bloquée vivent encore à Saint-Pétersbourg en janvier 2017. Environ 30.000 autres personnes ayant vécu le blocus de Leningrad résidaient dans d’autres villes et pays.