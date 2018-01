A propos de l’invraisemblable injure de Trump

dans l’attente de notre train à la gare, nous avons longuement discuté avec deux amis haitiens. C’était la première fois où j’ai pu m’expliquer en toute franchise sur la stigmatisation et ses effets avec des gens qui ressentaient aussi parfaitement ce que j’éprouvais. Il faut dire que les Cubains m’ont donné un peu de leur passion pour haïti, passion qu’un voyage dans cette île a ancré à jamais… J’ai piqué un crise de rage quand Trump a insulté ce peuple, le premier à se révolter contre l’esclavage de la canne, qui bat les armées de Napoléon, qui prend le nom d’un chef indien menant la lutte contre les envahisseurs espagnols, un peuple d’artistes… Je me suis dit que ce type était un véritable abruti, moche avec sa mèche jaune, son visage mafflu, sa tour en dorures massives, brutal, inélégant, le contraire de mes chers haïtiens…

Cela m’a fait souvenir d’un soir sur la petite côte au Sénégal, j’étais venu avec un groupe d’intellectuels de l’université de dakar, trois hommes et deux femmes, dont mon ami Semou Pathé Guey, professeur de philo et député du Pit. Nous étions tous drapés dans de magnifiques boubous, moi également, mais à l’époque j’étais plutôt belle avec mes longs cheveux blonds, nous étions royaux. Je leur ai dit à tous, nous étions 5: « venez je vous invite dans cet hôtel-restaurant où je vais prendre une chambre. Quand nous sommes entrés, les gens dans le hall nous ont dévisagés surtout moi avec mépris comme si j’étais une pute, j’étais automatiquement avec eux par perversité sexuelle… Semou m’a dit « Ils sont minables avec leurs shorts trop larges, leurs marcels, mais ils se prennent pour supérieurs parce qu’ils ont un taux de change favorable. » je les ai suivi et nous avons tous dormi dans un camping indigène, dans des hamacs, le lendemain, nous sommes montés dans une pirogue et nous nous sommes arrêtés dans un îlot au milieu de l’estuaire, un paysage ressemblant à celui de la Camargue, là un Burkinabe avait installé un camping, nous avons bu une bière glacée et dégusté des huitres de palétuviers cuites sur la braise, nous étions allongés dans des hamacs, protégés du soleil par des nattes… Puis nous sommes allés nous promener, je me suis trouvée nez à nez avec une horrible bête, un dragon miniature qui refusait de me céder le passage, j’ai hurlé. Semou m’a dit « tais-toi il était là avant toi! »

Avec mes amis haïtiens dans ce buffet de gare nous avons échangé nos expériences du racisme, l’orgueil que nous avions à être ce que nous sommes, comme si nous étions les seuls à connaître nos ancêtres, à avoir une identité, la manière dont nous devions lutter contre l’enfermement dans ce piège de la stigmatisation. Nous nous comprenions parfaitement. Au point que j’ai pu leur expliquer quelle était désormais ma relation à la cause palestinienne.

« ce n’est pas de la faute de ces pauvres palestiniens, mais bie n de la manière dont les Français, pétris malgré eux de colonialisme, mènent ce combat. Imagine que vous deviez soutenir une cause où vous étiez assurés qu’à tout moment il y ait un abruti qui ne se contente pas de dire que le gouvernement est fasciste et que la politique menée par un Etat doit être combattue, non à chaque moment il y aura un individu qui fera un paquet cadeau, ce sont les nègres qui sont des salauds et qui dans le fond méritent tout ce qu’ils ont subi depuis des siècles, le fond de l’attitude de Trump. Vous tenez pendant des années et puis à un moment vous craquez qu’ils aillent se faire foutre eux et la cause… Moi ça m’est arrivé quand lefort, un sacré social démocrate par ailleurs a prétendu me faire signer un soutien à pascal Boniface (autre social démocrate) qui avait dit que l’acte du gang des barbares était justifié par le CRIF. Comme si je justifiais les saloperies de Trump par le fait qu’il y a beaucoup de noirs américains en prison ou tout autre vision fondamentalement raciste des responsabilités.Pour éviter une analyse de l’impérialisme et jouer toujours sur le sensationnel qui désigne le bouc émissaire. »

Autant je refuse que l’on s’adresse à un citoyen français comme à un individu appartenant en priorité à une communauté, autant je suis sensible sur le plan anthropologique aux cultures, aux médiateurs culturels entre diverses civilisations, à la nécessité de respecter cet environnement familial, au fait que chacun est cousu d’enfance. D’ailleurs cette approche empêche que vous vous enfermiez dans une vision réductrice aves un seul critère comme la couleur de la peau, le stéréotype, au contraire vous savez comme les Cubains qu’il y a une infinité de couleur, qu’un sénégalais souvent frimeur n’a pas nécessairement les mêmes traits culturels que l’africano-maricain qui ressemble plus à ses concitoyens blancs. Ou comme nous l’avons découvert avec Monica, juifs et Polonais sont des cinglés qui élèvent des carpes dans la baignoire… C’est un de mes bonheurs de voir comment à partir de quelques fonctions élementaires: se nourrir, dormir, se reproduire, s’abriter, les êtres humains ont inventé une gamme infinie d’attitudes, d’objets, de langues, de représentations, une vie ne suffit pas à leur connaissance. L’Union soviétique a inventé quelque chose de miraculeux, la double appartenance citoyenne, celle de Soviétique et celle de la nationalité familiale. La première est commune, elle définit droit et devoirs, comportements politiques, la seconde tient compte de cette gamme infinie qui reste en nous comme l’enfance, le vert paradis du temps où nous étions aimés sans réserve, nous avons envie de le faire connaître, de l’échanger.

Après cette magnifique journée de Vénissieux, nous étions mes deux amis haïtiens et moi en train de trouver miraculeusement un langage commun, comme cela m’est arrivé si souvent dans le vaste monde et dans mon pays. je crois que ce n’est pas un hasard, il y avait eu ce débat entre communistes où nous avions retrouvé ce que représentait le parti, cet échange désintéressé, mais où il n’y avait ni clan, ni tendances, où chacun essayait de débarrasser les mots de leurs ambiguité pour tenter d’approcher des choix, de désigner un but commun. Nous étions des communistes, des citoyens, à la française presque rigides dans leur souci égalitaires et leur refus d’autres identités et dans le même temps, nous plongions dans nos expériences, dans celles d’une vie. une dialectique qui créait les conditions d’un échange amical. Un peu à la manière des Dogons qui se rencontrent sur la grande falaise, de si loin qu’ils se voient, ils s’interpellent et ce décrivent eux mêmes à vois haute, leur village, leur famille, et quand ils se croisent c’est la paix.

Bon ça va je suis trop optimiste et comme me le disait Aragon: être optimiste ce n’est pas un métier, mais je retrouve un peu de ça dans la proposition du parti communiste chinois…

danielle Bleitrach

