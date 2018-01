TOKYO (Spoutnik) – Les athlètes nord-coréens et sud-coréens pourront défiler sous le drapeau de l’unification lors de la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux olympiques d’hiver dans le sud de Pyeongchang, si Séoul et Pyongyang parviennent à un accord, A déclaré lundi Do Jongwhan, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la Corée du sud,