Ethique du prolétariat

Actuellement, il y a confusion sur le rôle du parti communiste dans le mouvement ouvrier. Les communistes tendent, d’une part, à surestimer le rôle du parti et, d’autre part, à le sous-estimer. La surestimation est qu’ils essaient souvent de considérer le parti comme la seule force de la classe. Pour une raison quelconque, on considère que c’est le parti qui doit créer des syndicats, les organes de la dictature du prolétariat, etc. Il y a un autre extrême. Le spontanéisme, les travailleurs comprendront d’eux mêmes « qui est en faute » et « quoi faire », de sorte que le parti doit « mûrir » du mouvement prolétarien spontané.

Pendant le « Printemps russe » à Donetsk, un camarade a sérieusement invité les communistes à créer des conseils pour appliquer les dispositions de la Déclaration de Souveraineté de la République Populaire de Donetsk. Il faut se souvenir que les premiers conseils furent organisés par des grévistes pendant la première révolution russe. Ils étaient des comités de grève qui contrôlaient la lutte de grève. En d’autres termes, les organes de la dictature du prolétariat surgissent dans une lutte réelle, et nous ne savons pas d’avance quelle forme ils vont acquérir dans le futur. Peut-être que ces organismes n’auront rien à voir avec le conseil. Par conséquent, le pire de tout est quand les communistes essaient d’adapter la vie aux plans morts.

Mais de telles idées «révolutionnaires» surgissent, en règle générale, à l’ère des convulsions sociales. En des temps relativement calmes, les opinions des partisans du mouvement ouvrier spontané sont très répandues, même si ce mouvement en soi est presque nul dans son activité. Dans l’article »Le journal en tant qu’organisateur collectif», il a déjà été dit que plus de cent ans se sont écoulés depuis l’émergence de «l’Economisme», mais ses partisans sont toujours présents parmi les communistes. Ils ont un large éventail de propositions allant de la «maturation du parti» à la création d’une «organisation du travail». Cependant, dans tous les cas du parti, on lui attribue un rôle peu enviable: au lieu de diriger le mouvement spontané de la classe ouvrière, il est obligé de le suivre.

En son temps, le coup décisif porté à «l’économisme» fut infligé par l’ouvrage de Vladimir Lénine «Où commencer?» Et «Que faire? Les questions persistantes de notre mouvement «, tandis que le marxiste hongrois Gyorgy Lukacs a développé les idées de Lénine dans son livre« Histoire et conscience de classe ». Lénine a affirmé qu’avec sa propre force, la classe ouvrière est capable de développer uniquement la conscience syndicale. Quant à la conscience de classe en soi, elle ne peut être introduite que de l’extérieur et son opérateur est le parti politique. À son tour, Lukács a comparé le parti à sa tête, qui a semblé se développer dans le corps de la classe ouvrière. La tâche de la tête, entre autres choses, est de voir au moins un pas en avant du corps.

Il n’est pas exagéré de dire que le sort de toute révolution socialiste dépend de la maturité idéologique du prolétariat. L’indicateur de maturité est l’existence de la conscience de classe parmi les travailleurs, puisque le prolétariat agit quand il est conscient de sa position. Rappelez-vous que la production de marchandises dans le capitalisme diffère des formes précédentes dans lesquelles la force de travail devient une marchandise. Sans réaliser la position du prolétariat sous le capitalisme, il ne réalise jamais la nécessité de changer l’état actuel des choses. Les travailleurs modernes comprennent-ils qu’ils ne sont qu’un produit vendu sur le marché au même titre que les vêtements, les voitures ou les articles essentiels? Bien sûr que non. Aujourd’hui, le prolétaire a une conscience purement bourgeoise, ce qui ne se manifeste pas dans la lutte contre le système, mais dans l’effort d’y occuper la position de la bourgeoisie; obtenir de l’argent, devenir riche. Et cela continuera jusqu’à ce que le Parti Communiste lui-même comprenne son véritable rôle dans le mouvement ouvrier, qui consiste à introduire la conscience de classe dans le milieu prolétarien. Bien sûr, Lukács avait raison quand il écrivait que la conscience de classe est «l’éthique» du prolétariat.

Les «économistes», et avec eux les mencheviks, croyaient à tort que la conscience de classe n’était qu’une poursuite de la psychologie de classe. D’où son adoration du mouvement ouvrier spontané. L’éminent marxiste soviétique Mikhaïl Lifshitz attire l’attention sur le fait que, de toute façon, il est impossible de confondre ces concepts. « Dans tous les cas, la psychologie du prolétariat en tant que produit de la vie de l’usine ne doit pas être confondue avec la théorie du socialisme prolétarien, qui, comme toute théorie vient de la réflexion des faits objectifs de la réalité extérieure et surtout la plupart de l’histoire humaine »(Mikhail Lifshitz,« Dialogue avec Ewald Ilyenkov (le problème de l’idéal)).

En raison du fait que la conscience de classe du prolétariat est la théorie du socialisme, le parti agit non seulement en tant que support de l’idéologie et les connaissances scientifiques. À son tour, l’idéologie en tant que forme de conscience sociale existera chaque fois qu’il y aura une division des classes de travail. « Seul un caractère social directement du travail sans la division du travail permettra à la conscience sociale cesse d’être une idéologie, sera liquidée sa base laïque et donc la prétention idéologique » – dit Valéry Bosenko dans « Dialectique à venir par négligeance. « Selon lui, la société sans classes est » le produit du matérialisme pratique », il est donc pas une idéologie. Avec la transition vers une telle société, l’idéologie bourgeoise sera détruite et l’idéologie en général dépérira.

Déjà à cette époque, Karl Marx et Frederick Engels disaient que le communisme était devenu une science et qu’il était nécessaire de l’étudier. Par conséquent, le parti qui se dit communiste doit aborder la théorie du socialisme avec la pleine responsabilité en tant que conscience du prolétariat. Les communistes devront faire un excellent travail dans le domaine de l’introduction de la conscience de classe. Le fait que, à l’époque soviétique, l’étude du marxisme ait disparu injustement, et aujourd’hui dc’est encore pire. En particulier, l’enseignement théorique insuffisant des communistes modernes est perçu dans la discussion des causes de la défaite du socialisme en URSS. Bien sûr, il est possible autant que nécessaire d’expliquer l’effondrement de la renaissance de l’élite du Parti communiste de l’Union soviétique, mais cette attitude, pour le moins, n’est pas marxiste. C’est le positivisme le plusfranc.

A la fin du 19ème siècle, le Russe Nikolaï Mikhaïlovski développa la théorie du héros et de la multitude, selon laquelle l’histoire du développement est déterminée par la volonté des grands hommes. En réponse, George Plekhanov a écrit un article, « Sur la question du rôle de la personnalité dans l’histoire », qui stipule: « Aujourd’hui, la cause finale et le plus général du mouvement historique de l’humanité doit reconnaître le développement des forces productives qui déterminent les changements consécutifs dans les relations sociales des hommes. « dans la continuité de ce qui précède, nous constatons que la défaite du socialisme est de ne pas expliquer le comportement des » grands hommes « et » le changement des relations social. »

Ce qui s’est passé au début des années 1990 n’a légalement consacré que les «réalisations» des années 1950 et 1960. La principale « réussite », bien sûr, est la soi-disant réforme de Kosiguin, qui supposait une extension de l’indépendance économique des entreprises, c’est-à-dire l’autogestion financière. En Occident, une réforme similaire a été nommée en l’honneur de l’économiste soviétique Yevsey Lieberman. Quelques années avant son adoption, qu’il publia dans le journal « Pravda » comme l’article « Plan, bénéfice et prix ». Selon lui, le critère principal de l’entreprise devrait être le bénéfice, car il sert « le travail de construction du communisme. « Aujourd’hui, il est évident que tout cela a conduit directement à la restauration du capitalisme.

Les dirigeants soviétiques ont-ils compris quelles conséquences engendraient de telles actions? Très probablement pas, car il y avait un analphabétisme théorique banal. Contrairement aux dirigeants ultérieurs, Joseph Staline a parfaitement compris que la tâche du socialisme est de vaincre la négociabilité, et non l’inverse. (Voir »À la critique de la base économique de l’État«). Mais plus tard l’économie soviétique a commencé à se développer non pas dans le style de Staline, mais dans le style Lieberman. À un certain point, la forme s’est simplement adaptée au contenu. Il n’aurait pas pu en être autrement, car l’objectif de l’industrie soviétique était de produire autant de biens que possible. À son tour, une plus grande négociabilité est une menace mortelle pour le socialisme.

Ernesto Che Guevara a été l’un des premiers à donner l’alerte en raison des nouvelles tendances de l’économie soviétique (voir «Sur le système de financement budgétaire»). En particulier, il a sévèrement critiqué l’affirmation de Lieberman sur la stimulation matérielle comme incitation principale. « Nous ne sommes pas d’accord avec l’importance que Lieberman fait l’intérêt matériel (comme levier), » a écrit Che Guevara, « mais sa préoccupation pour les écarts qui surviennent au cours du temps la notion de » réalisation du plan « semble correct Les relations entre les entreprises et les services centraux prennent tout à fait contradictoires, et des moyens méthodes utilisées par les entreprises pour générer des profits prennent parfois des caractéristiques qui sont loin de la notion de la morale socialiste ».

En raison du degré de compréhension du problème de la conscience de classe, Che Guevara peut hardiment s’élever au même niveau que Lénine et Lukács. Dans ce travail, il révèle habilement la relation entre la conscience et le développement de la production. Selon lui, à Cuba et dans tout le domaine socialiste, il est nécessaire de commencer à résoudre la tâche de développer une nouvelle conscience dès que possible parce que de nouvelles formes de relations de production ont été créées. De plus, bien que la conscience soit un dérivé des relations existantes, son développement dans certains cas peut dépasser le niveau de développement des forces productives. Par conséquent, Che Guevara parle de la nécessité d’éduquer la conscience comme un facteur important dans la construction du communisme.

Il est évident que la reproduction (et après la réforme de Kosiguin et le renforcement considérable) des tendances capitalistes dans la production conduit à la reproduction de la conscience bourgeoise. C’est ce fait, qui apparaît à l’époque de la « perestroïka » de Gorbatchev, Yakovlev, Eltsine et ainsi de suite. Ils sont, bien sûr, des canailles, mais nous ne devrions pas surestimer leur rôle dans l’effondrement de l’URSS. C’est que la production mercantile est un élément qui par une même image spontanée tamise l’indésirable et rassemble ses agents, nécessaires pour cela. Non seulement les dirigeants, les 20 millions de membres du PCUS ont amené les relations monétaire-mercantile à leur conclusion logique: la restauration du capitalisme.

Contrairement à l’autofinancement soviétique, l’un des dirigeants de la révolution cubaine a proposé un système de financement budgétaire pour résoudre le problème de l’élévation des normes de production. Son avantage est qu’il permet une augmentation significative de la formation professionnelle, ce qui conduira éventuellement à une augmentation significative du niveau technique global. « Il est également nécessaire de prendre en compte, » poursuit-il, « qu’il sera facile – pour la politique de subvention – de transférer les étudiants qui ont élevé leurs qualifications à un autre emploi et d’éliminer progressivement les zones où prédomine le travail en direct. productivité du travail, correspondant davantage à l’idée de base de la transition vers le communisme, à une société de production développée et à la satisfaction des besoins humains fondamentaux « .

Che Guevara a estimé que la conformité (conformité excessive) de la norme n’est pas simplement une source de revenu (prime) pour le travailleur, comme dans l’autofinancement, mais son devoir social. Dans le processus où l’atteinte de l’objectif, le parti joue le rôle principal. En ce sens, il n’est pas seulement le porteur de la conscience de classe, mais auss dei l’avant-garde. Les communistes, par leur exemple personnel, doivent démontrer leur volonté de remplir leurs obligations sociales. Comme on le sait, Lénine prit directement part aux subbotnik, et Che Guevara expérimenta personnellement de nouveaux équipements de production. À l’avenir, le prolétariat suivra le parti qui sera prêt à l’aider à résoudre les tâches posées par l’histoire. Mais ça aide seulement, ça ne décide pas pour lui.

Aujourd’hui, le mouvement communiste est dans une crise profonde provoquée par la défaite du socialisme en URSS et dans les pays du camp socialiste. Mais la défaite politique et économique n’est pas aussi terrible que la défaite théorique. Si le cerveau du prolétariat est saupoudré de toutes sortes d’absurdités (positivisme, par exemple), même en présence d’une situation révolutionnaire, il ne peut rien opposer dans une société décadente. Mais ce sont précisément les questions de théorie qu’un parti peut non seulement résoudre, mais doit résoudre dans des conditions modernes, c’est-à-dire dans des conditions d’une réaction sourde. Heureusement, dans le Parti communiste de la République populaire de Donetsk, iles communistes réalisent l’importance de ce travail.

Stanislav Retinsky.