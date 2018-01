Xi Jinping souligne l’urgence de réformer la gouvernance mondiale

2015-10-13 xinhua

Le président chinois, Xi Jinping, a souligné jeudi l’urgence de renforcer la gouvernance mondiale et de réformer le système de gouvernance mondiale dans un contexte d’augmentation des défis mondiaux.

La réforme, « une tendance irrésistible », concerne » l’établissement de règles pour l’ordre international et les mécanismes internationaux » et « le choix d’une voie à suivre pour le monde » , a indiqué M. Xi lors d’une session d’étude du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois.

« Cela ne se résume pas à une concurrence pour atteindre une position économique élevée, mais concerne aussi les rôles et fonctions que les pays joueront dans les dispositions systémiques à long terme de l’ordre international », a noté M. Xi.

La montée en puissance des pays en développement a apporté des « changements révolutionnaires » à l’ordre mondial. Pendant des siècles, les pays puissants ont divisé le monde entre eux et rivalisé pour obtenir des bénéfices et du pouvoir par le biais de la guerre et de la colonisation, mais cela a été remplacé dans le monde actuel en établissant des règles et des mécanismes pour équilibrer les intérêts, a-t-il expliqué.

Comme exemples de l’accent mis sur les intérêts communs, M. Xi a cité la coordination chinoise du réseau régional commercial et d’infrastructures « la Ceinture et la Route », ainsi que sa proposition d’un nouveau modèle plus coopératif pour les relations entre grands pays.

Publicités