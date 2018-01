– Le marxisme était-il à la base du socialisme en URSS, et quelles leçons peut-on en tirer ?

Les bolchéviques ont-ils établi leur programme économique en fonction des critères et des lois économiques décrites par Marx, et s’y sont-ils tenus au cours du développement de l’URSS, et quelles leçons peut-on tirer de l’expérience ?

Il ne s’agit pas, dans cet article, d’une étude exhaustive, mais de revenir sur quelques principes de base qui ont été abordé au cours des récentes polémiques, et de répondre ainsi, une nouvelle fois, aux assimilations que tentent de faire certains prétendus « communistes prolétariens », comme M. Bibeau, par exemple, sur son site « Les 7 du Québec », pour déformer systématiquement les analyses et études présentées ici sur TML, à coup de citations tronquées, et créer une confusion entre capitalisme et socialisme, et prétendre en plus la valider sous prétexte de l’ « éclaircir » !

Comme on l’a rappelé à l’occasion du centenaire d’Octobre,le capitalisme, provisoirement vaincu, pendant quelques décennies, par cette Révolution en Russie puis dans l’ensemble des pays qui ont formé l’URSS et quelques autres, à la suite, est un type de relation économique lié à l’histoire de la bourgeoisie, une classe sociale qui a déjà 1000 ans d’existence et dont l’expérience économique et politique est à la fois multiséculaire et multiforme, avec une grande faculté d’adaptation et une grande capacité de se « conserver » et de « réagir », au sens précisément « réactionnaire » contre tout ce qui la menace, avec à la fois une férocité implacable dans la répression et une grande rouerie pour renverser les rôles et se poser dans le rôle de la « victime » des révolutionnaires qui veulent se libérer de sa domination.

Ceci dit, mille ans d’histoire, ce n’est pas mille ans au pouvoir et il lui a fallu près des trois-quarts de ce temps, soit plus de 7 siècles pour devenir tout à fait la classe dominante, après de nombreuses tentatives insuffisantes et rechutes sous la coupe de l’aristocratie.

Mais ce qui a fait la force irrésistible de son ascension, ce sont les fondamentaux de son développement économique, ceux qui lui ont permis d’élargir et d’accumuler le capital qui en a fait la classe des possédants, et d’abord et avant tout, des possédants des moyens de production.

Ce sont ces fondamentaux, les lois économiques qui sous-tendent son développement, que Marx a tout d’abord étudié, analysé et décrit dans son œuvre majeure, Le Capital.

C’est à partir de la logique interne du mode de production capitaliste que Marx a pu montrer que ce développement menait à des cycles de crises et à une limite en possibilité d’élargissement du capital, et donc aussi à une limite à la fonction dominatrice de cette classe dans l’histoire des sociétés et civilisations humaines. Néanmoins l’histoire humaine montre qu’aucune classe dominante, surtout sur un temps aussi long, ne cède cette fonction de bon gré ni par goût de favoriser le progrès humain… !

C’est ce que l’on a vu, récemment, avec la crise actuelle et le rôle grandissant de la robotique, accélérant, en fait, le processus de la crise systémique en cours.

Alors même qu’elle n’a plus d’opposition réelle, en tant que force politique organisée, la bourgeoisie s’acharne à échafauder des stratégies de plus en plus complexes, tortueuses et souvent carrément machiavéliques pour survivre à tout prix à l’impasse de sa propre crise.

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/01/03/la-societe-de-larnaque-un-theme-de-reflexion-pour-2018/

Par simple comparaison on peut imaginer, même sans connaître l’histoire en détail, la folle énergie qu’elle a dépensé au cours de la survie de l’URSS pour en venir à bout, et par tous les moyens.

En URSS même, la bourgeoisie ne s’est pas évaporée entièrement dans l’émigration et on peut imaginer aussi toutes les stratégies d’adaptation et la duplicité qu’elle a pu déployer pour compenser sa défaite sur le terrain de la lutte sociale et militaire.

L’idée même de socialisme n’a quant à elle guère plus d’un siècle et demi, et ses premières concrétisations sur le terrain, encore moins.

Si Marx a eu mille ans d’histoire de la bourgeoisie à étudier pour en déduire les lois fondamentales du capitalisme, il n’avait pas même un siècle de développement du prolétariat industriel à étudier pour comprendre ses possibilités de réorganisation de l’économie et les fondamentaux d’un nouveau développement économique qui pourrait s’en dégager. Il n’a pu progresser, dans ce domaine, que par approches successives et par déductions prospectives, au fur et à mesure des questions qui se posaient aux partis prolétariens.

C’est en 1875, et en réponse aux propositions programmatiques d’unification du parti social-démocrate allemand, alors encore un parti prolétarien, qu’il a formulé au mieux les principes d’un programme économique de transition entre capitalisme et communisme, qu’il a lui-même désigné comme première phase du communisme, et que l’on a couramment désigné par la suite comme socialisme, pour la distinguer de la phase supérieure du communisme, dans sa forme aboutie. Forme qui n’est donc jamais apparue nulle part sur la planète, vu le rapport de forces constamment dominant en faveur du capitalisme, même à l’apogée de l’extension du socialisme.

Ce texte essentiel de Marx, c’est la célèbre Critique du Programme de Gotha, dont le passage clef reprend, comme principe de base économique de la transition la non moins célèbre Loi de la valeur, basée sur la notion de valeur-travail, telle qu’il l’a mis à la base de toute son œuvre, et d’abord de son ouvrage majeur, au chapitre 1 du Livre 1 du Capital… !

http://inventin.lautre.net/livres/MARX-Le-Capital-Livre-1.pdf

https://tribunemlreypa.wordpress.com/marx-marxisme-critique-du-programme-de-gotha-glose-marginale-1-les-fondamentaux-economiques-de-la-transition-socialiste-proletarienne/

Une évidence qui est aujourd’hui ignorée ou même le plus souvent carrément reniée par la plupart des prétendus « marxistes » et autres pseudos « communistes prolétariens »…

Mais dès la rédaction du Capital il en avait posé le principe de base, celui de la planification :

« Représentons-nous enfin une réunion d’hommes libres travaillant avec des moyens de production communs, et dépensant, d’après un plan concerté, leurs nombreuses forces individuelles comme une seule et même force de travail social. Tout ce que nous avons dit du travail de Robinson se reproduit ici, mais socialement et non individuellement. Tous les produits de Robinson étaient son produit personnel et exclusif, et, conséquemment, objets d’utilité immédiate pour lui. Le produit total des travailleurs unis est un produit social. Une partie sert de nouveau comme moyen de production et reste sociale ; mais l’autre partie est consommée et, par conséquent, doit se répartir entre tous. Le mode de répartition variera suivant l’organisme producteur de la société et le degré de développement historique des travailleurs. Supposons, pour mettre cet état de choses en parallèle avec la production marchande, que la part accordée à chaque travailleur soit en raison son temps de travail. Le temps de travail jouerait ainsi un double rôle. D’un côté, sa distribution dans la société règle le rapport exact des diverses fonctions aux divers besoins ; de l’autre, il mesure la part individuelle de chaque producteur dans le travail commun, et en même temps la portion qui lui revient dans la partie du produit commun réservée à la consommation. Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la production aussi bien que dans la distribution. »

C’est ce principe qu’il a ensuite développé dans la Critique du Programme de Gotha (Ci-après dénommée CPG) en réponse aux conditions concrètes auxquelles le parti social-démocrate allemand devait faire face, lors de la rédaction de son programme d’unification :

« Si nous prenons d’abord le mot « produit du travail » (Arbeitsertrag) dans le sens d’objet créé par le travail (Produkt der Arbeit), alors le produit du travail de la communauté, c’est « la totalité du produit social » (das gesellschaftliche Gesamtprodukt).

Là-dessus, il faut défalquer :

Premièrement : un fonds destiné au remplacement des moyens de production usagés;

Deuxièmement : une fraction supplémentaire pour accroître la production;

Troisièmement : un fond de réserve ou d’assurance contre les accidents, les perturbations dues à des phénomènes naturels, etc.

Ces défalcations sur le « produit intégral du travail » sont une nécessité économique, dont l’importance sera déterminée en partie, compte tenu de l’état des moyens et des forces en jeu, à l’aide du calcul des probabilités; en tout cas, elles ne peuvent être calculées en aucune manière sur la base de l’équité.

Reste l’autre partie du produit total, destinée à la consommation.

Mais avant de procéder à la répartition individuelle, il faut encore retrancher :

Premièrement les frais généraux d’administration qui sont indépendants de la production.

Comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, cette fraction se trouve d’emblée réduite au maximum et elle décroît à mesure que se développe la société nouvelle.

Deuxièmement : ce qui est destiné à satisfaire les besoins de la communauté : écoles, installations sanitaires, etc.

Cette fraction gagne d’emblée en importance, comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, et cette importance s’accroît à mesure que se développe la société nouvelle.

Troisièmement : le fonds nécessaire à l’entretien de ceux qui sont incapables de travailler, etc., bref ce qui relève de ce qu’ on nomme aujourd’hui l’assistance publique officielle. » (in CPG)