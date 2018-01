LES RACINES DE NOTRE EFFACEMENT POLITIQUE ET LES MOYENS DE LE CONJURER

Alstom, un fleuron industriel que le capital tente de brader…

Le point de départ de notre réflexion doit être la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés en tant que militants communistes, qu’il s’agisse de l’état de notre parti, de celui de la classe ouvrière, de la grande masse des salariés et de la jeunesse, du pays lui-même. Il y a bien sûr une correspondance entre l’état du parti et le renforcement du pillage, la pression du capital sur les couches populaires.Et à ce titre, l’idée de lier la réflexion du Congrès à la poursuite de l’action du parti contre cette exploitation peut être une bonne chose.

A la condition qu’il n’y ait pas dispersion et surtout que la multiplication des « chantiers » ne soit pas l’occasion d’éviter de poser les questions qui feront de ce Congrès un Congrès véritablement extraordinaire.

Nous sortons à peine d’un Congrès, en quoi pouvons nous espérer que celui-là sera plus utile que le précédent? Ce dernier a été marqué par une démarche chaotique, des pratiques à la limite de la démocratie dans lequel les décisions prises si elles ne convenaient pas à la direction étaient revues. Le comité national qui a été élu a perdu en crédibilité. Le choix d’appuyer sa candidature nous a livré à un Mélenchon qui a pu nous traiter avec un mépris insultant. Georges marchais, après l’expérience de la candidature de Mitterrand avait déjà souligné en son temps, le fait que nous devions avoir un candidat, un parti qui dans le cadre de cette constitution renonçait à cette présentation se condamnait lui-même à n’être qu’une force d’appoint.

. Résultat, le contenu du Congrès s’est plus ou moins effacé des mémoires.Est-ce seulement parce que ce Congrés est intervenu durant des élections présidentielles qui ont un peu plus aggravé notre effacement du paysage politique ?

Si chaque élection peut ainsi perturber un congrès du PCF, il y a tout à craindre de celui-ci qui va téléscoper non seulement les Européennes mais les municipales. En ce qui concerne les européennes l les militants ne savent plus qu’elle est exactement le choix de leur parti (l’exemple type est notre positionnement à l’égard de Tsipras au moment même où il interdit le droit de grève et applique la politique de la troïka), sans parler de notre relation avec ce qu’il reste du PS. faute d’une ligne claire, il est probable que la confusion risque de peser sur les municipales.

Depuis vingt ans, nous avons joué la survie du parti dans le maintien des élus, ceux-ci ont bien joué leur rôle, mais ils ne sont pas suffisants pour démontrer l’utilité de notre parti comme parti pouvant revendiquer le pouvoir. Ce choix exclusif des élus nous a enchaîné au PS, il a aggravé les effets de la Constitution de la Ve république et la chute du PS, comme l’incapacité de la france insoumise d’être autre chose qu’un appareil électoral autour de mélenchon, nous entraîne dans la débâcle de la gauche.

Le parti communiste n’est pas à l’origine de tout ce qui se fait de progressiste dans la société, et il doit être attentif à ce qui surgit pour mieux apporter une perspective politique, pour donner une base de classe mais aussi d’intérêt national à ce qui parfois peut sans cela être isolé ou dévoyé par la confusion comme on le voit avec l’extrême-droite et ses tentatives de récupération. C’est pour cela et en étant toujours plus lui même qu’il est une force essentielle de rassemblement. Mais la stratégie ou plutôt la tactique au coup par coup que nous avons menée, a fait de nous une force d’appoint. à la social démocratie, celle du PS de Mitterrand ou celle de son disciple Mélenchon. Il ne suffit pas de vitupérer contre lui considérons nos erreurs. Considérons les par rapport à nos insuffisances internes mais aussi à la situation qui nous a contraints et qui a évolué. L’analyse concrète d’une situation concrète. .

Le parti communiste n’est pas un parti comme les autres

iI faut bien voir que si nous avons accepté cet effacement électoral de ne pas avoir de candidat aux présidentielles avec ses conséquences c’est parce que l’effacement avait des racines plus profondes et qui imposent un véritable bilan. A ce titre, il y a eu la chute de l’URSS, le profond traumatisme que cela a pu représenter, mais aussi notre choix stratégique de tout miser sur nos élus. Notre choix aussi de nous couper de fait du mouvement communiste international et des résistances qui pourtant se faisaient jour.

Ce rétrécissement de notre champ politique s’est accompagné d’un affaiblissement sur le plan théorique, celui de la formation de nos militants. Si l’on peut comprendre les circonstances, il est clair que celles-ci ont évolué et que les illusions sur la victoire du capitalisme, sur ce qu’il peut apporter sont en train de céder du terrain, le désaveu d’une gauche qui s’est alignée sur les vainqueurs du moment est désormais massif. Le véritable problème est celui de construire une issue politique à ce capitalisme en crise et donc le besoin d’un parti révolutionnaire.Partout on voit l’extrême-droite tenter de se glisser dans l’absence de ce parti révolutionnaire et un patronat encore prêt à dire « plutôt Hitler que le Front populaire »

Est-ce que nous sommes bien d’accord avec le fait que le parti communiste n’est pas un parti comme les autres, il ne néglige pas les élections mais il intervient dans et hors élections, son audience dépend de la manière dont les exploités nous voient à leur côté quand ils en ont besoin, c’est-à-dire sans arrêt. Aujourd’hui plus que jamais, alors que la politique de Macron prétend gommer la différence entre la droite et la gauche pour s’affirmer toujours plus le président des riches et du patronat, convaincu comme il l’est qu’il n’y a plus personne pour résister à son offensive. Parce que l’offensive est permanente c’est dans cette présence quotidienne dans la lutte des classes que se bâtit la relation de confiance et de réciprocité entre les salariés, les exploités et leur parti. Ceci est encore plus vrai aujourd’hui alors que la méfiance s’installe à l’égard des partis politiques et que l’abstention monte dans les couches populaires avec un mélange de colère et de résignation; Mais depuis des années nous utilisons de moins en moins et de plus en plus difficilement ce qui fait de nous ce parti pas comme les autres alors que la situation exige ce parti.

Depuis le Congrès de Martigues, nous avons répondu au séisme qu’a été la chute de l’Union soviétique par une manière de nous couper de la lutte des classes, d’en finir avec les cellules et en particulier les cellules d’entreprise. Loin de résoudre le problème cela n’a fait que l’aggraver, nos militants se sont retrouvés dans des territoires qu’ils ne pouvaient plus maîtriser avec une multiplication des problèmes. Les sections au meilleur des cas sont devenues de grosses cellules qui fonctionnaient au mieux en liaison avec des municipalité et des élus, et d’autres qui étaient le dernier salon où l’on cause avec un défaut d’activité. Et cette confusion semble être remonté jusqu’au comité national voir jusqu’à l’exécutif.

Il est clair que nous devons repenser la manière dont notre parti doit renouer pleinement sa relation avec la lutte des classes aujourd’hui, avec l’entreprise.

Quel parti voulons-nous ? Un parti de simples adhérents, mobilisables simplement au moment des élections comme un parti social démocrate ou un parti de militants, un parti révolutionnaire ? Voulons-nous réellement d’un parti révolutionnaire? C’est-à-dire un parti capable d’exprimer les aspirations des victimes du capital, de recréer le collectif?

Notre effacement porte d’abord sur la définition de notre but et des moyens pour y parvenir, ce qui justement fonde notre présence au quotidien dans une lutte des classes qui ne s’arrête jamais. Et là, ce n’est pas clair? Est-ce que notre but reste l’édification d’un socialisme à la française? Quel contenu? Dire que nous voulons le communisme est bien mais renvoie notre espérance aux calendes grecques et évacue plus ou moins la question des moyens, de la stratégie que nous voulons mettre en oeuvre. Donc de l’organisation de notre parti pour y parvenir.

Parce qu’il n’y a plus de ligne force sur ces points, les communistes n’arrivent plus à s’approprier la politique de leur parti sinon en terme vagues et généraux qui ont du mal à convaincre des gens qui souffrent et qui sont de plus en plus écrasés. Rallumer les étoiles c’est beau mais ça manque un peu de perspective pour quelqu’un qui ne s’en sort plus, est humilié, enragé, L’expression en Provence est « il a bien parlé mais qu’est-ce qu’il a dit! »

C’est l’art de partis bourgeois que de se débrouiller d’être incompréhensible. Sommes-nous tous d’accord sur l’idée même de parti révolutionnaire? Ou certains n’y croient plus et cherchent-ils simplement à occuper la place apparemment temporairement vide de la social démocratie que ce soit parce qu’ils sont effectivement social démocrate, y compris sous une forme trotskiste ou parce qu’ils sont découragés ? Sont-ils prêts à jouer vingt ans après la stratégie qui a détruit le parti communiste italien en prétendant faire occuper le terrain d’un parti socialiste déconsidéré ? Alors même que les masses, comme on disait, vomissent cette social démocratie? Et que macron prétend déjà en tirer la moelle comme celle d’une droite tout aussi impopulaire pour avoir alterné la même politique. L’obstination mise à nous interroger sur le changement de nom du PCF pose problème et le doute gagne les militants sur ce que veut réellement leur direction.

Enfin, une autre base de notre effacement est notre incapacité à nous situer dans notre propre histoire et celle du mouvement communiste international comme en a témoigné la difficulté qu’a eu la direction de notre parti à apprécier le rôle de la révolution d’octobre.les partis sont comme les individus si vous leur effacez la mémoire ils ne peuvent plus agir.

A cette incapacité à nous situer dans le temps logiquement correspond une incapacité à nous situer dans l’espace, alors même que nous sommes dans un temps marqué par la mondialisation capitaliste avec tous les dangers et les renforcements de l’exploitation que cela comporte. Nous sommes devant une mutation scientifique et technique d’une grande ampleur, le fait que celle-ci intervienne dans le cadre des rapports de production capitaliste, un capitalisme sénile, destructeur, multiplie les dangers y compris d’une guerre nucléaire, celle de la destruction des êtres humains comme de l’environnement, c’est l’analyse de marx. Ce temps est aussi celui de la crise d’un capital que symbolise assez bien l’accession d’un Trump au pouvoir et le fait que son challenger est la Chine. Un pays qui regroupe un quart de l’humanité, qui a joué un rôle que chacun reconnait dans la réduction des inégalités, qui revendique la paix et le développement et prétend construire sous la direction d’un parti communiste le socialisme à la Chinoise. Que faisons-nous de cette réalité, comme d’ailleurs de la résurrection partout de partis communistes y compris en Europe?

Tout a été fait jusqu’ici pour entretenir notre sentiment d’impuissance, pour nous faire minimiser nos atouts réels. On entretient l’idée qu’un parti communiste serait dépassé, y compris le marxisme réservé aux chercheurs mais qui ne serait pas réellement utile aux militants pour comprendre le monde. Ce qui est faux. Quant à notre parti si sa situation est effectivement grave et nécessite un Congrès qui soit véritablement extraordinaire et dont on pourrait reprendre le slogan de Maurice Thorez créant véritablement le PCF : « que les bouches s’ouvrent pas de mannequins dans le parti! » néanmoins, il est effacé mais nettement moins déconsidéré que la plupart des autres formations politiques. La mémoire d’un peuple plonge ses racines très loin et le notre conserve la conscience que les choses allaient mieux « quand le parti communiste était fort » et même fréquemment on nous le dit « quand il y avait l’URSS et que les capitalistes avaient peur de la contagion ».

Nous sommes devant une urgence, la direction de notre parti et ses militants portent une lourde responsabilité ou ils vont faire de ce Congrès une impasse, plus un parti se réduit plus il est aisé d’en tenir les manettes quitte à le conduire à sa fin, il y a une autre solution NECESSAIRE, celle où chacun comptera pour un et aura à coeur face à ,l’urgence de tout faire pour que soient traitées les véritables questions qui conditionnent l’avenir en retrouvant une forme démocratique qui est la notre.

Danielle Bleitrach

