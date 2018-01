Poutine compare le communisme au christianisme

Il me semble que Poutine tente par ce genre d’analogie de résoudre ses propres problèmes, en particulier électoraux (en 2018 la présidentielle où il est candidat) face au mécontentement populaire et avec la nostalgie de l’URSS . Il se positionne en position de récupération à la fois de la tradition orthodoxe, voir monarchique et de celle du communisme, il est la Russie au-dessus des partis, la Russie éternelle avec ses saints y compris communistes.Il a déjà plus ou moins pris ses distances avec son parti Russie unie universellement détesté, corrompu, Il s’agit aussi de contrer le candit du KPRF, entrepreneur kolkhozien, écologiste, prêt à s’affirmer communiste mais ne l’étant pas…Lui aussi Poutine est l’héritier de Lénine, d’où son embarras dans la célébration de 1917, qui cette célébration sert-elle politiquement? Peut-être puise-t-il dans son histoire personnelle, petit fils du cuisinier de staline, fils d’un communiste héros dans la guerre patriotique,le recours à ce genre de dialectique à des fins majoritairement électorales. Encore une manière de penser que nos journalistes occidentaux ont du mal à percevoir parce qu’ils refusent d’admettre que les Russes regrettent massivement l’uRSS et que le grand reproche qu’ils font au parti communiste c’est d’avoir produit des Eltsine et Gorbatchev qui l’ont détruite. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoire et societe)

© Sputnik / Evgeny Biyatov