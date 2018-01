Parti  et classe. Introduction (La corrélation des forces de classe dans le Donbass, partie 1)

Quand elle interprète les événements dans le Donbass, la gauche est souvent confrontée à des extrêmes: Certains croient qu’ il y avait une révolution socialiste qui a été plus tard supprimée par les oligarques russes et la réaction interne; d’autres pensent que les ouvriers ne font même pas des demandes de classe et se limitent au simple rôle d’observateurs et continuent d’attendre une véritable révolution. Les extrêmes, comme vous le savez, convergent, de sorte que les deux points de vue conduisent au fait que la gauche se sépare complètement des masses et se trouve en marge des événements. « Ne pleure pas, ne riez pas, ne haïssez pas, mais comprenez », a déclaré le philosophe néerlandais Baruch Spinoza. Par conséquent, essayez d’abord de comprendre ce qui se passe dans le Donbass, sans vous fier aux extrêmes, puis déterminez le rôle du parti dans le mouvement ouvrier.

La position du prolétariat industriel à la veille de la guerre.

Pour commencer, les manifestations dans le Donbass sont une réponse à l ‘ »Eurosmaidan ». Ce sont les événements de Kiev qui ont réveillé le Donbass qui, au cours des 25 dernières années, ne s’est presque pas manifesté politiquement. Dans le reste de l’Ukraine, on considère que la partie la plus soumise de la population du pays vit ici, on la appelé avec mépris le «bétail». Les nationalistes ukrainiens n’ont pas pu gagner le Donbass en 2004 lors du «Maidan», ni en 2013 lors de «l’EuroMaidan». Cependant, Viktor Ianoukovitch n’a pas bénéficié d’une grande autorité parmi la population locale. Bien sûr, la direction de la région de Donetsk d’alors, utilisant une ressource administrative, a emmené les foules à des manifestations de soutien au président, mais cela ne signifiait pas qu’elles le soutenaient vraiment. Au contraire, dans le Donbass, il était détesté parce qu’il n’avait pas tenu les promesses de sa campagne: l’établissement de relations normales avec la Russie, l’octroi de la langue russe comme langue de l’État, etc. Dans le Donbass s’ils ont voté pour Viktor Ianoukovitch c’était contre Viktor Iouchtchenko et Ioulia Timochenko … En 2014, après le coup d’Etat, lorsque le président a quitté le pays, la haine a été empreinte de mépris.

Quant au prolétariat, il n’a pas longtemps séparé ses intérêts des intérêts de l’oligarchie locale. C’est dans le Donbass pré révolutionnaire que le salarié est mort de faim, il a vécu dans une caserne et a travaillé 12 heures par jour, alors il n’avait rien à perdre à part ses chaînes. Et avant la guerre du Donbass, les usines et les mines payaient des salaires assez élevés, de sorte que le prolétariat industriel liait la croissance de leur bien-être au bien-être du propriétaire de l’entreprise. Par conséquent, en 2013, le salaire moyen dans la région de Donetsk était de 3 800 grivnas, alors qu’en Ukraine il était de 3 300 grivnas. Dans l’industrie charbonnière, dans certaines régions de la région, le salaire s’élevait à 5 700 grivnas et la moyenne de l’industrie était de plus de 4 600 grivnas.

Les statistiques officielles, bien sûr, ne donnent que des données approximatives, de sorte que le revenu des travailleurs était souvent légèrement supérieur. Cela s’explique par la réception d’une partie du salaire dans des « enveloppes » (espèces émises séparément des revenus de base pour éviter de payer des impôts) et par la recherche de « bâclée » (bénéfices supplémentaires). La journée de travail de huit heures, un week-end complet et des congés annuels payés ont contribué au fait que le prolétariat vendait son travail non seulement dans l’entreprise, mais aussi à l’extérieur. Par conséquent, au lieu de se battre pour des intérêts économiques dans une usine ou une mine, les travailleurs cherchaient souvent un revenu supplémentaire en dehors de celui-ci. Ce n’est pas surprenant puisque la grève n’est qu’une des formes de la lutte du travailleur pour obtenir des conditions plus favorables à la vente de sa force de travail. Mais la lutte peut changer de forme, en commençant par «bâclée» et en finissant par chercher du travail dans d’autres régions. Dans le même temps, la vente de main-d’œuvre non seulement dans l’entreprise, mais aussi au-delà de ses frontières peut se faire en augmentant la journée de travail et en augmentant l’ampleur de l’exploitation du travail.

Karl Marx et Friedrich Engels dans le Manifeste du Parti communiste ont souligné que, parallèlement au socialisme prolétarien, il existe aussi des doctrines réactionnaires. Pendant la «perestroïka» en Union Soviétique, le soi-disant socialisme de marché s’est généralisé. Avec l’aide des réformes du marché, ils voulaient «corriger» le socialisme. Ce qui a conduit à cela est bien connu: la restauration du capitalisme. Cependant, les vestiges des profits socialistes ont été encore préservés, ce qui permet aux travailleurs de mener non seulement un style de vie tolérable, ou plutôt, un style de vie petit-bourgeois. Ils vivent dans des appartements qui étaient gratuits pendant l’ère soviétique, ont souvent des terres qui leur permettent de faire un bon approvisionnement en nourriture, ils reçoivent également un salaire et une pension d’État lorsqu’ils atteignent la vieillesse.

Arrêtons-nous à plus de détails sur ce phénomène comme la disponibilité des terres pour un travailleur. 6 acres de terre ont commencé à être livrés gratuitement dans les années 1960, cette décision inoffensive à première vue, prise par la direction soviétique était très nocive pour le premier pays socialiste dans ses conséquences mondiales. Au lieu d’une plus grande socialisation de la production avec l’utilisation de machines qui permettent d’augmenter considérablement la productivité du travail a augmenté le processus inverse lorsqu’une partie insignifiante du sol a été traité à nouveau avec l’aide d’outils patriarcaux. Mais la productivité élevée est la marque de la société communiste. Avec la restauration du capitalisme, la Journée de solidarité internationale des travailleurs a été transformée par les capitalistes en la journée du printemps, et au lieu de combattrel’oppression sociale les masses des travailleurs ont fourni unénorme travail sur les petites parcelles de terrain. Avant la guerre, un travailleur m’a dit qu’il ne se lèverait pas pour se battre jusqu’à ce qu’il y ait un sac de pommes de terre dans sa maison. Ce à quoi j’ai répondu que la réforme agraire l’emporterait tôt ou tard.

Tous les avantages sociaux mentionnés ci-dessus sont un luxe non seulement pour le reste des pays du tiers monde où il n’y avait pas de socialisme, mais même pour les pays capitalistes hautement développés. Sans exagérer, on peut dire que le prolétariat industriel du Donbass occupait la position de l’aristocratie ouvrière. Mais si, en Occident, l’aristocratie ouvrière apparaissait comme le résultat de la corruption des hauts dirigeants du prolétariat avec une part de superprofits monopolistiques, alors c’était aux dépens des réminiscences du socialisme. Dans les conditions d’appauvrissement général causées par la contre-révolution et, par conséquent, la baisse de la production (dans les années 90, le PIB ukrainien s’est contracté de près de 60%, soit le double de la chute économique des Etats-Unis à l’époque de la Grande Dépression), les mineurs et les métallurgistes occupent en effet une position privilégiée. Chacun d’eux, bien sûr, a cherché à préserver cette position pour lui-même. Cela s’est manifesté le plus clairement lors de la réduction des effectifs suivante au lieu de s’unir contre les ennemis de classe les travailleurs ont combattu au sein de leur propre classe. Pour rester dans l’entreprise ou gagner une place plus profitable dans la hiérarchie de la production, les travailleurs ont essayé de gagner la faveur de leurs supérieurs et se sont souvent «assis» (remplacés) l’un par l’autre. Cet état de choses s’explique par le fait qu’à l’ère du capitalisme, la concurrence existe non seulement entre capitalistes mais aussi entre prolétaires. Et à chaque licenciement ou entreprise fermée, la compétition au sein du prolétariat n’a fait que croître. Chacun d’eux, bien sûr, a cherché à préserver cette position pour lui-même. Cela s’est manifesté le plus clairement lors de la réduction des effectifs suivante au lieu de s’unir contre les ennemis de classe les travailleurs ont combattu au sein de leur propre classe.. Et à chaque licenciement ou entreprise fermée, la compétition au sein du prolétariat n’a fait que croître. Chacun d’eux, bien sûr, a cherché à préserver cette position pour lui-même.

Au stade du capitalisme, le travail manuel a été remplacé par un travail mécanique qui a créé une réserve d’armée de travail. La diminution de la demande de main-d’œuvre a entraîné une baisse de son prix. Mais dans l’espace post-soviétique, tout s’est passé exactement dans l’autre sens. Lorsque les mines ont été fermées dans le Donbass, les mineurs ont été expulsés vers la rue. Cela ne signifie pas que la demande de main-d’œuvre diminue. Au contraire, la demande pourrait être maintenue, seulement qu’elle a acquis une forme différente. Sur le site de la compagnie minière, apparaissent souvent de petites mines illégales, dans lesquelles le charbon a été extrait par une méthode traditionnelle. Ils étaient souvent payés plus que dans les mines légales, mais les conditions de travail étaient terribles puisqu’à l’époque pré-révolutionnaire, il n’y avait pas de garanties sociales. En 2011, 420 mines illégales ont été effacées dans la région Donets, mais 314 ont continué e plus de la moitié des petites mines extrayaient installés à la place de la fermeture et un quart seulement d’entre eux étaient dans les mines parcelles gratuites. Dans d’autres cas, les petites mines étaient situées dans des territoires miniers où une mine légale y était encore exploitée. L’extraction illégale de charbon a eu lieu dans presque toute la région de Donetsk, mais plus fréquemment dans la partie orientale de la région, car les couches de charbon sont proches de la surface de la terre. à Snezhnoe, plus de la moitié des petites mines liquidées extrayaient à la place des mines fermées et seulement un quart d’entre elles se trouvaient dans des parcelles libres. Dans d’autres cas, les petites mines étaient situées dans des territoires miniers où une mine légale y était encore exploitée.

Dans la région de Donetsk, l’extraction illégale de charbon était contrôlée par la famille et les associés les plus proches de Viktor Ianoukovitch. Ceci était en conflit avec les intérêts de Rinat Akhmetov, le propriétaire des mines légales. La famille Ianoukovitch vendait du charbon illégal à l’étranger, ce qui était beaucoup moins cher. Les matières premières ont d’abord été fournies aux mines d’État et ensuite à travers des sociétés intermédiaires ont été exportées à l’étranger. Dans le même temps, d’énormes sommes d’argent ont été allouées à partir du budget du pays pour le développement de l’industrie du charbon en Ukraine. Le volume annuel des subventions était de plus de 12,5 milliards de hryvnas. Bien sûr, l’argent n’a pas atteint le destinataire mais s’est «installé» dans les poches de l’entourage de Ianoukovitch. Ensuite, le mythe de la subvention de la région de Donetsk est né. En peu de temps, le président ukrainien a réussi à rassembler une grande fortune et à devenir si insolent qu’il a simplement cessé d’organiser les oligarques ukrainiens qui, jusqu’à récemment, le considéraient comme leur protégé. Ils ont organisé une conspiration contre lui appelée «Euromaidan».

Mais contrairement à la direction actuelle de l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch au moins essayé d’agir en tant que président d’un pays indépendant manœuvrent entre les deux centres d’accumulation du capital: l’UE et la Russie. Il était conscient que, avec l’aide de l’accord d’association, Bruxelles tenterait d’atténuer la crise économique dans l’Union européenne aux dépens de l’Ukraine. En ce sens, le président a raisonnablement exigé de l’UE une compensation monétaire ainsi que des garanties permettant de vendre les principales marchandises ukrainiennes dans l’UE, la main-d’œuvre. Une telle garantie serait l’abolition du régime des visas. Ceux qui ont remplacé Ianoukovitch ont accepté l’association sans aucune compensation ou garantie. Bien sûr, le président déchu n’avait rien contre l’UE,

Le coup d’État de Kiev en 2014 a montré que l’Ukraine ne pouvait maintenir son intégrité territoriale qu’en appliquant une «politique du vecteur multiple». Dès qu’il a décidé de rejoindre l’un des centres d’accumulation de capital, il a immédiatement commencé à s’effondrer. L’Ukraine est un champ de bataille des monopoles internationaux. Son économie est entièrement contrôlée par le dollar et l’euro, par conséquent, la politique ukrainienne est réduite seulement à la création du meilleur «climat d’investissement» dans le pays. Cependant, cette circonstance n’empêche nullement les oligarques ukrainiens de faire fortune ici, de même que les partis ukrainiens qui élaborent leur propre politique. Tous les partis bourgeois s’impliquent dans la vente de l’Ukraine à des sociétés transnationales en échange de leur permettre de rester ici en tant qu’employés.

En même temps, les événements en Ukraine démontrent l’effondrement du monde soi-disant unipolaire. La capitale russe continue à élargir sa sphère d’influence, et l’impérialisme américain n’est plus en mesure de maintenir son influence sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine qui était séparé de la Crimée et de la moitié du Donbass. Mais cela sera discuté dans le prochain article.

Stanislav Retinsky, Secretario del Comité Central del KPDNR.