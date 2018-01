Aharon Appenfeld est mort, l’enracinement de la mémoire dans le corps…

Aharon Appenfeld, son lent cheminement, cette lente reconstruction, qui l’amenèrent à devenir un écrivain, un penseur Juif quelque chose que personnellement, moi danielle Bleitrach, je ne renierai jamais… Non à cause de mes ancêtres, mais parce que aujourd’hui encore c’est le cheminement de ma pensée.

Une mémoire qui revient par bribes dans tous les chapitres en employant le plus souvent un cheminement historique, mais n’hésitant pas à croiser ou à superposer les époques, sans chronologie : « le cœur a beaucoup oublié, principalement des lieux, des dates, des noms de gens, et pourtant je ressens ces jours-là dans tout mon corps. Chaque fois qu’il pleut, qu’il fait froid ou que souffle un vent violent, je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp, ou dans les forêts qui m’ont abrité longtemps. La mémoire, s’avère t-il, a des racines dans le corps. »

Mais c’est le personnage de Philipp Roth dans opération shylock qui me revient pour dire Aharon Appenfeld : le sosie parfait et l’imposteur qui dit à la place de Philip Roth qui s’est mis en tête de faire retourner « chez eux » – en Pologne, en Ukraine, en Allemagne – les Juifs venus d’Europe vivant en Israël.Avec cette sourde conviction qui est mienne et qui pense que le yiddishland réussi ce fut peut-être l’Union soviétique. Ce qui aujourd’hui encore me donne envie d’écrire avec Monika un livre sur « juifs et Polonais, un noeud de vipères » avec ces fous de Polonais qui se reconnaissent deux prix Nobel : lech Walesa et menanhed Begin, deux abominables à mes yeux, deux Polonais rêvant d’être du côté des féodaux… Il n’y a que la littérature pour dire tant d’absurdité et de le dire à partir de la mémoire des corps.

Danielle Bleitrach

