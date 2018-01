Xi Jinping appelle à rester fidèle au socialisme à la chinoise et à le développer

Xi Jinping et la Chine énigmatique et communiste à la chinoise attendent Macron. Nous ne pouvons que souhaiter l’entente avec le pays qui est un puissant facteur de paix et de développement (note de danielle Bleitrach)

Le président chinois Xi Jinping a demandé vendredi aux hauts responsables de constamment rester fidèles au socialisme à la chinoise, de le développer et de promouvoir la « nouvelle grande entreprise de l’édification du Parti ».

M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a tenu ces propos lors de l’ouverture d’un séminaire de haut niveau en présence des membres nouvellement élus et des membres suppléants du Comité central du PCC, ainsi que des responsables du niveau ministériel et provincial.

Le séminaire s’est concentré sur l’étude et la mise en oeuvre de « la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère » et de l’esprit du 19e Congrès national du PCC.

« Le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère doit être constamment soutenu. Il est à la fois l’accomplissement et la continuation des grandes révolutions sociales du peuple dirigé par le PCC », a indiqué M. Xi. « L’histoire comme la réalité ont prouvé qu’un long processus historique était nécessaire pour que soit proclamée la victoire finale d’une révolution sociale ».

« Nous ne pouvons saisir l’essence de nombreux problèmes qu’en regardant derrière nous la voie que nous avons adoptée, en la comparant avec d’autres, en cherchant la route qui est devant nous et en comprenant d’où nous venons et où nous allons. »

Le socialisme à la chinoise ne tombe pas du ciel, mais il est le fruit de quarante années de réforme et d’ouverture, ainsi que de recherches depuis l’établissement de la République populaire de Chine il y a presque 70 ans, a-t-il déclaré.

Il est également le résultat de la pratique de 97 ans de grandes révolutions sociales du peuple sous la direction du PCC, du processus historique de plus de 170 ans durant lequel la nation chinoise est passée du déclin à la prospérité, et de la préservation et du développement de la civilisation chinoise de plus de 5.000 ans, a ajouté M. Xi.

« Il est extrêmement difficile de parvenir à ce résultat », a-t-il affirmé.

Le succès du socialisme scientifique en Chine revêt une grande importante pour le marxisme, le socialisme scientifique et le socialisme à travers le monde. Il est fondamental pour le PCC de porter haut le grand drapeau du socialisme à la chinoise afin de réaliser sa mission historique dans la nouvelle ère, a souligné M. Xi.

(Rédacteurs :Yishuang Liu, Wei SHAN)

source: http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2018/0106/c31354-9312310.html

Publié dans PCC

Xinhua | 06.01.2018 10h32

