Marx nous permet-il de penser la situation de la sanction, de la prison aujourd’hui? en mémoire de françois Billoux

Hier à Marseille une enseignante a été rouée de coups par un élève de 5e dans les fameux « quartiers nord », jadis fief communiste aujourd’hui livré au clientélisme politique du PS et avec une député macronienne, aux mafias, comme avant que François Billoux, le député communiste en opère la conquête. ,I fut un temps où les communistes apportèrent à la fois l’espérance d’un autre monde où les pauvres auraient des droits universels et celui où ils surent combattre la voyoucratie, la méditation de ces leçons concerne le passé, le présent et l’avenir… Es-ce que comme disent certains, il faut regarder l’avenir et pas le passé, quitte à le revivre sans cesse? Comme disait Marx qui revendiquait les leçons de l’histoire.

Les leçons de Marx, essentiellement celles qui nous permettent de ne pas nous enfermer dans les cadres que le capital nous impose: Ce matin, en travaillant comme j’en ai l’habitude vers les 4 heures, j’étais en train de traduire de l’espagnol un article sur Marx journaliste, ce qui ne présentait pas au départ de grandes difficultés sauf quand je fus confrontée à une longue citation de Marx sur son célèbre article pour la gazette Rhénane : » les débats sur la loi relative aux vols de bois ». A ce moment je me suis dit qu’il fallait retrouver une traduction admise et je suis revenue au texte (1).

Dans le film sur le jeune Marx, film qui débute sur cet épisode du vol du bois mort, il est dit une vérité à savoir que c’est à partir de cet article (1842) que Marx passe de l’analyse philosophique à la nécessité de transformer le monde, à la réalité matérielle de son temps, à l’exploitation et ce n’est pas un hasard s’il se revendique alors journaliste. Le brillant philosophe, juriste, découvre la condition prolétarienne et le drame vécu par une paysannerie que l’on prive de ses droits coutumiers de ramassage du bois mort et la manière dont la « Diète dite Rhénane » criminalise la coutume. jusqu’ici Marx s’est attaqué à la diète à propos de la liberté de la presse, il en dit avec son mordant habituel « nous avons vu sa confusion à propos de la liberté de la presse et sa servitude relativement à cette confusion ».

J’ai abandonné la traduction et je me suis mise à lire avec passion la démonstration remarquable de Marx. Et effectivement tout l’art de Marx consiste à dénoncer les confusions du droit du très réactionnaire gouvernement allié exclusif des propriétaires et la servilité du législateur par rapport à cette confusion. Une question toujours plus d’actualité puisque pour une bonne part l’enfumage médiatique, celui de notre gouvernement, des « riches », consiste à créer la confusion et de manifester une totale servitude à l’égard des confusions ainsi crées.

Le terme de vol lui-même alors que cela se présentait comme un simple délit forestier et il dénonce un député de la noblesse qui déclare qu’il est dangereux de ne pas prononcer le mot « vol » car les « gens » « qui auraient connaissance de ce débat de la diète pourraient en considérer qu’aux yeux de la Diète elle-même, dérober du bois n’est pas un vol » et Marx moqueur d’en conclure que « le propriétaire des forêts impose silence au législateur, car les murs ont des oreilles » et là il montre que ce procédé grammatical permet de ne pas soulever la question entre bois encore sur pied et bois mort ». Combien de fois est-il procédé aujourd’hui ce tour de passe passe, le glissement entre insécurité et pauvreté devenue classe dangereuse?

Il y a un député des villes qui, selon Marx, manifeste du bon sens et qui note: « La peine pouvant aller jusqu’à un long emprisonnement, une telle rigueur risque précisément d’entraîner dans la voie du crime des gens qui, au demeurant, marchent encore dans le droit chemin. Et cela d’autant plus sûrement qu’en prison ces individus se trouveront en compagnie de voleurs invétérés. Il conviendrait, par conséquent, de punir d’une simple peine de police l’acte de de ramasser ou de dérober du bois mort ».

L’ensemble de la démonstration faite par Marx est un véritable chef d’oeuvre de dialectique appliqué par quelqu’un qui s’affirme aussi journaliste et cherche la simplicité de l’expression en même temps que l’intelligence du raisonnement. Un modèle à méditer dans les écoles de journalisme et surtout une pensée qui remet en cause « la charité » au profit d’une transformation de la société; En effet Marx ne se contente pas de ce constat de « bon sens », il revendique une autre pensée: :

« Nous réclamons pour la pauvreté le droit coutumier, plus précisément un droit coutumier qui ne soit pas local, mais qui soit celui de la pauvreté dans tous les pays. » Les libéraux qui demandent pour les pauvres le maintien du droit coutumier local face à la propriété foncière entrée dans l’ère du capital. Marx ne les suit pas, il affirme que les bons sentiments des libéraux peuvent être réactionnaires puisqu’il s’agit simplement de conserver la féodalité alors qu’il convient pour lui déjà de les faire accéder à une catégorie du droit romain , l’universel. Ce qui est une étape de sa pensée qui va lui faire critiquer l’Etat du point de vue des classes sociales. C’est-à-dire qu’un communiste ne réclame jamais que les choses demeurent en état, il porte l’exigence prolétarienne à la survie jusqu’à l’universel, ce qui exige un changement de société.

Cette lecture m’a emportée à cause de la révolte des prisons, mais aussi de la situation de mon petit fils dans une réflexion sur « crimes et châtiments ». Ce qui est sur c’est que dans ce lieu, le droit des hommes est bafoué qu’il s’agisse de celui des gardiens ou de celui des prisonniers qui de fait massivement appartiennent à la même classe prolétarienne, constat élémentaire si l’on veut traiter du problème et refuser de croire que le pouvoir est garantie de paix sociale alors qu’il est exactement le contraire.Nous avons eu avec Macron à Calais un morceau d’anthologie sur le sujet.

La condamnation, depuis deux ans, mon petit fils entré en prison alors qu’il venait d’atteindre juste ses dix huit ans .Fort heureusement il n’y a eu que tentative et la victime est en en bonne santé. Il mérite d’être jugé, de subir un châtiment je suis d’accord et ne cesse de lui répéter que son acte est justement de ceux qui crée la violence qu’il ne supporte pas en prison. Mais est-ce qu’avant d’être jugé, il faut accepter les conséquences d’un tel enfermement aujourd’hui. 116 personnes se suicident par an dans les prisons françaises et ceux qui se suicident sont a priori ceux qui ne supportent pas la compagnie des criminels et des voleurs invétérés, ceux qui tolèrent le moins l’entourage et ses lois. Sans parler de ceux qui comme adlane perdent la tête et sont murs pour des années de soins psychiatriques. Par quelle confusion entre châtiment, jugement, prison en sommes-nous arrivés là et que faut-il revendiquer?

je n’ai pas de voiture, j’y vais à l’aube avec un bus le 22 que je prends au rond point du prado. Il est occupé par des gens divers, les « français », ceux qui me ressemblent » descendent les uns après les autres et à la fin il ne reste plus que moi, des maghrébins, des comoriens, des africains, des gitans, tous reconnaissable au lourd sac de vêtements de rechange qu’ils ont devant eux. des femmes surtout. Alors quand je vois tous ces gens je ne peux m’empêcher de penser que si mon petit fils ne s’était pas appelé Adlane A. alors qu’il est un garçon inconnu des services de police, un étudiant avec de bons résultats, il n’aurait pas été maintenu là, il ne passerait peut-être même pas aux Assises. Son nom, son physique le classent dans une catégorie criminelle, violente, alors même qu’en fait il est acculturé à ce monde là. Il n’a pas les codes, ceux qui vous adaptent au fait qu’il faut que chacun tolère plus ou moins un ordre latent pour survivre, que cet ordre n’est pas celui de la bourgeoisie et de sa rédemption morale, mais de gens qui font comme ils peuvent dans des conditions abominables. . C’est si vrai qu’au retour, il est fréquent que des femmes sympas nous proposent de nous raccompagner en voiture et elles sont très joyeuses, elles ont beaucoup ri avec leur fils ou leur compagnon,ils sont déjà tous adapté à cette culture de l’enfermement des quartiers ghettos à la prison. Elles racontent comment on fait passer des choses y compris dans les couches des bébés. On sent qu’elles vivent dans un milieu où justement on voit la punition mais où il n’y a plus de crime. En revanche, ma pauvre famille a honte, n’ose pas dire ce qu’il leur arrive et mon petit fils a peur.

Est-ce que cela ne revient pas à ce que dit Marx: « »Vous ,ne forcerez jamais personne à croire qu’il y a crime quand il n’y a pas crime, mais vous parviendrez fort bien à transformer le crime lui-même en acte légal; Vous avez effacé les frontières, mais vous avez tort de croire que c’est tout à votre bénéfice. Le peuple voit la punition et non le crime; et parce qu’il voit la punition là où il n’y a pas crime, il ne verra pas de crime là où il y a punition. » C’est exactement ce que je vois se développer en prison, dans la prison des beaumettes: les frontières ont été effacées.

Ce sont des faits connus, certes mais n’est-il pas possible d’y réfléchir autrement que par un compromis perpétuel entre avocats, prison, juges, compromis qui finit par s’exercer sur les détenus et les gardiens dans un face à face où se joue la survie de chacun? Est-ce que là encore nous n’avons pas à avoir une revendication révolutionnaire et de quelle nature? Il y a une masse de réflexions sur ce sujet , des expériences y compris dans les pays socialistes qui ne sont pas simplement le lieu du « goulag ». Dans ma génération, nous avons été pétri de Makarenko, des chemins de la vie, du poème pédagogique, d’une autre conception de l’enfance qui a permis y compris sous Staline de recréer des conditions humaines pour les orphelins de la guerre (la colonie Gorki et la commune Dzerjinski à Kharkov. Cela nous aiderait à penser y compris les enfants de cette abomination qu’est le Djiad et daech, sans mauvaise conscience libérale qui est un vrai conservatisme, sans proclamer que nous abandonnons ces gens-là et que plus il en mourra mieux ça vaudra…

Il y eut un parti communiste à sa fondation, beaucoup plus habitué à la violence que ce que nous le sommes, issu de la boucherie de la première guerre mondiale, confronté à l’exploitation à la misère alors que nous nous jouissons encore des restes de leurs combats, mais pour combien de temps?

Il y eut jadis dans ces temps, un homme, un communiste du nom de François Billoux qui a reconquis le port et les quartiers nord contre la voyoucratie, celle que l’on va retrouver dans la collaboration avec les nazis. Mais il n’a pu opérer une telle reconquête qu’avec un espèce de jean Valjean, lui même ancien bagnard, du nom de Gagnaire. François Billoux ne pleurnichait pas, mais il voulait vraiment une autre société et il enrôlait dans son combat tous ceux qui étaient prêts à le mener. Quand il a porté la contradiction aux fascistes, les nervis ont voulu le menacer mais derrière les nervis il y avait les dockers avec le crochet qui permettait de soulever les colis. Et françois Billoux a pu interpeller les habitants de la belle de mai, être présent là où la police ne voulait même plus intervenir. C’était la mise en oeuvre du marxisme comme refus des confusions et de ceux qui en vivent, tandis que d’autres en meurent.

Est-ce un jour le parti dont nous allons avoir besoin ne sera pas celui-là, celui dont Marx prit conscience avec le vol des bois, les bagnes des manufactures? Celui d’un temps où un François Billoux allait arracher à la pègre des endroits où plus personne ne pouvait pénétrer?

Il a été ministre à la Libération. Mon mari me racontait la grande grève des mineurs, contre le socialiste Jules Moche qui envoyait la troupe. Billoux était à la tête des mineurs. le commandant des CRS s’est approché: « Monsieur le ministre, voulez vous vous écarter! » Billoux a répondu « ici il n’y a pas de ministre, je suis avec mes camarades! » Il était dans l’action pas dans la représentation et il était tout sauf commode y compris avec les adhérents, mais les règles du jeu étaient claires.(2)

Mais de quel parti allons nous avoir besoin?

danielle Bleitrach

(1) j’ai découvert à cette occasion que son dernier acte comme responsable du journal est de recevoir une délégation des israélites de Cologne pour les aider à rédiger une pétition.Voilà ceux qui à partir de la question juive qui est comme l’analyse de l’Etat chez hegel s’obstinent à imaginer son antisémitisme, voire comme une imbécile récemment à le comparer à Céline. Là encore la confusion est autant inculture que la manière d’escamoter la lutte des classes sous les états d’âme esthétisants ou larmoyants.

(2) je me souviens du niveau d’engagement qui était exigé de nous jeunes militants. Un jour cela se passait dans la petite salle de la mairie de Septème, il déclara : « je le disais à mes enfants, vous êtes toujours en réunion, réunion, tous les jours… je me demande quand est-ce que vous avez le temps de… faire du porte à porte! » J’avais une vingtaine d’années, j’en suis restée bouche bée… Mais si la cause l’exigeait…

