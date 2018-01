 la première réunion en deux ans entre les deux Corées

Grâce à l’intervention de la Chine et de la Russie, mais aussi par la volonté d’unification des deux Corées et celle de paix des Coréens, les jeux de la paix sont organisés ensemble et méritent donc leur nom. Notons que l’on semble ignorer ici cette volonté d’unification alors qu’il existe dans les deux Corées, un ministère consacré à ce projet et surtout que les sondages montrent que les Coréens du sud craignent plus les Etats-Unis que leur voisin du nord. (note et traduction de Danielle Bleitrach)