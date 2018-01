Inspection. Deux sénateurs au cœur d’une prison

Un parlementaire peut se présenter devant une prison, n’importe quand, pour demander à la visiter. La direction est obligée de lui ouvrir les portes. Depuis 2016, il peut également y faire entrer des journalistes. Jeudi matin, les sénateurs PCF Laurence Cohen et Pascal Savoldelli se sont ainsi rendus devant le centre pénitentiaire de Fresnes, ouvert depuis 1898. « Il y a eu des aménagements, mais la plupart des éléments sont d’époque », prévient Mélisa Rousseau, adjointe au chef d’établissement. Le ton est donné. Cette prison de pierre, de fer et de bois, moderne et « avant-gardiste » lors de son inauguration, semble être restée dans son jus. « Elle visait à un encellulement individuel. C’est aujourd’hui un vœu pieux. Le taux d’occupation est de 203 % », précise-t-on dans le bureau de la direction. Le lieu a beau être décoré d’un buste de Marianne et de la photo du président de la République, il bafoue quand même ce principe de 1875, confirmé dans la loi pénitentiaire de 2009 sans être appliqué. À Fresnes, les cellules de 9 mètres carrés accueillent trois détenus. En tout, 2 649 hommes et 141 femmes y sont incarcérés.

En France, 113 détenus se sont suicidés en 2016

La visite reprend, rythmée par l’ouverture et la fermeture constantes de grilles. Le cœur de la prison est constitué d’aires de quatre étages. Des deux côtés, les cellules se font face. Au milieu, c’est le vide, avec des filets disposés à chaque niveau. « Comme ça, si quelqu’un saute ou se fait pousser… » commente un surveillant. Ici, le brouhaha est constant. De nombreux membres de l’administration pénitentiaire s’affairent. « Nous sommes 800. Et 1 100 personnes de plus y gravitent : médecins, infirmiers, éducateurs, psychologues, aumôniers, etc. » explique la direction. Malgré des conditions de travail très difficiles, l’ensemble du personnel semble déployer une énergie folle pour remplir au mieux ses missions. « L’ancienneté moyenne va d’un à trois ans en Île-de-France. Le roulement est permanent. C’est un métier difficile. Les premiers mois, certains perdent plusieurs kilos… » précise-t-on.

Sous tension, trois surveillants évacuent d’un coup un jeune prisonnier, l’air hagard sur son brancard et sous sa couverture de survie. « Ingestion importante de médicaments, mais on ne peut pas encore dire s’il s’agit d’une tentative de suicide », est-il annoncé. La problématique est réelle. Un prisonnier s’est pendu le 1er janvier, à Fresnes. En France, 113 se sont suicidés en 2015. Idem en 2016, selon l’Observatoire international des prisons (OIP). L’Hexagone compte même un taux de suicide de 13,6 pour 10 000 détenus, quand la moyenne européenne est de 8. « Nous avons deux grands axes de travail : limiter les suicides et limiter les violences entre détenus », indique-t-on. « Les détenus violents, c’est un peu une deuxième prison », confirme un prisonnier âgé. Lors de la visite de sa cellule, c’est surtout le manque d’hygiène qui l’inquiète. « Il fait froid, humide. On a des champignons, des punaises de lit, des rats. C’est dégueulasse. La douche, ce n’est que trois fois par semaine, et elle est soit brûlante, soit glacée », dénonce-t-il. « À chaque fois qu’il y a un signalement de punaises, on traite la cellule. Nous rattrapons depuis 2016 notre retard avec trois passages par semaine contre les rats et les punaises », répond la direction.

Dix détenus de Fresnes ont cependant déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui condamne régulièrement la France au sujet de ses prisons. StreetPress a dévoilé cette semaine des extraits de leur témoignage. « Je crains pour mon intégrité physique (et) psychologique. Je crains le personnel pénitentiaire. Je crains pour ma vie. (…). Les droits de l’homme s’arrêtent à l’entrée de Fresnes », écrit l’un d’eux. « On ne peut pas passer à côté du respect de l’humain, c’est le sens de notre mission. Le recours à la violence gratuite et non motivée est inacceptable et non toléré », affirme un gradé. « Les réponses nous dépassent… Avec un taux d’occupation de 203 %, même ceux qui veulent faire au mieux sont débordés », souffle un surveillant.

Une situation intolérable alors que la condition des prisons interroge la République et « toute la société », selon Cécile Martrenchar, à la direction du Centre national d’évaluation. « Nous avons toutes les trajectoires de vie. Et des gens qui arrivent en bout de course, très abîmés, ce qui prouve qu’il y a eu défaillance tout au long de la chaîne », mesure-t-elle, alertant aussi sur le fait que nombre de détenus « relèvent de l’abolition du discernement », donc de structures spécialisées.

Avant de quitter les lieux, les deux sénateurs passent au parloir. Ici, les familles doivent longer un fin couloir aux murs cloqués et miteux pour retrouver leur parent détenu dans une seule et même cabine d’à peine plus d’un mètre carré. « Des enfants ici, comme ça, c’est scandaleux ! » s’indigne Pascal Savoldelli. « Je rêve d’un accueil plus digne », confie une surveillante. « Tout ce que vous avez vu, l’ancien ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas l’a vu, sans suite… » lance un autre. Au sortir de la prison, les deux élus concluent : « Il faut un plan d’urgence. Les équipements sont figés dans le temps, le manque de moyens est criant, la surpopulation et les nuisances sonores très marquantes. Le travail de prévention et le traitement des addictions doivent être renforcés. Le personnel, dont beaucoup sont à 1 300 euros par mois, doit être reconnu. Le chantier est énorme. »