merci à vous tous de la part d’adlane

Grâce à vous tous Adlane est sauvé. Ils sont venus le chercher et l’ont examiné, ils l’on mis aussitôt dans le service psychiatrique pour le soigner, il est affaibli en pleine dépression. Il nous a téléphoné pour nous dire tout ce qu’il a subi… Mais si vous n’étiez pas intervenus tous il serait peut-être mort, si le quart de ce qu’il raconte est vrai en matière de harcèlement personne n’y aurait résisté. D’après lui, mais dans l’état où il est il faut se méfier, il prétend que c’est la fille qui a des amis en prison qu’elle a chargé de lui faire vivre l’enfer. Adlane est dans un tel état qu’il est possible qu’il hallucine, mais le fait est que cette fille a déjà organisé un guet-apens pour Wilem, elle fréquente une bande de skin head et de voyous qui l’ont bloqué dans un couloir. Willem qui est très courageux leur a dit « vous êtes quatre je suis seul vous pouvez me tuer, mais vous en prendrez quelques uns! » La fille est intervenu et perverse elle a dit : « laissez le! » et elle a ajouté: « dis à Adlane que je l’aime toujours ».

Comme je considère qu’elle est la victime et que ce qu’a fait Adlane est indéfendable (il aurait dû la quitter), je ne veux pas la mettre en cause négativement mais c’est vrai qu’elle est très détruite et qu’elle a fait à ma connaissance sept tentatives de suicide et que c’est une perverse narcissique, mais peut-être qu’adlane délire… En tous cas il n’a pas déliré son cassage de mâchoire en octobre.Mais je me tiens à ma ligne l’indépendance de la justice, j’espère que les avocats et le juge vérifiera les dires d’Adlane sur l’intervention en prison, moi je m’interdis d’agir en ce sens. Tout ce que je veux c’est que la pression se poursuive pour qu’il soit mis en isolement après l’hôpital psychiatrique.

Grâce à vous, il a pu être arraché à cet enfer. merci vous n’imaginez pas tout ce que vous avez et ce en pleines vacances de la Nöel, merci merci… Après le passage en hôpital psychiatrique de la prison, il faut qu’il aille en isolement jusqu’au procès. merci…

danielle Bleitrach

