De : « les déclarations positives de Poutine sur Lénine sont une tentative de campagne contre l’ électorat gauche et la réaction à la forte hausse de la côte du candidat de gauche ».

…. » Cependant, les communistes considèrent le mausolée comme un lieu étatique, pas religieux. Comme le Panthéon des héros soviétiques sur la place rouge, . De tels exemples (vénération publique) sont nombreux à travers le monde « . et le secrétaire du comité central a ajouté que le culte public est basé sur les traditions populaires, y compris les orthodoxes. Selon Obukhova, la formulation de poutine que le code du constructeur du communisme est « … extrait de la bible « , a déjà été formulé par le chef du KPRF gennady zûganovym et le patriarche de Moscou et celui de toute la Russie Cyril.

» Vladimir Vladimirovitch est tendance. Rappelez-vous la phrase de gennady andreïevitch disant que le premier communiste est Jésus-Christ. Alors Vladimir Vladimirovitch répète la thèse de gennady andreïevitch « , a ajouté le communiste.

le président Vladimir Poutine dans le documentaire « Valaam » a comparé la préservation du corps de Lénine au mausolée avec la pratique du stockage des saintes reliques dans la tradition chrétienne. En outre, il a appelé le code moral du constructeur du communisme « Sublimation, maintien primitif de la bible ». aussi poutine a-T-il noté la similitude des idées du communisme et du christianisme. Selon lui, le pouvoir soviétique n’a rien inventé de nouveau, mais a concocté son idéologie sous les valeurs chrétiennes.

https://kprf.ru/agit/otvet/172028.html »

De plus, les communistes et toutes les forces de gauche sont claires sur le fait que le communisme est proche du christianisme pour autant que le christianisme est loin de la forme du capitalisme qui se déroule aujourd’hui dans notre pays, dans notre économie « .