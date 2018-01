Iran : les réactions du parti Tudeh et de la Fédération Syndicale Mondiale

Face aux difficultés économiques – liées au blocus imposé par les USA et leurs alliés de l’Union Européenne, mais également à la politique d’austérité menée par le régime – la contestation déborde dans la rue en Iran. Une situation immédiatement exploitée par l’impérialisme américain pour tenter de renforcer son hégémonie dans la région alors que les États-Unis et leurs alliés des pétro-dictatures du Golfe ou du régime d’apartheid mettent à feu et à sang la région, du Yémen à la Syrie en passant par l’Irak. http://www.initiative-communiste.fr se devait de vous donner accès aux communiqués de presse de la fédération syndicale mondiale et du parti communiste iranien.

Athènes, le 4 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les manifestations en Iran et les “aboiements” des impérialistes La Fédération syndicale mondiale (FSM), en tant qu’une organisation internationaliste, de classe et unitaire, défend le droit des travailleurs dans tous les coins du monde de manifester librement, de faire la grève, de revendiquer leurs droits, de protester contre la politique anti-ouvrière de leurs gouvernements et patrons. C’est un principe statutaire de la FSM.

De cette manière, nous soutenons également le droit des travailleurs iraniens à protester et à manifester librement, réclamant de meilleures conditions de travail pour leur vie. Nous comprenons les travailleurs d’Iran qui demandent une limitation des prix élevés, un meilleur salaire et des prestations sociales.

En même temps, la Fédération Syndicale Mondiale, en tant que véritable organisation syndicale anti-impérialiste, informe haut et fort les travailleurs du monde entier que le soutien de ces manifestations par le président américain Trump, par le Premier ministre israélien Netanyahu, par la Première ministre du Royaume-Uni T. May, par les rois et les monarques du Moyen Age qui interdisent dans leur pays le fonctionnement des syndicats, par l’UE etc., révèle que les impérialistes avec leur hypocrisie essaient de profiter des problèmes existants des prix élevés et des salaires en Iran, pour promouvoir les plans stratégiques de l’impérialisme.

Dans la dernière période, des grèves, aussi des grèves massives, ont été organisées en Inde, en France, en Grèce et au Brésil, mais les rois, les monarques, Trump et tous les autres n’ont jamais déclaré qu’ils soutenaient ces manifestations. Par conséquent, qu’ils cessent leur hypocrisie. Aujourd’hui, après le scénario du « printemps arabe », après la défaite émergente des Etats-Unis et ses alliés en Syrie, après le bombardement de trois ans contre le peuple pauvre du Yémen par l’Arabie Saoudite, après la décision fasciste du gouvernement de Trump pour “donner” Jérusalem à Israël, tous les travailleurs perçoivent la vérité. Personne n’est convaincu des larmes des impérialistes qui veulent provoquer un nouveau feu dans la région. La grande majorité des peuples et des travailleurs comprend que les impérialistes aboient pour faire avancer leurs objectifs impérialistes stratégiques.

IRAN : LE FRONT UNI DU PEUPLE IRANIEN DOIT RENVERSER LA DICTATURE AU POUVOIR (TUDEH)

Le Tudeh ou “Hezb-e Tudeh-ye Iran” (Parti des Masses d’Iran) est le parti communiste historique d’Iran. Le parti est officiellement interdit et n’est pas toléré. Les individus suspectés d’être affiliés à des mouvements communistes ou socialistes risquent l’emprisonnement ou l’exécution. Voici l’une des déclarations de nos camarades du Tudeh