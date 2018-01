Comment Cheney et ses alliés ont créé la crise des missiles nucléaires en Corée du Nord, par Gareth Porter

Voici un article tout à fait complet argumenté sur les raisons pour lesquelles le lobby des armes aux Etats-Unis n’a pas voulu de l’application des accords signés entre Clinton et la Corée du Nord et contraint donc la Corée du Nord a reprendre son programme nucléaire. Dans un temps où Macron prétend sanctionner les « fake news » on peut se demander s’il va continuer longtemps à tolérer les fake news émanant d’une officine d’extrême-droite en Corée du sud et repris par l’empire de presse Murdoch, qui au lieu comme cet article de nous présenter des FAITS, tendent à monter une sorte de royaume du père Ubu dangereux pour le plaisir. Chacune de ces « nouvelles » s’est avérée fausse y compris celles qui pour lancer un film accusaient la Corée du nord de manipuler l’informatique des studios. En revanche, le fait que Cheney et autres Bolton liés directement au complexe industrialo militaire ont tout fait pour saboter les accords demeure visiblement inconnu de nos médias. Dans ce prolongement on se demande qui, selon Macron, va juger des fake news? Un représentant de nos marchands de presse qui sont par ailleurs des marchands d’armes comme Dassault et Lagardère? (note et traduction de Danielle Bleitrach)

30 décembre 2017 » Information Clearing House » – L’administration Trump dit depuis des mois que la crise nord-coréenne est le résultat de la poursuite sans relâche de la Corée du Nord contre la menace nucléaire et la tricherie nord-coréenne. Cependant, la Corée du Nord a conclu des accords avec les administrations Clinton et George W. Bush qui auraient pu éviter cette menace si elles avaient été suivies d’effet.

Au lieu de cela, un groupe de responsables de l’administration Bush dirigé par le vice-président Dick Cheney a saboté les deux accords, et Pyongyang a progressé rapidement vers le développement de missiles, menant finalement au succès du test du missile balistique intercontinental nord-coréen.

Le dossier montre en outre que Cheney et ses alliés ont fait dérailler les efforts diplomatiques pour freiner le développement nucléaire nord-coréen, et pas parce qu’ils s’opposaient au contrôle des armes (après tout, les accords négociés auraient limité les armes nord-coréennes). Parce que ces accords auraient constitué un obstacle politique à la mise en place du principal intérêt des groupes: financiers, à la mise en place un système national de défense antimissile le plus rapidement possible.

Contrer les armes nord-coréennes ou la défense antimissile?

En octobre 1994, l’administration Bill Clinton a conclu avec la Corée du Nord un accord historique appelé «Agreed Framework», en vertu duquel Pyongyang a accepté de geler son réacteur au plutonium existant et ses installations connexes en un mois, avec une surveillance complète de l’AIEA, et de les démonter dès qu’ils pourraient être remplacés par des réacteurs à eau légère. Les États-Unis ont promis de fournir les réacteurs, ainsi que le mazout, jusqu’à la construction des réacteurs à eau légère. Plus important encore, les Etats-Unis se sont engagés à prendre des mesures pour mettre fin à l’hostilité envers la Corée du Nord et à normaliser les relations entre les deux adversaires de longue date.

A peine l’administration Clinton avait-elle négocié le «Cadre convenu», que les Républicains ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès lors des élections de 1994. Ce bouleversement politique sismique a permis à un puissant lobby des entrepreneurs militaires de faire pression en faveur d’un système national de défense antimissile afin d’obtenir un mandat du Congrès pour le développement rapide et le déploiement d’un tel système.

C’était une convergence fatidique, car la stratégie du lobby antimissile était de créer un sentiment d’urgence face à une menace imminente pour la patrie américaine: des missiles balistiques armés d’armes nucléaires montés par des «Etats voyous» – l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord.

Et l’accord de l’administration Clinton avec la Corée du Nord – le seul «État voyou» connu pour avoir un programme d’armement nucléaire ainsi qu’un programme de missiles – menaçait cette stratégie de lobbying antimissile.

Quand une estimation de renseignement de la CIA en 1995 a déclaré qu’aucun des trois « Etats voyous » ne disposerait de missiles balistiques capables de menacer les Etats-Unis pendant au moins 15 ans, le lobby antimissile a fait voter au Congrès une loi créant une « commission nationale » sur la menace de missile qui contredirait l’évaluation de la CIA. La commission, dirigée par le rival républicain Donald Rumsfeld, a affirmé dans son rapport final en juillet 1998 que l’Irak ou la Corée du Nord pourraient acquérir des missiles balistiques à longue portée capables de frapper les Etats-Unis en cinq ans maximum. Sous la pression politique, la CIA a alors opéré une retraite stratégique et a largement adopté l’argument de la commission.

La Corée du Nord n’avait effectué que deux essais de missiles à moyenne ou longue portée entre 1988 et 1998, mais aucun n’avait réussi. L’administration Clinton ne s’est donc pas concentrée sur la menace d’un ICBM: mais sur les discussions sur le programme de missiles balistiques entre 1996 et 1998.

En fait, ce ne sont pas les États-Unis, mais la Corée du Nord qui a proposé un accord en 1998 qui mettrait fin à son développement de nouveaux missiles dans le cadre d’un accord de paix plus large avec Washington.

Cependant, lorsque les États-Unis n’ont pas répondu à la proposition, la Corée du Nord a lancé une fusée à trois étages appelée Taepodong le 31 août 1998, que le lobby antimissile et les médias ont affirmé être un pas important vers un ICBM nord-coréen. Le lobby des missiles a utilisé cet événement pour faire pression en faveur d’une législation établissant un objectif de politique nationale à déployer un «système national de défense antimissile efficace» dès que possible sur le plan technologique.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Il utilisait le développement du missile du régime comme une incitation pour que l’administration Clinton négocie un accord qui inclurait des étapes concrètes vers la normalisation des relations. Il a même mandé un envoyé personnel à Washington pour présenter les grandes lignes d’une nouvelle offre nord-coréenne visant à abandonner la quête du régime pour un ICBM, ainsi que sa capacité d’armement nucléaire. En octobre 2000, la secrétaire d’Etat Madeleine Albright s’est rendue à Pyongyang et les deux parties se sont rapprochées d’un accord définitif qui aurait mis fin au développement des missiles nord-coréens ainsi qu’à son programme d’armement nucléaire et normalisé les relations.

Mais Clinton n’est pas allée en Corée du Nord pour signer l’accord dans les derniers mois de sa présidence, et l’élection de George W. Bush en novembre 2000 a été une victoire majeure pour le lobby antimissile. Bush a nommé Rumsfeld, le principal champion politique du système de défense antimissile, en tant que secrétaire à la Défense. Et pas moins de huit personnalités ayant des liens directs ou indirects avec Lockheed Martin, le principal entrepreneur de défense dans le secteur de la défense antimissile, sont devenues des décideurs dans la nouvelle administration. Le plus important était Dick Cheney, dont l’épouse, Lynn Cheney, avait gagné plus d’un demi-million de dollars siégeant au conseil d’administration de Lockheed-Martin de 1994 à 2001.

Cheney a commencé par mettre en pièce le cadre convenu et à sécuriser le système de défense antimissile avant même que Bush ne soit entré à la Maison Blanche. Cheney a choisi Robert Joseph, un partisan acharné de la défense antimissile et ennemi d’un accord avec la Corée du Nord, en tant que membre clé de l’équipe de transition dirigée par Cheney. Cheney a ensuite nommé Joseph directeur principal du personnel du Conseil national de sécurité (NSC), responsable à la fois de la défense antimissile et de la politique de prolifération des «armes de destruction massive».

« Joseph détestait vraiment le cadre convenu », a déclaré Larry Wilkerson, alors au département de planification des politiques du Département d’Etat, au journaliste Mike Chinoy . « Son objectif était d’abord de tuer le cadre convenu et de s’assurer que rien de semblable ne pourrait jamais être créé à nouveau. »

Le premier projet de Joseph consistait à rédiger une directive présidentielle sur la sécurité nationale qui définissait un «nouveau cadre stratégique» essentiellement axé sur un système de défense antimissile balistique, comme Joseph l’a dit plus tard à un chercheur de l’Université de la Défense nationale .

Joseph a rédigé un discours que le président a prononcé le 1er mai 2001, dans lequel Bush a lancé un nouvel argument central en faveur de la défense antimissile nationale. « La dissuasion ne peut plus reposer uniquement sur la menace de représailles nucléaires », a déclaré M. Bush , ajoutant que le système de défense antimissile pourrait « renforcer la dissuasion en réduisant l’incitation à la prolifération ».

Cheney et Bolton choisissent la mort

Le Département d’État de Colin Powell a représenté le principal obstacle aux plans du groupe Cheney visant à saborder le Cadre convenu. Le Bureau de l’Asie orientale du Département a obtenu l’approbation de Bush pour un examen formel de la politique nord-coréenne, qui a conclu en définissant l’objectif politique d’explorer un accord avec la Corée du Nord qui impliquerait «une meilleure relation».

Mais Cheney avait une stratégie bureaucratique pour contrecarrer cet effort et en finir avec le cadre convenu. Le personnel du NSC a lancé un «examen de posture nucléaire», qui a été réalisé sans aucune participation des alliés de Powell. Le document final incluait la Corée du Nord sur une nouvelle liste de pays qui pourraient être des cibles pour l’utilisation d’armes nucléaires par les États-Unis.

Cette désignation, qui a été divulguée à la presse en mars 2002, entrait directement en conflit avec l’engagement pris par les États-Unis dans le cadre convenu de «fournir des garanties formelles à la RPDC contre la menace ou l’utilisation d’armes nucléaires par les États-Unis».

Ensuite, le message de Bush sur l’état de l’Union en janvier 2002 a introduit l’idée de la Corée du Nord comme faisant partie d’un «axe du mal» avec l’Iran et l’Irak. Cheney et Rumsfeld ont insisté sur le lobbying de Cheney et Rumsfeld pour «durcir les sanctions et l’isolement afin de jeter les bases d’un changement de régime en Corée du Nord», selon le mémoire de Condoleezza Rice, No Higher Honor.

John Bolton, le mandataire de Cheney au Département d’État sur les questions de prolifération, écrit dans ses mémoires que la reddition n’est pas une option qui lui ferait considérer le discours de l’axe du mal comme un signe qu’il ne voudrait plus poursuivre ses buts. Bolton rappelle qu’il a poussé le département d’État à adopter la position sur le fait que la Corée du Nord ne respectait pas le cadre convenu pour avoir «omis de faire une déclaration complète et exacte de ses activités nucléaires et refusé d’autoriser l’inspection des installations connexes».

Cependant, Bolton déformait les termes de l’accord, qui prévoyait que la Corée du Nord respecterait pleinement son accord de garanties, y compris l’exactitude et l’exhaustivité de sa déclaration sur son programme nucléaire, « lorsqu’une partie importante de la LWR Le projet [réacteur à eau légère] serait achevé, mais avant la livraison des principales composantes nucléaires … » La construction du réacteur à eau légère n’avait même pas commencé en 2002, lorsque le Département d’État a informé le Congrès que l’attitude de la Corée du Nord n’était pas conforme aux accords.

Le plan de Bolton a été freiné temporairement par la résistance du NSC, sur lequel le Conseiller de Sécurité Nationale d’alors Rice a eu une certaine influence. Mais le coup décisif a été porté au cadre convenu en juillet 2002, lorsque, selon ses mémoires, Bolton a obtenu une évaluation du renseignement selon laquelle la Corée du Nord « a commencé à chercher des matériaux en grandes quantités » en 2001, et qu’elle avait » utilisable dans les systèmes d’alimentation et de prélèvement de l’uranium. » Bolton se souvient que la nouvelle découverte de renseignement était «le marteau avec lequel je cherchais à briser le cadre convenu».

Bolton créait un autre faux problème. Robert Carlin, un expert de la Corée du Nord et conseiller des négociateurs américains, a souligné que la référence à ce document était une «réflexion après coup» et que «personne ne croyait vraiment que la référence aux accords Nord-Sud constituerait l’une des principales obligations de la RPDC « dans l’accord.

Le négociateur de Bush avec la Corée du Nord, Charles L. Pritchard, a suggéré d’intégrer la question de l’enrichissement de l’uranium dans le cadre convenu, en utilisant l’intérêt nord-coréen pour la normalisation comme levier de négociation, selon Bolton. Il a également averti que si les Etats-Unis se retiraient de l’accord, la Corée du Nord reprendrait son programme de plutonium ou lancerait un nouveau programme d’uranium.

Cependant, Bolton se souvient avoir dit à Pritchard que cela ne ferait «pas la moindre différence», car la Corée du Nord avait déjà assez de plutonium pour «plusieurs armes». En fait, il n’était pas du tout clair que Pyongyang avait déjà transformé le plutonium en une seule arme nucléaire.

Cependant, Bolton n’a montré aucune préoccupation apparente au sujet du programme de missiles à longue portée de la Corée du Nord, que l’administration Clinton et la Corée du Nord avaient accepté de négocier en même temps que des mesures de normalisation. « Je voulais une conclusion décisive que le cadre convenu était mort », écrit Bolton.

En octobre 2002, le secrétaire d’État adjoint James Kelly s’est rendu à Pyongyang avec des ordres explicites, que Rice donnait à ceux qui minaient la diplomatie, pour accuser Pyongyang de tricher en concluant un programme d’enrichissement de l’uranium. Le premier vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Kang Sok Ju, n’a pas nié l’intérêt du gouvernement pour l’enrichissement de l’uranium, mais a répondu que l’administration Bush n’avait pas l’intention d’améliorer les relations avec son gouvernement. Il a également déclaré que la Corée du Nord était prête à négocier tout enrichissement, y compris l’uranium, si les Etats-Unis modifiaient leur politique hostile.

Cependant, lors d’une réunion du NSC une semaine plus tard, personne n’était en désaccord avec l’affirmation selon laquelle le cadre convenu était mort, selon Bolton. En décembre 2002, l’administration Bush a armé ses alliés japonais et sud-coréens pour qu’ils mettent fin à leur approvisionnement en pétrole en Corée du Nord, mettant fin officiellement à l’accord-cadre.

Cheney et ses alliés défrichaient la voie politique vers le financement intégral du système national de défense antimissile qu’ils voulaient déployer le plus rapidement possible. Rumsfeld avait créé une nouvelle Agence de défense antimissile au Pentagone au début de 2002, qui avait une liberté sans précédent de la surveillance du Congrès ou du Département de la Défense.

Ils ouvraient également les vannes pour le développement du nucléaire et des missiles en Corée du Nord.

Cheney tue l’accord de la Corée du Nord que tente Rice

Pour les trois prochaines années, l’administration Bush a refusé des négociations directes avec la Corée du Nord. Mais la secrétaire d’Etat, Condoleezza Rice, a fait en sorte que Bush se mette d’accord en septembre 2005 sur une déclaration de principes conjointe avec la Corée du Nord dans le cadre des pourparlers à six.

En octobre 2007, Washington et Pyongyang ont négocié un accord en vertu duquel Pyongyang scellerait puis désactiverait ses installations à base de plutonium pour l’expédition de combustible lourd et fournirait une comptabilité complète de tout son programme nucléaire, y compris l’uranium. Pour leur part, les États-Unis se sont engagés à retirer la Corée du Nord de sa liste des États soutenant le terrorisme et à lever d’autres restrictions commerciales. Dans une phase ultérieure, les deux parties conviendraient d’un système de vérification et des étapes menant à la normalisation des relations.

Puis Cheney a saboté le nouvel accord. En avril 2007, Israël a affirmé que la Syrie avait construit un réacteur nucléaire dans le désert de l’est de la Syrie avec l’aide de la Corée du Nord. Les conseillers de Bush ont tous accepté l’affirmation israélienne, mais près de dix ans plus tard, l’expert de l’AIEA sur les réacteurs nord-coréens a révélé des preuves techniques détaillées qui l’avaient amené à conclure avec certitude que le site syrien ne pouvait pas être celui d’un réacteur nord-coréen.

Cheney s’est emparé du prétendu réacteur syrien pour prendre le contrôle de la politique nord-coréenne de Rice. Lors d’une réunion de la Maison-Blanche le 4 janvier 2008, il rappelle dans ses mémoires In My Time comment il a réussi à persuader Bush et Rice d’être d’accord avec son hypothèse qu’un «échec d’admettre qu’ils prolifèrent chez les Syriens serait un tueur des affaires. » Deux mois plus tard, Bush donna à Cheney le pouvoir d’approuver tout texte conjoint américano-nord-coréen négocié par le Département d’Etat.

Sous la pression de Cheney, Rice a adopté une nouvelle stratégie diplomatique. En plus de ses obligations dans les deux premières phases de l’accord d’octobre 2007, elle écrit dans No Higher Honor : «Les Nord-Coréens devraient également accepter un protocole de vérification pour régir l’inspection sur place de tous les aspects de leur programme nucléaire. «

Ce protocole de vérification – et non les actions promises par Pyongyang dans l’accord d’octobre 2007 – serait désormais la base pour décider si l’administration enlèverait la Corée du Nord de la liste des terroristes et arrêterait l’application de la Loi sur le commerce avec l’ennemi.

Rice a changé les règles après coup. Après la déclaration de la Corée du Nord sur son programme d’enrichissement en plutonium à la fin du mois de juin 2008, les négociateurs américains ont demandé à des inspecteurs nord-coréens de se rendre sur les sites déclarés ou non, y compris les sites militaires sensibles. Pyongyang a exprimé ses fortes objections à cela, ainsi qu’à l’échantillonnage environnemental par les inspecteurs. La période de 45 jours au cours de laquelle les États-Unis étaient supposés avoir fait leurs deux petits pas vers la normalisation était terminée.

La Corée du Nord a immédiatement accusé les Etats-Unis de violer l’accord d’octobre et a suspendu la mise hors service de ses installations nucléaires. Le négociateur américain, Chris Hill, a obtenu ce qu’il considérait comme un accord verbal nord-coréen à une version modifiée du protocole de vérification, mais la Corée du Nord ne le signerait pas. Sur la base de cette compréhension tacite, Bush a accepté de retirer la Corée du Nord de la liste américaine des commanditaires terroristes, et la désactivation physique du complexe de plutonium de la Corée du Nord a été achevée.

Mais Bush a insisté pour que la Corée du Nord signe le protocole de vérification et en décembre, après l’élection de Barack Obama, Pyongyang a rejeté la réécriture unilatérale de l’accord par l’administration Bush, déclarant qu’elle n’accepterait pas des inspections intrusives. » La diplomatie américano-nord-coréenne sur l’accord nucléaire d’octobre 2007 a été terminée.

Cheney et ses alliés avaient empêché la conclusion de deux accords qui auraient pu éviter la crise actuelle avec la Corée du Nord. Lorsque Bush a pris ses fonctions en 2001, on pensait que la Corée du Nord possédait moins de plutonium que pour une bombe atomique. À la fin de son deuxième mandat, la Corée du Nord était déjà une puissance nucléaire, avec plusieurs armes nucléaires.

Plus important encore, l’administration Bush n’a même jamais tenté de négocier des limites au programme de missiles à longue portée de la Corée du Nord. Cet échec a été très coûteux pour les intérêts du peuple américain – mais c’était un cadeau pour le programme national de défense antimissile qui n’a cessé de prospérer.

Gareth Porter est un journaliste d’investigation indépendant et un historien qui écrit sur la politique de sécurité nationale des États-Unis. Son dernier livre, Manufactured Crisis: l’histoire inédite de l’Iran Nuclear Scare, a été publié en février 2014. Suivez-le sur Twitter: @GarethPorter .

Cet article a été publié par Truthout –

