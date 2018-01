Conversation téléphonique entre Xi Jinping et Donald Trump sur le commerce sino-américain et la péninsule coréenne

En 2017, les relations sino-américaines sont restées stables dans l’ensemble et ont réalisé des progrès significatifs, a estimé M. Xi.

Maintenir les relations bilatérales sur la voie d’un développement sain et stable est dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples et correspond à l’aspiration de la communauté internationale, a souligné le chef d’Etat chinois.

Les deux parties doivent maintenir leurs interactions de haut niveau et à différents échelons, pleinement exploiter leurs quatre mécanismes de dialogue de haut niveau et tenir leur deuxième ronde de dialogue en temps opportun, a poursuivi M. Xi.

Etant donné que la coopération économique et commerciale apporte des bénéfices concrets aux peuples chinois et américain, les deux pays devraient prendre des mesures constructives afin de résoudre comme il se doit les questions économiques et commerciales d’intérêt commun, en ouvrant réciproquement leurs marchés et en élargissant leur coopération, a-t-il ajouté.

Le président chinois a également appelé à renforcer la coopération entre les deux armées de même que dans l’application de la loi, la lutte contre les stupéfiants, les échanges entre les peuples et la coopération au niveau local, ainsi qu’à maintenir une communication et une coordination étroites sur les grandes questions internationales et régionales.

Les deux parties doivent faire des compromis, se respecter, se concentrer sur la coopération, gérer de manière constructive les questions sensibles, veiller au respect des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de chacun, et maintenir l’élan du développement sain et stable des relations sino-américaines, a-t-il conclu.

Pour sa part, M. Trump a déclaré que les Etats-Unis attachaient une grande importance à leurs relations avec la Chine ainsi qu’à la coopération entre les deux pays, et qu’ils étaient prêts à travailler avec la Chine en vue de renforcer les échanges bilatéraux à tous les niveaux, d’élargir la coopération pragmatique, et de résoudre de manière appropriée les problèmes dans les échanges commerciaux bilatéraux afin d’obtenir de meilleurs résultats dans les relations sino-américaines.

En ce qui concerne la situation dans la péninsule coréenne, Xi Jinping s’est félicité des changements positifs qui sont intervenus et a souhaité que les parties concernées s’efforcent de maintenir cette impulsion difficilement acquise afin d’apaiser les tensions dans la péninsule et de créer des conditions favorables à la reprise des pourparlers.

La dénucléarisation de la péninsule coréenne et la préservation de la paix et de la stabilité dans la région sont dans l’intérêt de toutes les parties, a souligné M. Xi, qui a ajouté qu’il était essentiel que la communauté internationale reste unie sur cette question.

La Chine est prête à travailler avec les Etats-Unis et d’autres membres de la communauté internationale afin de progresser vers l’objectif consistant à trouver une solution appropriée à la question.

Pour sa part, M. Trump a indiqué que les Etats-Unis appréciaient le rôle significatif joué par la Chine en vue de résoudre la question de la péninsule coréenne, promettant que les Etats-Unis étaient prêts à accroître la communication et la coordination avec la Chine sur ce dossier.