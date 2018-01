Nouvelles d’Adlane… lettre de la prison et santé d’adlane…

Maya et sa copine ont été les père de Noël verts du Secours populaire (1) au moment de la Noël,

Et puis il y a eu mon appel et votre action à tous (2)

Hier le père et la mère d’Adlane ont reçu une lettre officielle du directeur du centre des Beaumettes, dont le début vous dira l’efficacité de votre action à tous :

« Suite à la réception de nombreux courriers émanant de multiples expéditeurs sur la situation de votre fils, M. Adlane Achaibou, je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous apporter des élements de réponse qui sauront vous rassurer ».

la conclusion de cette lettre est que Adlane a accepté de se rendre auprès du médecin psychiatre en charge de son suivi et qu’il a été admis en hébergement sur ce secteur.

« je comprends votre inquiétude face à la fragilité de votre fils et je peux vous assurer que sa situation particulière est à la fois connue et prise en compte tant par le personnel pénitentiaire que par le service psychiatrique de l’établissement. Tout est mis en oeuvre et continuera de l’être pour que sa prise en charge, au sein de la détention, soit la plus sécurisante possible. Signe Guillaume kiney , directeur.

La maman d’Adlane a réçu il y a dix minutes un coup de téléphone du directeur du SMPR qui lui a dit les choses suivantes: « Rassurez-vous madame votre fils n’est pas fou, il fait simplement une terrible dépression nerveuse et nous allons le soigner pour cela. Il est en pleine phase d’auto-dépréciation. Il n’est bien que seul. Il ne se fait absolument pas à la prison.

Pour le moment à ce qu’il m’a dit, il ne veut pas que personne vienne le voir parce qu’il affirme que les détenus qui le harcèlent lui ont dit qu’ils tueraient son père et sa mère. Est-ce un fantasme ou une réalité, je l’ignore mais le fait est qu’il craint encore plus pour eux que pour lui. peut-être est-ce une simple réminiscence de la relation avec la jeune femme quand elle atteignait son paroxysme et qu’elle le menaçait d’aller débrancher son père qui était dans le coma par suite du traitement de son cancer. S’il allait le voir, elle irait la nuit le débrancher le menaçait-elle… dans l’état dépressif ou il est peut-êre qu’il craint réellement ses co-détenues ou revit-il des épisodes de traumatisme… Mais le médecin ne le voit pas psychotique simplement à bout…

Voilà, tout ce que je sais et je voulais vous en faire part pour remercier une fois encore de ce magnifique élan dans un moment où tout le monde est incapable dit-on de s’arracher aux fêtes de fin d’années. Vous avez été formidables;

Danielle Bleitrach

(1) malgré la représentante de la mairie qui a expliqué à Djaouida que le Secours populaire, ce n’était pas bien, parce que ce sont les communistes. Mais elles ont fait le tour des boulangeries et pâtisseries pour récolter les invendus et les distribuer au SDF, tout à fait ravies d’être des « communistes » et toutes convaincues en bonnes musulmanes que la meilleure manière d’aider Adlane était d’aider plus pauvres qu’eux…

(2) hier à la réunion à la fédération, des camarades sont venus me demander s’il était encore temps d’envoyer des lettres, d’agir, bien sûr…

