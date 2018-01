Tunisie par Tahar MOEZ

***

Tunisie

Dans l’histoire de Tunisie, le mois de janvier est un mois de lutte. Le premier syndicat fut créé en janvier 1924. Ainsi que le syndicat actuel (janvier 1946). Le 26 janvier 1978, l’armée et la police ont réprimé dans le sang la grève générale. La « révolte du pain » ou « révolte contre le FMI » a commencé le 28 décembre 1983 dans le sud ouest de Tunisie et un massacre fut commis par l’armée et la police le trois janvier 1984. La dernière grande révolte a commencé à « Sidi Bouzid » le 17/12/2010 et a gagné Tunis le 27/12/2010. Ben Ali est parti en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011. Ce n’était qu’un changement de façade. Le pays est toujours dirigé par la bourgeoisie compradore d’avant 14/01/2011 élargie aux islamistes du parti « Ennahdha » (frères musulmans), majoritaire au parlement…

La nature du pouvoir explique la continuité des méthodes du pouvoir (basées sur la répression), des relations avec l’Union Européenne, l’impérialisme américain, le FMI et la Banque Mondiale…

Les créanciers ont accordé aux gouvernements tunisiens un «délai de grâce» de cinq ans pour rembourser les prêts accordés entre 2012 et 2013. Le moment de les rembourser est arrivé (3.6 milliards de dollars à payer en 2018). La dette du pays a atteint 69% du PIB, à la fin du troisième trimestre 2017, selon les données du gouvernement (Ministère des Finances – 30 Septembre 2017) et devrait atteindre 70% à la fin de 2017. Le ratio de la dette extérieure est de 48,4% et la proportion de la dette intérieure est d’environ 20,5% du PIB. Les prêts ont représenté environ 30% des ressources budgétaires en 2017, et de la dette publique dans le budget pour 2018 a atteint 71,5% du PIB. La part de chaque citoyen tunisien de la dette publique dépasse 2100 $ par personne (bébé ou vieux mourant) à la fin septembre 2017…

La dette extérieure a augmenté de 62% d entre 2011 et 2016 et a atteint 21 mds $ en 2016, selon le gouvernement (frères musulmans + adeptes de Bourguiba et Ben Ali). Le gouvernement continue à emprunter, non pour investir dans des secteurs productifs ou pour créer des emplois, mais pour rembourser les dettes des années précédentes. Le « service de la dette (sans la dette) atteint entre 2008 et 2016 plus de 19% du budget de l’Etat et doit atteindre 22% à la fin de l’année 2018. Le dernier prêt du FMI date de 2016 (2,8 mds $) et impose des conditions drastiques qu’il appelle « réformes » : réduire le budget consacré au développement, à l’investissement, augmenter les impôts indirects, les prix des produits de base, réduire le nombre des fonctionnaires et salariés du service public, augmenter le taux des cotisations salariales tout en retardant l’âge de départ à la retraite, dévaluer la monnaie locale (dinar) qui a perdu 11% de sa valeur en un an etc. Le taux de chômage officiel est de 15% des actifs, l’économie informelle représente près de 50% du PIB … Nous insistons sur la dette extérieure car elle a été à l’origine un prétexte pour coloniser la Tunisie (par la France en 1881) et l’Egypte (par la Grande Bretagne en 1882)…

Le d’inflation est de 6,4% en 2017 taux, selon les données officielles, le taux de chômage à plus de 15%, le coût de la vie a augmenté de 35% en un an, les prix sont en hausse (carburant, électricité, légumes, vêtements, logement locatif, transport, médicaments…) La domination de l’Europe est pesante sur le plan politique, mais surtout économique , à travers les accords d’association. Plus ces accords sont qualifiés « d’avancés » (ou renforcés) plus les frontières se ferment aux personnes et aux marchandises provenant de Tunisie (ou d’autres pays « pauvres »). La majorité des produits importés proviennent d’Europe. Or les produits importés augmentent au rythme de l’effondrement de la valeur du dinar (1€ valait 2 dinars en 2011 et presque 3 dinars, fin 2017). Ces relations de partenariat sont le reflet d’une dépendance économique et politique et d’une inégalité des échanges. Cette domination impérialiste nuit directement aux intérêts des citoyens tunisiens, car l’UE soutient le pouvoir en place et pratique le pillage des richesses du pays.

C’est dans ce contexte que le gouvernement (dirigé par le gendre du président. Il était employé de l’administration américaine et de l’ambassade des USA en Tunisie) a préparé le budget 2018 et a annoncé le 15/12/2017 un plan de privatisation, prévue par le FMI, comme étape de l’élimination du secteur public (santé, éducation, transport, énergie, communication…), ce qui a provoqué la colère des syndicalistes, des travailleurs de ces institutions et les entreprises publiques. Ces syndicalistes ne sont pas soutenus par la direction (bureau exécutif qui soutient le gouvernement). D’ailleurs cette direction s’est désolidarisée de certains secteurs en grève. Les employés affiliés à la fédération des impôts et des finances ont été désavoués en pleine grève « pour l’application des accords passés avec le gouvernement, il y a plus d’un an ». Les syndicalistes de base sont une victime de la collaboration de classe de leurs dirigeants embourgeoisés.

Le « Front Populaire » (alliance de « gauche » et « d’extrême gauche ») se contente de discours au parlement (13 députés sur 217) et a éliminé toutes les structures qui existaient dans les villes et régions pauvres. Il n’y a que le porte- parole et les députés qui ont droit à la parole.

C’est aussi dans ce contexte que, sept ans après le soulèvement 2010-2011, le rythme des protestations s’est accéléré contre la hausse des prix et des impôts approuvée par la loi de finances (budget) pour l’année 2018. Les manifestations ont débuté le 07/01/2018 à Kasserine, en commémoration de la répression de la fin de la première semaine de janvier 2011 (huit morts en une seule journée et une cinquantaine de mort en deux semaines). La police a arrêté des dizaines de jeunes distribuant des tracts appelant à manifester. Le huit janvier 2018, les agences de presse étrangères ont comptabilisé douze villes qui se soulèvent contre ces hausses de prix, des taxes et impôts indirects et contre le chômage, la pauvreté… L’armée et la police interviennent violemment (gaz lacrymogène, eau sous pression…) Un manifestant est mort à Tébourba (à 30 Km du sud ouest de Tunis). Selon le ministère de l’intérieur 44 manifestants sont blessés le 08/01/2018. La police a arrêté 350 personnes, selon des listes provenant des lieux de manifestations…

Le 9 janvier, les manifestations gagnent de nouvelles villes et localités. La propagande déclenche sa machine à mensonges et annonce des vols, des infractions et des pillages… C’est un schéma classique. Une partie de la petite bourgeoisie et ses organisations prennent le relai et dénoncent les « délinquants infiltrés au sein des manifestants » qu’ils invitent à rester « pacifiques », malgré la répression féroce de l’armée et de la police

L’adoption du budget le 12/09/2017 pour l’année 2018 a déclenché une explosion sociale et des manifestations dès le mercredi soir 13/12/2017 dans des quartiers pauvres de la banlieue de la capitale et des affrontements avec les forces de police. La même chose s’est produite dans plusieurs régions du pays : Sidi province Bouzid, régions de Siliana, Le Kef, Bizerte, Kasserine, Gabes… Les manifestations de janvier s’inscrivent dans la continuité du mouvement social qui ne s’est pas arrêté depuis 2010. La coalition au pouvoir table sur le manque d’organisation, de coordination entre les différents mouvements (contre le chômage, pour une redistribution des ressources, contre la marginalisation de certaines régions…) et sur l’incapacité des pauvres à s’auto-organiser, en l’absence d’organisations révolutionnaires et les dirigeants capables de coordonner les manifestations locales pour devenir des noyaux d’un mouvement couvrant le territoire national avec des mots d’ordre communs et d’objectifs communs. Or les classes dirigeantes (dans tous les pays du monde) sont par définition organisées, possédant la force (police, armée, justice…) et les médias qui diffusent la propagande et la haine contre les travailleurs et contre les pauvres (casseurs, voleurs…)

La bourgeoisie locale représente les intérêts de l’impérialisme et des sociétés multinationales qui lui viennent au secours lors des mouvements de contestation de son pouvoir, et ce depuis Bourguiba en 1956. Les prolétaires et les pauvres ne bénéficient pas de cette forme de soutien international. D’où la capacité de la bourgeoisie locale d’assiéger les foyers de la révolte (qui ne se transforme pas en révolution) par la force, par la propagande dans les médias, les mosquées et aussi par l’asphyxie économique… Le gouvernement compte aussi sur le pouvoir bureaucratique de la direction syndicale pour contrer les protestations des travailleurs. Il compte aussi sur la faiblesse de l’opposition parlementaire non parlementaire qui s’opposent au mot d’ordre du « refus de payer les dettes » car ces dettes sont déjà payées depuis plusieurs années et parce que la majorité de la population qui a payé la dette n’en a pas profité.

Aucune solution ne peut se trouver dans les « mécanismes » du système actuel, basé sur la domination (et l’aliénation) de la classe ouvrière, la domination des richesses des pays « pauvres » (minerais, pétrole, main d’œuvre, terres agricoles…). La rupture avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l’OMC est nécessaire. Elle va de pair (surtout dans les pays du « sud ») avec la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, l’évasion des richesses vers l’extérieur… Les investissements peuvent se réaliser grâce aux prêts en monnaie locale, par les citoyens qui deviennent « copropriétaires » des moyens de production dans des secteurs utiles (recherche scientifique, innovation), productifs (agriculture, industrie de transformation…) et créateurs d’emploi (lutte contre la désertification, production agricole) en plus de la vente directe ou circuits courts, en encourageant les structures collectives de production et de distribution…

Tahar MOEZ 10 janvier 2018