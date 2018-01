Russie  la campagne présidentielle et la montée du candidat des communistes et de la gauche

pins que nous avons rapporté de Russie marianne et moi et que nous avons publié dans notre livre « 1917-2017, Staline un tyran sanguinaire ou un héros national, Delga 2017) la légende est « le plan se réalise ». il identifie déjà Poutine et la recréation de L’URSS.

:La montée dans les sondages du candidat du parti communiste, qui apparaît de plus comme le challenger qui pourrait créer la surprise.oblige le candidat « officiel » à infléchir sa campagne. Hier nous avons vu son identification communisme égale christinaisme et Lénine comme une icone sainte.

ce n’est pas la première fois, en 2016, il avait déclaré avoir conservé sa carte du parti « Je n’ai pas jeté ma carte du parti, je ne l’ai pas brûlée », a déclaré le président lors d’une conférence dans le sud de la Russie. « Elle doit traîner quelque part ».« Je n’étais pas un membre du Parti par obligation. Je ne peux pas dire que j’adhérais entièrement à l’idéologie communiste mais je garde avec soin » la carte du Parti, a-t-il ajouté, rappelant qu’en tant qu’officier du KGB il avait travaillé pendant près de 20 ans au sein de « la branche armée du Parti ».« J’appréciais beaucoup et j’apprécie toujours les idéaux communistes et socialistes », qui « rappellent beaucoup ceux de la Bible »,mais lors du même interview il a reproché à Lénine le massacre de Nicolas II et sa famille.

Poutine sait à quel point l’URSS est regrettée par les Russes et plus que jamais face à la montée des mécontentements, les espoirs que suscitent la candidature présentée par le parti communiste à laquelle se sont ralliées certaines forces de gauche et disons souverainistes.

Mais il ne s’agit pas seulement de se battre sur l’appropriation de l’histoire :

Poutine a laissé filtrer « des indiscrétions »: lors de son prochain mandat il privilégiera les dépenses en matière de santé et d’éducation.

Réponse du KPRF: pourquoi ne l’at-il pas fait en 19 ans de pouvoir?

cela dit dans certaines régions (et pas seulement la tchétchénie où le candidat présidentiel est assuré de la quasi totalité des votes), mais dans certains secteurs où les scores écrasants demeurent les mêmes à la virgule près et le bourrage des urnes systématique au point que chacun se désintéresse du vote. Il en est d’autres comme la Sibérie ou l’altaï où le KPRF peut mettre les forces sudffisantes pour le contrôle et les résultats son quasiment inversés.

danielle Bleitrach

Publicités