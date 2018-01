La Chine va-t-elle détruire le marché des bons du Trésor américain et le dollar américain?

Un rapport de presse non confirmé de Bloomberg concernant l’arrêt progressif de nouveaux achats chinois d’obligations du Trésor américain a ébranlé les marchés mondiaux, montrant à quel point le système financier mondial est fragile. Il a également relancé un vieux débat sur la vulnérabilité des Etats-Unis face aux actions hostiles de Pékin, compte tenu de l’importance du portefeuille chinois d’obligations américaines pouvant être utilisé comme arme financière contre le marché du Trésor américain et, par conséquent, le dollar américain. La panique éphémère sur le marché des changes et le marché des obligations du Trésor américain a pris fin après que l’Administration d’Etat des Changes (SAFE) ait publié une déclaration très ferme, affirmant que le rapport Bloomberg était une « fausse nouvelle ».

Cependant, les autorités américaines et certains experts financiers ont fait état de leur étude des dommages afin de rassurer les investisseurs sur le fait que la Chine n’avait aucun moyen de nuire au système financier américain et au prix des bons du Trésor américain. Certains experts pensent que le rapport divulgué était en fait un coup de semonce pour que Donald Trump soit moins enclin à s’engager dans une guerre commerciale à part entière contre la Chine. À qui peut-on faire confiance sur ce problème? Les grands médias et les responsables américains, qui disent que tout va bien, ou les marchés financiers qui ont paniqué quand le rapport Bloomberg a fait sensation ?

Le point de vue dominant sur les risques, associés au portefeuille obligataire chinois, est que quoi que la Chine fasse avec ses avoirs du Trésor américain, le marché américain et le dollar américain iront bien, principalement parce qu’il y a d’autres acheteurs pour les obligations américaines et les obligations. marché peuvent être soutenu par la Réserve fédérale. Lorsqu’on lui a demandé de commenter les informations sur l’intention présumée de la Chine de modifier sa politique de réserves de change, le sous-secrétaire aux Affaires internationales, David Malpass, a souligné la liquidité et la robustesse inégalées du marché des bons du Trésor américain.

« Le marché du Trésor américain est un marché profond et solide dans le monde et nous sommes donc confiants que notre économie, avec son renforcement , restera un marché profond et robuste », a déclaré Malpass devant un groupe de journalistes à Bruxelles.

Alan Ruskin, directeur de la stratégie de change du G10 à la Deutsche Bank, a fait écho aux commentaires de Makpass, notant dans un commentaire cité par CNBC, qu’il y a de bons arguments pour expliquer pourquoi la Chine a plus de risques à craindre que ceux qu’elle peut infliger.

Il y a plusieurs raisons à ces commentaires dédaigneux. Une opinion populaire est qu’il n’existe pas d’alternative viable à la détention de bons du Trésor américain pour un grand gestionnaire de réserve comme l’Administration d’Etat des Changes (SAFE). Cette opinion se résume à l’argument selon lequel les bons du Trésor américains peuvent être peu attrayants, mais ils sont toujours meilleurs que les meilleures alternatives. Un autre avis populaire est qu’en vendant des bons du Trésor, la Chine se tirera une balle dans le pied, car une vente au feu de son portefeuille de 1 trillion de dollars ne peut être achevée sans subir des pertes massives, ironiquement, en inondant le marché d’obligations. elle va en déprimer le prix, ce qui signifie vendre à perte. On suppose que les gestionnaires de réserves chinoises sont rationnels et n’agiront pas ainsi vues les menaces en cas de vente sur leurs avoirs américains.

Il y a plusieurs problèmes avec ce raisonnement. Certains experts, comme Mark Cabana, responsable de la stratégie à court terme américaine chez Bank of America Merrill Lynch, estiment que la Chine a des alternatives viables aux bons du Trésor américain. « Nous sommes d’avis que si vous êtes un gestionnaire de réserve, les bons du Trésor ne sont pas très attrayants. Si vous êtes la Chine, vous n’avez pas beaucoup d’options, mais cela pourrait certainement signifier qu’ils pourraient diversifier en euros plus ou en dollars américains, détenir plus en espèces « , a déclaré Cabana à CNBC. De plus, les raisons du possible renouvellement des réserves chinoises peuvent être politiques et non économiques, ce qui annule l’argument selon lequel la Chine n’abandonnera pas les bons du Trésor parce que cela entraînera des pertes. Il est évident que dans les relations sino-américaines, la nécessité politique l’emporte parfois sur toutes les autres considérations,

Malgré le fait que l’Administration d’Etat chinoise des changes a qualifié le rapport Bloomberg de « fausse nouvelle », la plupart des commentateurs pensent que les fuites initiales étaient une sorte de « sabotage financier » destiné à rappeler à Donald Trump que la Chine en est le premier gestionnaire Les bons du Trésor américain sont essentiellement la banque qui finance une part importante du déficit budgétaire américain.

Ce rappel arrive à un moment où la Maison Blanche devrait se sentir particulièrement vulnérable, car le plan de réforme fiscale de l’administration Trump exige un déficit budgétaire de 1 billion de dollars aucours de la prochaine décennie. L’augmentation du déficit devra être financée par des émissions supplémentaires de bons du Trésor. Si la Chine commence à vendre ses obligations, le Trésor américain devra offrir des rendements plus élevés afin d’attirer les investisseurs, augmentant ainsi les coûts du service de la dette américaine. Cependant, le plus grand danger est que les actions chinoises réduisent la valeur des bons du Trésor en circulation, nuisant aux portefeuilles de tous les autres investisseurs, qui peuvent décider de vendre leurs bons du Trésor, déclenchant une réaction en chaîne.Même si la Réserve fédérale intervient pour sauver la situation, l’image de «l’investissement le plus sûr sur la Terre» des États-Unis sera gravement compromise. En outre, la décision de Pékin de vendre ses obligations américaines sera considérée par le marché comme un vote de défiance à l’égard des politiques économiques de Donald Trump et qui pourrait inciter d’autres détenteurs souverains de la dette américaine à reconsidérer leurs allocations de portefeuille. Les dégâts dans ce cas seront asymétriques car la Chine perdra moins que les Etats-Unis.

Bien que Pékin soit incapable d’agir unilatéralement sur le marché du Trésor américain ou sur le dollar américain, la menace de vendre son portefeuille d’obligations américaines a de sérieuses implications pour la stabilité à long terme de l’économie et du système financier américain. Il est possible qu’une telle menace soit suffisante pour empêcher une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, malgré le fait que certains responsables américains de l’administration Trump et peut-être même Trump lui-même veulent déclencher une guerre commerciale. Si les têtes calmes prévalent à Washington et à Pékin, les bons du Trésor américain resteront un investissement relativement sûr, au moins jusqu’à la prochaine crise des relations sino-américaines.

