Xi Jinping appelle à améliorer de manière fondamentale l’écosystème politique du PCC

2018-01-13 17:24:31

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a appelé jeudi à déployer davantage d’efforts contre la corruption pour « améliorer de manière fondamentale l’écosystème politique du Parti ».

M. Xi, également président chinois et président de la Commission militaire centrale, s’est ainsi exprimé lors de la deuxième session plénière de la 19e Commission centrale de contrôle de la discipline (CCCD) du PCC.

La gouvernance du Parti doit se concentrer sur le maintien et le renforcement de la direction du Parti ainsi que sur le respect de l’autorité et de la direction centralisée et unifiée du Comité central du PCC, a-t-il souligné.

Des efforts globaux doivent être déployés pour améliorer l’édification politique du Parti, renforcer sa théorie, consolider ses organisations, perfectionner sa conduite et appliquer sa discipline, ainsi que pour incorporer la construction des institutions dans tous les aspects de l’édification du Parti, a indiqué M. Xi.

Le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère, et la direction du PCC est indispensable pour permettre au pays de faire avancer sa grande cause, a estimé le président, ordonnant l’approfondissement de la gouvernance complète et stricte sur le Parti.

M. Xi a exigé des mesures destinées à traiter à la fois les symptômes et les causes profondes de la corruption afin d’assurer une victoire écrasante dans la lutte contre la corruption.

« Les mesures visant les causes profondes doivent être consolidées, alors que celles ciblant les symptômes doivent être vigoureusement mises en oeuvre », a-t-il poursuivi.

Selon lui, la gouvernance stricte du Parti doit être étendue au niveau de base, et le travail doit être réalisé en parallèle à la lutte contre les crimes de gangs mafieux dans le but d’éradiquer les gangs et leurs « parapluies protecteurs ».

Il a aussi exhorté à davantage de coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la corruption.