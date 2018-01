La lettonie et la reconnaissance des droits des anciens nazis

L’adoption par la Lettonie de la loi a adopté une loi « Sur le statut des vétérans de la Seconde Guerre mondiale » selon ce texte statut donne accès à des aides d’État et à une reconnaissance nationale. Mais elle pose deux problème : elle met sur un pied d’égalité tous les combattants de la Seconde Guerre mondiale et ne s’applique qu’aux citoyens lettons, ne permettant pas aux nombreux « apatrides » d’origine russe de prétendre à ces mêmes droits.

Le président letton Raimonds Vējonis,, le pouvoir politique du pays met à égalité le statut de ceux qui ont combattu pour l’Allemagne nazie et ses alliés et celui des combattants de la coalition anti-hitlérienne » et exclue du bénéfice de la loi les 150.000 soldats soviétiques qui ont donné leur vie dans la lutte contre le nazisme s’ils ne sont pas Lettons, elle reconnait en revanche les lettons nazis. Après les défilés d’anciens nazis habituels à Riga voici la reconnaissance du statut.