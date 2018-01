Enseigner à tous, partout… Cuba une autre conception de l’enfance

Photo: Alberto Borrego

ON dit que lorsque l’on regarde attentivement les yeux d’Angelica, ils produisent l’effet saisissant du battement d’ailes d’un colibri. On dit que ses paroles timides non incitent à l’imagination.

Bien qu’une maladie dégénérative l’ait empêché de revenir à l’école, c’est maintenant son institutrice itinérante, sa famille et ses amis qui lui donnent des raisons de sourire, dans une classe aménagée à domicile, construite à sa mesure.

Aussi ses progrès sont-ils des motifs de grande fierté pour ceux qui sont chargés de ses apprentissages, comme ils le sont pour le système de l’enseignement spécialisé à Cuba. Un exemple parmi les plus éloquents de 55 ans d’histoire, de création d’opportunités et d’accès au savoir. Une idée humaniste qui dès 1962 a abouti à la création du Département de l’Enseignement spécialisée.

Un chapitre de mise à jour et de transformations permanentes s’est ouvert alors pour cet enseignement, afin de l’élever au niveau des exigences de son époque. Une conviction fondamentale accompagna ce processus, celle de son architecte principal, le leader de la Révolution cubaine, Fidel Castro : « Enseigner à tous tout ce qui peut être enseigné. À tous et à chacun d’eux ! ».

« L’éducation spécialisée à Cuba est fondée sur les mêmes principes que l’éducation générale », déclare le Dr Marlen Triana Mederos, directrice nationale de ce sous-système de l’enseignement, et elle évoque les transformations dans lesquelles il se trouve immergé. « Aujourd’hui, nous redimensionnons son rôle, car il se doit de prendre en charge des enfants et des adolescents ayant des besoins éducatifs spécialisés, quel que soit le contexte dans lequel ils se trouvent. »

La Dr Marlen Triana signale que la scolarisation en école d’enseignement spécialisé n’est pas obligatoire – au-delà du fait qu’en raison de sa reconnaissance sociale, elle soit considérée par les familles comme le type d’établissement idéal – et que le caractère de ces institutions est « essentiellement transitoire », tout en insistant sur le rôle de l’intégration dans l’éducation.

Photo: ACN

Ceci étant, ainsi qu’en matière d’égalité et d’équité – des valeurs clés de l’enseignement spécialisé à Cuba –, les chiffres peuvent être révélateurs. Cependant, la meilleure preuve se trouve dans le travail des enseignants, des psychopédagogues, des orthophonistes, dans les élèves scolarisés soit en école banale soit en école spécialisée, dans les ressources matérielles mises à leur disposition, dans la possibilité de franchir les différents niveaux de l’enseignement et d’obtenir un emploi.

Selon la Dr Marlen Triana, la détection et la prise en charge de plus en plus précoce des besoins éducatifs spécialisés ont joué un rôle dans la diminution des inscriptions dans ce type d’enseignement au cours de ces dernières années, et elle a souligné l’importance du travail mené par les Centres de diagnostic et d’orientation et de leurs spécialistes, situés dans chaque municipalité du pays.

Les acquis à Cuba ont également été possibles pour d’autres dans le monde, grâce au travail de notre pays, qui œuvre selon le principe du partage de ses connaissances. À l’heure actuelle, par exemple, Cuba apporte une assistance professionnelle dans la création d’un Centre de soins pour personnes handicapées dans les pays de la CARICOM.

Ce ne sont que quelques exemples qui montrent tout ce qu’il est possible de faire quand il s’agit de se battre, ensemble, pour les rêves du plus grand nombre. Des défis restent à relever en termes de suppression des barrières physiques, dans la formation et le perfectionnement des enseignants, reconnaît la Dr Triana. Cependant, la volonté persiste de redonner le sourire à ceux qui, comme Angelica, apprennent l’art de défier l’imagination. •

LES PRINCIPALES PROJECTIONS DU PERFECTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

– Élaboration de guides méthodologiques pour la prise en charge des besoins éducatifs spécialisés aux différents niveaux de l’enseignement et pour chaque handicap.

– Rôle déterminant de l’enseignant dans les adaptations nécessaires au programme général de l’enseignement primaire, appliquées dans le cadre d’une l’expérience dans 18 écoles accueillant des élèves présentant une déficience intellectuelle et dans une école pour les élèves souffrant d’un handicap auditif.

– Expériences menées avec des matières spécifiques pour chaque déficience, en tenant compte des particularités de chaque élève.

– Traduction en braille de nouveaux manuels et de cahiers d’exercices pour chaque niveau d’enseignement destinés aux handicaps visuels.

– Prise en charge du travail avec la famille, en l’étendant à d’autres proches, pas seulement aux parents.

– Rôle déterminant de la famille dans la conception des programmes d’études.

– Nouvelle approche de la formation professionnelle, où les élèves sont préparés pour le niveau de développement des compétences professionnelles.

– Proposition argumentée de prise en charge des élèves présentant des comportements inadaptés.

MISSIONS À L’ÉTRANGER AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE

Cuba est présente au Venezuela, Nicaragua, Équateur, Équateur, Équateur, Bahamas, Guinée équatoriale, Guyana

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE L’ÎLE

– Médailles d’or, d’argent et de bronze obtenues dans le cadre des Jeux Olympiques spéciaux. Cuba regroupe aujourd’hui plus de 60 000 sportifs présentant une déficience intellectuelle.

– Participation à des conférences et des événements internationaux

– Prix Monde de l’espoir, décerné au MINED par l’Association mondiale pour l’Enseignement spécialisé.

PRINCIPAUX CADRES DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE

1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme

1989 : Déclaration des droits de l’enfant

1990 : Conférence de Jomtien. Unesco

1994 : Conférence mondiale de Salamanque. Unesco

2000 : Conférence mondiale sur l’Éducation pour tous. Dakar

2006 : Convention relative aux droits des personnes handicapées

LOIS ET POLITIQUES NATIONALES

– Constitution de la République de Cuba

– Code de la famille

– Code de l’enfance et de la jeunesse

– Code pénal

– Droit de la maternité

– Loi sur l’enregistrement de l’état civil

– Décret-loi 76/84 sur l’adoption, les foyers pour mineurs et les familles d’accueil

– Système national de santé

– Systèmes, programmes et projets dans les domaines de l’éducation, de la culture et du sport

– Organisations d’enfants et de pionniers.