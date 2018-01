The Newyorker: Né rouge

Mais, à un quart de son mandat de dix ans, il est devenu le leader le plus autoritaire depuis le président Mao. Au nom de la lutte contre la corruption, il a enquêté sur des dizaines de milliers de ses compatriotes, sur des accusations allant de la corruption aux fuites de secrets d’Etat et incitant au renversement de l’Etat. Il a acquis ou créé dix titres pour lui-même, y compris non seulement le chef de l’État et le chef de l’armée, mais aussi le chef des comités les plus puissants du Parti sur la politique étrangère, Taiwan et l’économie. Il s’est installé à la tête de nouveaux organes supervisant Internet, la restructuration du gouvernement, la sécurité nationale et la réforme militaire, et il a effectivement pris le contrôle des tribunaux, de la police et de la police secrète. « Il est au centre de tout », m’a dit Gary Locke, l’ancien ambassadeur américain à Beijing. Au sein du Parti communiste chinois, vous faites campagne après avoir obtenu le poste, pas avant, et pour obtenir le soutien du public en étudiant de près le message de Xi , celui-ci a révélé un puissant désir de transformation. Il appelle la Chine à poursuivre le rêve chinois: le «grand rajeunissement de la nation», mélange de prospérité, d’unité et de force. Il a proposé au moins soixante changements sociaux et économiques, allant de l’assouplissement de la politique de l’enfant unique à l’élimination des camps de «rééducation par le travail» et à la réduction des monopoles d’État. Il a cherché du prestige à l’étranger; Lors de son premier voyage à l’étranger (à Moscou), il était accompagné de son épouse, une soprano célèbre nommée Peng Liyuan, qui a inspiré la couverture somptueuse du premier couple présidentiel moderne chinois. Peng est apparu bientôt sur Vanity Fair ‘ s dans la liste des femmes les plus élégantes.. Après Mao, la Chine a encouragé l’image d’une «présidence collective» prenant le pas sur les dirigeants individuels. Xi a révisé cette approche, et son gouvernement, utilisant des outils anciens et nouveaux, a prôné son image. Dans l’esprit du Petit livre rouge de Mao, les éditeurs ont produit huit volumes de discours et d’écrits de Xi; les plus récents, intitulé « Les remarques de Xi Jinping, » l’ouvrage dissèque ses paroles, ses phrases favorites, et explique ses références culturelles. Une étude du Quotidien du Peuplea constaté que, à son deuxième anniversaire de mandat, Xi apparaissait dans le journal plus de deux fois plus souvent que son prédécesseur au même moment. Il joue dans une série de dessins animés destinés aux jeunes, en commençant par «How to Make a Leader», qui le décrit, malgré son pedigree familial, comme un symbole de méritocratie – «un des secrets du miracle chinois».L’ agence de presse a pris la mesure sans précédent d’adopter un surnom pour le secrétaire général: Xi Dada-grossièrement, Big Oncle Xi. En janvier, le ministère de la Défense a publié des peintures à l’huile le représentant dans des poses héroïques; Des milliers d’étudiants en art postulant à l’Université de Technologie de Beijing avaient été jugés sur leur capacité à dessiner sa ressemblance. Les nouvelles du soir de Pékin a rapporté que l’un des candidats admirait tellement le président que « elle devait travailler dur pour empêcher ses mains de trembler ». Pour les étrangers, Xi est devenu un des sujets favoris. Les librairies à Hong Kong, qui ne sont pas soumises au contrôle que la partie continentale, offrent des portraits de différentes qualité Parmi les plus fiables « La nouvelle biographie de Xi Jinping, » par Liang Jian, et « l’avenir de la Chine, » par Wu Ming, mais la plupart sont écrits sous pseudonymes. Le plus clair de la biographhie et et des influences subies par Xi provient de ses propres dires et décisions, dispensées au cours d’une longue montée au pouvoir. Kevin Rudd, l’ancien Premier ministre de l’Australie, qui parle mandarin et qui a parlé avec Xi longuement au fil des ans, m’a dit: « Il dit ce qu’il pense. Mon expérience de lui est qu’il manie peu l »artifice. » Dans une direction connue pour son toilettage d’apparatchiks incolores, Xi projette une image de vigueur virile. Il se moque des «élites» et loue «l’esprit d’équipe d’un groupe de chiens mangeant un lion». Lors d’une réunion en mars 2013, il a déclaré au président russe Vladimir Poutine: «Nous avons un caractère similaire». . Xi admire Song Jiang, un hors-la-loi fictif de « Water Margin », un classique chinois du quatorzième siècle, pour sa capacité à « unir des gens capables ». Ni brillant ni beau, Song Jiang a dirigé une bande de rebelles héroïques. Dans un passage célèbre, il parle de la rivière Xunyang: «Je vais me venger un jour / Et teindre rouge de sang le flux du Xunyang. « La première fois que nous voyons le soleil dans les mois, et il explose. » Xi décrit son projet fondamental comme un sauvetage: il doit sauver la République populaire et le Parti communiste avant qu’ils ne soient submergés par la corruption; la pollution environnementale; les troubles à Hong Kong, au Xinjiang et dans d’autres régions; et les pressions imposées par une économie qui croît plus lentement qu’à n’importe quel moment depuis 1990 (bien qu’elle soit encore à environ sept pour cent, le rythme le plus rapide de tous les grands pays). « Les tâches auxquelles notre Parti est confronté en matière de réforme, de développement et de stabilité sont plus lourdes que jamais et les conflits, les dangers et les défis sont plus nombreux que jamais », a déclaré Xi au Politburo, en octobre. En 2014, le gouvernement a arrêté près d’un millier de membres de la société civile, plus que depuis le milieu des années 1990, après le massacre de la place Tiananmen, selon Chinese Human Rights Defenders, un groupe de défense basé à Hong Kong. Xi s’oppose sans ambiguïté aux notions démocratiques américaines. En 2011 et 2012, il a passé plusieurs jours avec le vice-président Joe Biden, son homologue officiel à l’époque, en Chine et aux États-Unis. Biden m’a dit que Xi lui avait demandé pourquoi les Etats-Unis mettaient « tellement l’accent sur les droits de l’homme. » Biden a répondu à Xi: « Aucun président des Etats-Unis ne pourrait représenter les Etats-Unis s’il n’était pas attaché aux droits de l’homme ». « Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas traiter avec nous. Le président Barack Obama ne pourrait pas rester au pouvoir s’il n’en parlait pas. Donc, regardez-le comme un impératif politique. Cela ne nous rend pas meilleurs ou pire. C’est qui nous sommes. Vous prenez vos décisions. Nous ferons de même. » Dans les premiers mois de Xi, les partisans de l’Occident ont spéculé qu’il voulait faire taire les critiques intransigeantes, et qu’il les autoriserait plus tard, peut-être dans son second mandat, qui commencera en 2017. Ce point de vue a largement disparu. Henry Paulson, l’ancien secrétaire au Trésor, dont le prochain livre, « Dealing with China », décrit une décennie de contact avec Xi, m’a dit: « Il a été très franc et sincère – en privé et publiquement – sur le fait que les Chinois rejettent Les valeurs occidentales et la démocratie multipartite. « Il a ajouté: » Pour les Occidentaux, il semble très incongru d’être, d’une part, si engagé à promouvoir plus de concurrence et de flexibilité du marché dans l’économie et, d’autre part, de rechercher plus de contrôle dans la sphère politique, les médias et Internet. Mais c’est la clé: il voit un parti fort comme essentielle à la stabilité, Dans sa détermination à prendre le contrôle et à protéger le Parti, Xi a peut-être engendré une menace différente: il a séparé les lignes de faille internes et ébranlé l’équilibre qui, pendant une génération, a marqué l’ascension de la nation. Avant que Xi ne prenne le pouvoir, les hauts fonctionnaires présumaient qu’ils étaient protégés. Yu Hua, la romancière, m’a dit: «Au fur et à mesure que la Chine grandissait, ce qui importait vraiment, c’était les« règles non écrites ». Quand les vraies règles n’étaient pas suffisamment précises ou claires, quand les politiques et les lois étaient en retard par rapport à la réalité, on s’en remettait toujours aux règles non écrites. »Elles dictaient tout à quel point un chirurgien pouvait aller jusqu’à supprimé. « Les règles non écrites ont été brisées », a déclaré Yu. « C’est comme ça que ça devrait être, bien sûr, mais les lois ne sont pas encore arrivées. »

Le parti communiste s’est consacré à créer une société sans classes mais s’est organisé selonune hiérarchie rigide, et Xi a commencé sa vie en étant proche du sommet. Il est né à Beijing en 1953, le troisième des quatre enfants. Son père, Xi Zhongxun, ministre de la propagande de Chine à l’époque, avait fomenté la révolution depuis l’âge de quatorze ans, quand lui et ses camarades de classe ont essayé d’empoisonner un enseignant qu’ils considéraient comme un contre-révolutionnaire. Il a été envoyé en prison, où il a rejoint le Parti communiste, et finalement il est devenu un commandant de haut rang, ce qui l’a plongé dans les querelles internes du Parti. En 1935, une faction rivale accusa Xi de déloyauté et lui ordonna d’être enterré vivant, mais Mao désamorça la crise. Lors d’une réunion du Parti en février 1952, Mao déclara que la «suppression des contre-révolutionnaires» nécessitait, en moyenne, l’exécution d’une personne pour mille à deux mille citoyens. Xi Zhongxun a endossé « une répression et une punition sévères », mais dans sa région les exécutions étaient relativement faibles « , selon sa biographie officielle. Xi Jinping a grandi avec les histoires de son père. « Il a parlé de la façon dont il a rejoint la révolution, et ce qu’il lui a dit : » Vous referez certainement la révolution dans le futur « », se souvient Xi dans une interview accordée en 2004 au journal Xi’an Evening News . « Il expliquerait ce qu’est la révolution. Nous avons tellement entendu parler de cela que nos oreilles ont des callosités. »En six décennies de politique, son père avait vu ou déployé toutes les tactiques. Lors d’un dîner avec l’aîné Xi en 1980, David Lampton, un spécialiste de la Chine à l’École d’études internationales avancées de Johns Hopkins, s’émerveilla qu’il puisse plus que les douzaines d’invités, les laisser sur le carreau à coup de verres de Maotai, sans effets visibles. « Il est devenu évident qu’il buvait de l’eau », a déclaré Lampton. « Attendez! Peut-être que ce ne sont pasjuste des lits superposés géniaux avec des oreillers de fromage! « Quand Xi JinpingIl avait cinq ans, son père était promu vice-premier ministre et le fils lui rendait souvent visite à Zhongnanhai, l’enceinte isolée des hauts dirigeants. Xi a été admis à l’école exclusive du 1er août, nommée pour la date d’une célèbre victoire communiste. L’école, qui occupait l’ancien palais d’un prince de la dynastie Qing, était surnommée le lingxiu yaolanLe «berceau des leaders». Les étudiants forment une petite élite très soudée. ils vivaient dans les mêmes maisons, se livraient aux mêmes periodes de retraite et partageaient un sentiment de noblesse oblige. Pendant des siècles avant la République populaire, une liste évolutive de clans d’élite combinait richesse et politique. Certains fils traitaient des affaires; d’autres ont poursuivi de hautes fonctions. Les gagnants ont changé avec le temps, et, quand les dirigeants communistes ont pris le pouvoir, en 1949, ils ont mis le manteau sur leurs épaules. « Le langage commun utilisé pour décrire cela était qu’ils avaient » gagné » tianxia » Tout sous le ciel », m’a dit Yang Guobin, sociologue à l’Université de Pennsylvanie. « Ils croyaient qu’ils avaient une prétention naturelle à la direction. Ils l’ont utilisé. Et leurs enfants pensaient, naturellement, qu’ils seraient et devraient être eux-mêmes les futurs propriétaires. »Comme le remarque l’historien Mi Hedu dans son livre de 1993 intitulé« The Red Guard Generation », les élèves de l’école du 1er août se comparent les uns aux autres. la base de dont le père avait un rang plus élevé, dont le père est monté dans une meilleure voiture. Certains diraient: «Obéissez à celui qui a le père le poste le plus élevé. « Lorsque la révolution culturelle a commencé, en 1966, les étudiants de Pékin qui étaient zilaihong(« Born Red ») a promu un slogan: « Si le père est un héros, le fils est aussi un héros; si le père est réactionnaire, le fils est un bâtard. »Les gardes rouges ont cherché à nettoyer la capitale de l’opposition, pour la rendre« aussi pure et propre que le cristal », ont-ils dit. De la fin août à la fin septembre 1966, près de deux mille personnes ont été tuées à Beijing et au moins quarante neuf cents sites historiques ont été endommagés ou détruits, selon Yiching Wu, l’auteur de « La révolution culturelle aux marges ». Mais Xi Jinping n’était pas candidat au rôle d’agresseur ou de victime. En 1962, son père a été accusé de soutenir un roman que Mao avait mis à l’index, et il a été envoyé pour travailler dans une usine; Sa mère, Qi Xin, a été assignée aux travaux forcés dans une ferme. En janvier 1967, après que Mao ait encouragé les étudiants à cibler les «ennemis de classe», un groupe de jeunes a traîné Xi Zhongxun devant la foule. Parmi d’autres accusations, il a été accusé d’avoir regardé Berlin-Ouest à travers des jumelles lors d’une visite en Allemagne de l’Est des années plus tôt. Il a été détenu dans une garnison militaire, où il a passé les années en marchant en rond, il a dit plus tard – dix mille tours, et ensuite dix mille en arrière. Le fils était trop jeune pour être un garde rouge officiel, et le statut de son père le rendait indésirable. De plus, être né rouge devenait une responsabilité. Les académies Élite étaient accusées d’êtrexiao baota – « petites pagodes au trésor » – et fermé. Xi et les fils d’autres officiels ciblés sont restés ensemble, se livrant à des bagarres dans la rue et s’emparant des livres des bibliothèques fermées. Plus tard, Xi a décrit cette période comme un effondrement dystopique du contrôle. Il a été arrêté «trois ou quatre fois» par des groupes de gardes rouges et forcé de dénoncer son père. En 2000, il a raconté au journaliste Yang Xiaohuai qu’il avait été capturé par un groupe fidèle à la femme du chef de la police secrète chinoise: J’avais seulement quatorze ans. Les gardes rouges ont demandé: «À quel point croyez-vous que vos crimes sont sérieux? « Vous pouvez l’estimer vous-même. Est-ce suffisant pour m’exécuter? « Nous pouvons vous exécuter une centaine de fois. » A mon avis, il n’y avait pas de différence entre être exécuté cent fois ou une fois, alors pourquoi avoir peur de cent fois? Les gardes rouges voulaient me faire peur, en disant que maintenant je devais sentir la dictature démocratique du peuple, et qu’il ne me restait que cinq minutes. Mais à la fin, ils m’ont dit de lire les citations du président Mao tous les jours jusque tard dans la nuit. En décembre 1968, dans le but de reprendre le contrôle, Mao ordonna aux Gardes rouges et aux autres étudiants d’être «rééduqués par les paysans pauvres et de la classe moyenne inférieure». Les familles de l’élite envoyèrent leurs enfants dans les régions qui avaient des alliés ou de la famille, et Xi est allé à l’ancien bastion de son père dans le Shaanxi. Il a été affecté à Liangjiahe, un village flanqué de falaises jaunes. « L’intensité du travail m’a choqué », se souvient Xi dans une interview télévisée en 2004. Pour éviter le travail, il se mit à fumer – personne ne dérangeait un fumeur – et il s’attardait dans la salle de bain. Au bout trois mois, il s’est enfui à Pékin, mais il a été arrêté et il est retourné au village. Dans ce qui deviendra plus tard la pièce maîtresse de son récit officiel, Xi renaît. Un article récent de l’état-service de nouvelles décrit la mythologie: « Xi a vécu dans une caverne avec les villageois, dormi sur unle kang , un lit chinois traditionnel fait de briques et d’argile, les piqûres de puces endurées, le fumier transporté, les digues construites et les routes réparées. »Il laisse de côté des détails brutaux. À un moment donné, il a reçu une lettre l’informant que sa demi-sœur aînée, Xi Heping, était décédée. Le journaliste australien John Garnaut, auteur d’un prochain livre sur la montée de Xi et de sa cohorte, a déclaré: « C’était un suicide. Les proches associés m’ont dit, après avoir été informé qu’il lui restait une décennie de persécution, elle s’est pendue à un rail de douche. » Xi a choisi de rejoindre la Ligue de la jeunesse du parti communiste. En raison du statut de son père, sa demande a été rejetée sept foise. Après que Xi sesoit lié d’amitié avec un responsable local, il a été accepté. En janvier 1974, il devient membre à part entière du Parti et devient secrétaire du village. Sa volonté de rejoindre le Parti dérouta certains de ses pairs. Un ami de longue date devenu professeur a dit plus tard à un diplomate américain qu’il se sentait «trahi» par l’ambition de Xi de «rejoindre le système». Selon un télégramme diplomatique américain, beaucoup de membres de l’élite proche de Xi étaient désespérés au point de se soustraire à la politique. ils buvaient et lisaient la littérature occidentale. Ils «essayaient de rattraper les années perdues en s’amusant», a déclaré le professeur. Il a finalement conclu que M. Xi était «exceptionnellement ambitieux» et savait qu’il ne serait «rien» en dehors de la Chine, Il a donc «choisi de survivre en devenant plus rouge que le rouge». Après tout, Yang Guobin m’a dit, en se référant aux fils des anciens dirigeants, «le sentiment de propriété n’est pas mort. Un sentiment de fierté et de supériorité persistait, et il y avait une certaine confiance que l’adversité de leurs pères serait temporaire et tôt ou tard ils feraient un retour. C’est exactement ce qui est arrivé. » L’année suivante, Xi s’est inscrit à l’Université de Tsinghua en tant qu’étudiant «travailleur-paysan-soldat» (les candidats admis sur la base du mérite politique plutôt que des résultats des tests). Ce printemps, Xi Zhongxun a été réhabilité après seize années de persécution. Lorsque la famille se réunissait, il ne pouvait pas reconnaître ses fils adultes. Sa foi n’a jamais vacillé. En novembre 1976, il a écrit à Hua Guofeng, le chef du Parti, pour demander sa réaffectation, afin de « consacrer le reste de ma vie au Parti et de faire plus pour le peuple ». Il l’a signé « Xi Zhongxun, un adepte du président Mao et un membre du parti qui n’a pas été admis aux activités régulières du parti. » Le pedigree de Xi Jinping l’avait exposé à une politique brutale – purges, rétribution, réhabilitation – et il en tirait des leçons directes. Dans une interview de 2000 avec le journaliste Chen Peng, du Chinese Times basé à Pékin, Xi a dit, « Les gens qui ont peu d’expérience avec le pouvoir, ceux qui ont été loin de lui, ont tendance à considérer ces choses comme mystérieuses et romanesque. Mais je regarde au-delà des choses superficielles: le pouvoir et les fleurs et la gloire et les applaudissements. Je vois les maisons de détention, l’inconstance des relations humaines. Je comprends la politique à un niveau plus profond. »La révolution culturelle et ses années à Yan’an, la région où il avait été envoyé adolescent, l’avaient moulu. « Yan’an est le point de départ de ma vie », a-t-il déclaré en 2007. « Beaucoup des idées et des qualités fondamentales que j’ai aujourd’hui ont été formées à Yan’an », a déclaré Rudd, l’ancien Premier ministre australien. En fin de compte, toute compréhension de qui est Xi Jinping doit commencer par son dévouement au Parti en tant qu’institution – en dépit de ce qu’a été sa vie personnelle, et sa vie politique,

Les frères et soeurs de Xi se sont dispersés: son frère et une soeur font affaires à Hong Kong, l’autre sœur s’étant installée au Canada. Mais Xi est resté et, année après année, il s’est de plus en plus investi plus profondément dans le Parti. Après avoir été diplômé, en 1979, il a pris un emploi convoité en tant qu’assistant de Geng Biao, un haut fonctionnaire de la défense que le père de Xi a appelé «mon camarade d’armes le plus proche» de la révolution. M. Xi portait un uniforme militaire et a établi de précieuses relations au siège du Parti. Peu de temps après l’université, il a épousé Ke Xiaoming, la fille cosmopolite de l’ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne. Mais ils se battaient « presque tous les jours », selon le professeur, qui vivait de l’autre côté du couloir. Il a dit au diplomate que le couple avait divorcé lorsque Ke a décidé de déménager en Angleterre et que Xi n’avait pas voulu quitter le pays.. Les révolutionnaires chinois vieillissaient et le Parti devait former de nouveaux dirigeants. Xi a dit au professeur que le fait d’aller en province était la «seule voie vers le pouvoir central». Rester au siège du Parti à Beijing réduirait son réseau et encouragerait le ressentiment de la part de ses pairs de moindre naissance. En 1982, peu avant l’âge de trente ans, il a demandé à être renvoyé à la campagne et a été affecté à un comté dans la province du Hebei. Il voulait être le secrétaire du comté – le patron – mais le chef de la province a ressenti de la progéniture privilégiée du siège du Parti et a fait de Xi le n ° 2. C’était l’équivalent chinois de la négociation d’une suite exécutive au Pentagone en Virginie. En un an, cependant, Xi a été promu, et il a perfectionné ses compétences politiques. Il a donné des avantages aux cadres retraités qui pourraient façonner sa réputation; il a pris des dispositions pour qu’ils aie la priorité dans les cabinets de médecins; quand il a acheté la première voiture importée du comté, il en a fait don au «bureau du vétéran-cadre» et s’est servi d’une vieille jeep. Il a conservé son pantalon vert de l’armée pour tmanifesté son humilité et il a appris la valeur de la théâtralité politique: parfois, «si vous ne frappez pas sur la table, ce n’est pas assez effrayant et les gens ne le prendront pas au sérieux». il a dit à un interviewer chinois en 2003. Il a expérimenté l’économie de marché, en permettant aux agriculteurs d’utiliser plus de terres pour élever des animaux au lieu de cultiver du grain pour l’état, et il a poussé des projets locaux innovants, En 1985,il a passé deux semaines dans l’Iowa dans le cadre d’une délégation agricole. Dans la ville de Muscatine, il est resté avec Eleanor et Thomas Dvorchak. « Les garçons étaient partis à l’université, alors il y avait des chambres d’amis », me dit Eleanor. Xi a dormi dans une pièce avec du papier peint sur le thème du football et des figurines « Star Trek ». « Il regardait par la fenêtre, et il semblait qu’il disait: » Oh, mon Dieu « , et je me suis dit: Qu’est-ce qui est si inhabituel? C’est juste un split-level », a-t-elle dit. Xi ne s’est pas présenté comme un secrétaire du Parti communiste; sa carte de visite l’identifiait comme le chef de l’Association Shijiazhuang Feed. En 2012, lors d’un voyage aux Etats-Unis avant de devenir leader, il revient à Muscatine pour voir Dvorchak et d’autres, il était suivi par la presse mondiale. Dit-elle, « Aucun individu doué du moindre bon sens n’aurait jamais pensé que ce type qui est resté dans ma maison deviendrait le président. Je me fiche du pays dont vous parlez. » En 1985, Xi était prêt pour une autre promotion, mais le chef du Parti provincial le bloqua de nouveau, alors il déménagea dans la province du Fujian, au sud, où un des amis de son père était le secrétaire du Parti et pouvait l’aider. Peu de temps après son arrivée, il rencontra Liao Wanlong, un homme d’affaires taïwanais qui se souvient de lui: «Il était grand et trapu, et il avait l’air un peu dégoûté.» Liao, qui a visité Xi à plusieurs reprises dans les décennies suivantes, m’a dit: il semblait être sans gêne, honnête. Il venait du nord et il ne comprenait pas bien le sud. »Liao continua:« Il ne parlait que s’il avait vraiment quelque chose à dire, et il ne faisait pas de promesses superficielles. Il réfléchissait longuement avant d’ouvrir sa bouche. Il parlait rarement de sa famille, parce qu’il avait un passé difficile et un mariage décevant. »Xi n’avait pas de sophistication, mais il excellait à gérer son image et ses relations; il rencontrait maintenant des investisseurs étrangers, il a donc arrêté de porter des treillis de l’armée et a adopté une garde-robe de costumes occidentaux. Liao a dit: encore de lui « Tout le monde ne pouvait pas avoir une audience avec lui; il ciblait ceux qui voulaient le rencontrer. Il était un bon juge des gens. » « Dans cette scène, imaginez que vous êtes sensible et que vous savez ce que sont les sentiments. » L’année suivante, alors que Xi avait trente-trois ans, un ami le présenta à Peng Liyuan, qui, à vingt-quatre ans, était déjà l’un des chanteuses d’opéra et de folk les plus célèbres de Chine. Xi lui a dit qu’il ne regardait pas la télévision, se souvient-elle lors d’une interview en 2007. « Quel genre de chansons chantes-tu? » Demanda-t-il. Peng pensait qu’il avait l’air «inculte et beaucoup plus âgé que son âge», mais il lui posait des questions sur la technique du chant, qu’elle prenait comme un signe d’intelligence. Xi a dit plus tard qu’il a décidé en quarante minutes de lui demander de l’épouser. Ils se sont mariés l’année suivante, et en 1989, après la répression des étudiants manifestants, Peng était parmi les chanteurs militaires qui ont été envoyés sur la place Tiananmen pour distraire les troupes (Les images de cette scène, ainsi que des informations sur la vie privée de Peng et ses relations commerciales, ont été largement effacées du Web. En 1992, ils ont eu une fille. Comme il est devenu clair que Xi serait un chef de file, Peng a abandonné les robes de diva et élaboré des coiffures en faveur de costumes de pantalons et même occasionnellement de l’uniforme militaire. Les fans la harcelaient, alors qu’il restait patiemment sur le côté, mais pour la plupart, elle a arrêté de jouer et a tourné son activité vers le militantisme autour du VIH, du contrôle du tabac et de l’éducation des femmes. Pendant des années, Xi et Peng ont passé le plus clair de leur temps dans la discrétion. Mais, dans la vague autour de Big Oncle Xi, les médias d’État ont promu une chanson pop intitulée « Xi Dada aime Peng Mama », qui promeut la ligne « Les hommes devraient apprendre de Xi et les femmes devraient apprendre de Peng ». . L’affectation au sud a rapproché Xi de son père. A partir de 1978, son père avait servi dans le Guangdong voisin, où se déroulaient les expériences de la Chine sur le marché libre, et l’aîné Xi était devenu un fervent partisan de la réforme économique comme réponse à la pauvreté. C’était une position risquée: lors d’une réunion du Politburo en 1987, la vieille garde a attaqué le porte-étendard libéral, Hu Yaobang. Le père de Xi était le seul haut fonctionnaire qui a pris la défense. « Que faites-vous les gars ici? Ne répétez pas ce que Mao a fait pour nous », a-t-il dit, selon la chronique de la politique d’élite de Richard Baum,« Enterrer Mao ». Mais Xi a perdu et a été dépouillé du pouvoir pour la dernière fois. Il a été autorisé à vivre dans une obscurité confortable jusqu’à sa mort, en 2002, et on se souvient avec tendresse comme «un homme de principe, pas de stratégie», comme me l’a dit le rédacteur en chef de Beijing. Son fils a évité des réformes trop controversées alors qu’il gravissait les échelons. « Mon approche consiste à chauffer un pot avec un petit feu continu, en versant de l’eau froide pour l’empêcher de déborder », a-t-il dit. En 1989, un fonctionnaire de la propagande locale, Kang Yanping, lui a soumis une proposition pour une mini-série télévisée promouvant la réforme politique, mais Xi a répondu avec scepticisme. Selon « L’avenir de la Chine », at-il demandé, « Y a-t-il là une source pour alimenterl’opinion? Est-ce un choixt raisonnable? » Xi a prédit que le spectacle laisserait les gens » découragés « ,et il n’a pas été produit. Il a également porté une attention particulière à la culture des unités militaires locales; Il a amélioré l’équipement, augmenté les subventions pour les frais de subsistance des soldats et trouvé des emplois pour les officiers qui prenaient leur retraite. Il aimait dire: « Pour répondre aux besoins de l’armée, rien n’est excessif. »

Xi a poursuivi la corruption à certains moments et l’a ignoré dans d’autres. Un dirigeant chinois a déclaré à l’ambassade américaine à Pékin que M. Xi était considéré « M. Propre « pour avoir refusé un pot-de-vin, et pourtant, pendant les nombreuses années où Xi travaillait au Fujian, le Groupe Yuanhua, l’une des plus grandes entreprises corrompues de Chine, continuait à faire de la contrebande des milliards de dollars de pétrole, voitures, cigarettes et appareils. , avec l’aide de l’armée et de la police du Fujian. Xi a également trouvé un moyen de vivre avec Chen Kai, un magnat local qui dirigeait des casinos et des maisons closes dans le centre de la ville, protégé par le chef de la police. Plus tard, Chen a été arrêté, jugé et condamné à mort, et cinquante fonctionnaires ont été poursuivis pour avoir accepté des pots-de-vin. Xi n’a jamais été lié aux cas, mais ils ont laissé une tache sur son mandat. « Parfois, j’ai mal jugé des collègues », a-t-il déclaré en 2000. Xi s’est avéré un adepte de la navigation dans les querelles internes et les alliances. Après avoir repris la province économiquement dynamique de Zhejiang, en 2002, il a créé des politiques destinées à promouvoir les entreprises privées. Il a encouragé les services de taxi à acheter auprès de Geely, la société automobile qui a ensuite acheté Volvo. Il a apaisé les conservateurs, en partie en récitant des incantations socialistes. « L’économie privée est devenue une fleur exotique dans le jardin du socialisme avec des caractéristiques chinoises », a-t-il déclaré. En 2007, il a rencontré une occasion unique de montrer ses compétences politiques: un scandale de corruption à Shanghai impliquait des associés de Jiang Zemin, le puissant ancien président, qui a servi de 1989 à 2002. Xi a été envoyé à Shanghai pour prendre la relève. Il a exhibé de la dureté face au public sans toucher à Jiang. Il a refusé la villa qu’on lui offrait, Son timing a été chanceux: quelques mois plus tard, les hauts responsables du Parti choisissaient la prochaine génération de hauts dirigeants. Xi détait confrontéà Li Keqiang, un camarade qui n’avait aucun pedigree révolutionnaire de la famille, et avait des diplômes de troisième cycle en droit et en économie de l’Université de Pékin. Depuis 2002, les plus hauts gradés de la politique chinoise avaient été dominés par des hommes qui se frayaient un chemin sur la base du mérite académique ou technocratique. Le père du président Hu tenait une boutique de thé, et le premier ministre, Wen Jiabao, était le fils d’un enseignant, mais Chen Yun, le tsar économique tardif, avait informé ses pairs que les « nés rouges », maintenant connus sous le nom de «rouges de seconde génération», princes rouges, ferait des intendants plus fiables pour l’avenir du Parti. Un diplomate chinois l a déclaré à un diplomate occidental : « Le sentiment qui règne parmi nous est que: » Hu Jintao, Wen Jiabao, vos pères vendaient des lacets pendant que nos pères mouraient pour cette révolution. « En privé, certains princes ont appelé le président et le premier ministre huoji – « les mains avides ». En octobre 2007, Xi a été dévoilé comme l’héritier probable. Ce n’était pas entièrement un compliment. « Les dirigeants du parti préfèrent les faibles successeurs, afin qu’ils puissent régner dans les coulisses », a déclaré Ho Pin, le fondateur de Mingjing News, un site chinois d’outre-mer. La montée de Xi avait été si abrupte, aux yeux du grand public, que les gens plaisantaient, « Qui est Xi Jinping? Il est le mari de Peng Liyuan. » « Kinda vous fait sentir insignifiant et incroyablement chaud, n’est-ce pas? » Xi a été testé dans une situation de crise qui a éclaté avant son intronisation en tant que secrétaire général, en 2012. En février, Wang Lijun, un ancien chef de police, a tenté de se rendre aux Etats-Unis et a accusé la famille de son ancien patron , Bo Xilai, le secrétaire du Parti de Chongqing, de meurtre et de détournement de fonds. Les dirigeants du parti craignaient que Bo puisse se protéger avec les services de sécurité à sa disposition, puisse perturber la transition du pouvoir et déchirer le Parti. En septembre, Ling Jihua, le chef d’état-major du président sortant, a été brusquement rétrogradé, et il a ensuite été accusé d’avoir tenté de dissimuler la mort de son fils, qui s’était écrasé avec une Ferrari noire alors qu’il était accompagné de deux femmes. dans cette criss, Xi a soudainement disparu. Le 4 septembre 2012, il a annulé une réunion avec la secrétaire d’État Hillary Clinton et des visites avec d’autres dignitaires. Au fil des jours, de bruyantes rumeurs ont surgi, allant d’une grave maladie à une tentative d’assassinat. Quand il a réapparu, le 19 septembre, il a dit aux fonctionnaires américains qu’il s’était blessé au dos. Les analystes de la politique chinoise soulèvent toujours le sujet de la disparition de Xi en croyant qu’une explication plus complète de pourquoi il a disparu pourrait éclairer la profondeur, ou la fragilité, de son soutien. Dans des dizaines de conversations cet hiver, des universitaires, des fonctionnaires, des journalistes et des cadres m’ont dit qu’ils soupçonnaient qu’il avait un problème de santé et qu’il avait aussi des raisons de l’exploiter. Ils spéculent que Xi, en effet, est parti se mettre en retrait; il voulait s’assurer des alliés clés, et retirer les opposants, avant de prendre le pouvoir, mais les anciens du Parti lui ont ordonné d’attendre. Un ancien responsable des services de renseignement m’a dit: «En gros, Xi a dit: ‘OK, vas te faire foutre, voyons si tu trouveras quelqu’un d’autre pour ce boulot. Je vais disparaître pendant deux semaines et manquer le secrétaire d’État. Et c’est ce qu’il a fait. Cela a fait du bruit, et ils ont couru et ont dit: «Whoa, whoa, whoa. « Le transfert s’est effectué comme prévu. Le 15 novembre 2012, Xi est devenu secrétaire général.

Xi a dirigé un Comité permanent du Politburo de sept hommes: quatre étaient considérés comme des princes par naissance ou par le mariage, un ratio plus élevé que dans tout Politburo dans l’histoire de la République populaire. Les politiciens occidentaux notent souvent que Xi a les habitudes d’un notable: confort , questions douces pour chaque visiteur, anecdotes accueillantes. Lors d’un voyage à Los Angeles, il a dit aux étudiants qu’il aime nager, lire et regarder du sport à la télévision, mais qu’il a rarement le temps. « Pour emprunter un titre à un film américain, c’est comme » Mission: Impossible « , a-t-il dit. Mais les observateurs chinois ont tendance à mentionner autre chose: son guizuqiou «l’air de la noblesse». Cela peut se révéler un lien rassurant avec le passé ou, parfois, comme une distance par rapport à ses pairs. Lors d’une réunion au Grand Palais du Peuple l’année dernière, les responsables du Parti discutaient et se réjouissaient pendant une longue pause, mais Xi n’a jamais bougé. « Cela a duré des heures, et il s’est assis là, regardant droit devant », m’a dit un participant étranger. « Il ne s’est jamais promené sur le podium pour dire » Comment ça se passe à Ningxia? » » Xi a cru qu’il y avait une menace grave dans la Chine de l’intérieur. Selon des diplomates américains, l’ami du professeur Xi a qualifié Xi de » être en désaccord avec la commercialisation globale de la société chinoise, avec ses nouveaux riches, la corruption officielle, la perte de valeurs, la dignité et le respect de soi, et ces » maux moraux « . Si jamais il devenait le meilleur dirigeant de la Chine, avait prédit le professeur, «il tenterait probablement agressivement de s’attaquer à ces maux, peut-être aux dépens de la nouvelle classe d’argent.» Bien que les princes rouges et leurs frères et sœurs aient profité confortablement L’ascension de la Chine (la sœur de Xi Qi Qiaoqiao aurait de grands actifs corporatifs et immobiliers), les familles révolutionnaires ont estimé que leurs gains étaient appropriés, et ils ont blâmé les mercenaires pour avoir permis la corruption et l’extravagance, Le premier pas vers une solution était de rétablir le contrôle. La «présidence collective», qui a étendu le pouvoir au Comité permanent, avait tellement limité Hu Jintao qu’il a été surnommé la Femme aux pieds liés. Xi s’est entouré d’un cabinet fantôme qui était moins défini par une seule idéologie que par leurs liens anciens avec lui et leur fiabilité politique. Parmi les membres figuraient Liu He, un camarade de jeu d’enfance devenu un économiste réformiste, et Liu Yuan, un général belliciste et le fils de l’ancien président Liu Shaoqi. Le plus important a été Wang Qishan, un ami depuis des décennies, qui a été placé en charge de la Commission centrale de la discipline et de l’inspection, l’agence qui a lancé la vaste campagne anti-corruption. Le Parti a longtemps cultivé une image d’unanimité vertueuse. Mais, au cours des deux années qui ont suivi, les enquêteurs de Wang, qui ont reçu de larges pouvoirs pour détenir et interroger, ont attaqué des agences qui pourraient contrer l’autorité de Xi, les accusant de conspirations et d’abus. Ils ont porté des accusations de corruption contre des fonctionnaires des commissions de planification d’État et des biens publics, qui protègent les privilèges des grands monopoles d’État. Ils ont arrêté le chef de la sécurité chinoise, Zhou Yongkang, ancien baron du pétrole aux mâchoires d’une statue de l’île de Pâques, qui avait construit la police et l’armée dans un royaume personnel qui recevait plus de fonds chaque année pour l’espionnage domestique et la police. . Ils ont atteint les rangs de l’armée, Là où la corruption flamboyante ne faisait pas que bouleverser le public, les piétons avaient appris à surveiller les berlines de luxe munies de plaques d’immatriculation militaires, qui tournaient autour de Pékin en toute impunité, mais sapaient également la défense nationale de la Chine. Lorsque la police a fouillé des maisons appartenant à la famille du lieutenant général Gu Junshan, un chef de la logistique, ils ont enlevé quatre camions de vin, d’art, d’argent et d’autres articles de luxe. Selon un diplomate à Beijing, l’ameublement de Gu comprenait une réplique en or du premier porte-avions chinois. « Interrogé à ce sujet, il a dit que c’était un signe de patriotisme », a déclaré le diplomate. « Vous me donnez la permission de rire. » À la fin de 2014, le Parti avait annoncé la sanction de plus de cent mille fonctionnaires pour des accusations de corruption. Beaucoup d’observateurs étrangers ont demandé si la croisade de Xi était vraiment destinée à éradiquer la corruption ou si c’était un outil pour attaquer ses ennemis. Ce n’était pas simplement l’un ou l’autre: la corruption était devenue si menaçante pour la légitimité du Parti que seul le dirigeant le plus isolé aurait pu éviter de le ramener à un niveau plus gérable, mais la corruption était un instrument avéré de consolidation politique; Aux plus hauts niveaux, Xi l’a largement déployé contre ses adversaires. Geremie Barme, l’historien qui dirige le Centre australien sur la Chine dans le monde, a analysé les quarante-huit arrestations les plus médiatisées et a découvert qu’aucun d’entre eux n’étaient des rouges de deuxième génération. « Je n’appelle pas ça une campagne anticorruption, « M’a dit un diplomate occidental. « C’est une guerre de tranchées. »

Peu de temps après avoir pris le pouvoir, Xi a demandé: «Pourquoi le Parti communiste soviétique s’est-il effondré?» Et a déclaré: «C’est une leçon profonde pour nous.» Les chercheurs chinois ont étudié ce puzzle sous des dizaines de points. « En 2009, il a commandé une longue étude de l’Union soviétique à quelqu’un qui travaille dans le bureau de recherche politique », m’a dit le diplomate à Beijing. « Il a conclu que la pourriture a commencé sous Brejnev. Dans le journal, le gars a cité une blague: Brejnev amène sa mère à Moscou. Il lui montre fièrement les appartements d’état au Kremlin, sa limousine Zil, et la vie de luxe qu’il vit maintenant. – Eh bien, qu’en pensez-vous, maman, dit Brejnev. « Vous ne devrez jamais vous inquiéter deune chose, encore une fois. «Je suis si fier de vous, Leonid Ilitch, dit Maman, mais que se passe-t-il si les communistes le découvrent? Xi a aimé l’histoire. « Xi réserve un mépris spécial pour Gorbatchev, pour ne pas avoir défendu le Parti contre ses adversaires, et a dit à ses collègues, » Il n’y a pas eu un seul homme digne de ce nom pour se lever et résister. » L’année après l’entrée en fonction de Xi, les cadres devaient visionner un documentaire en six parties sur l’effondrement de l’Union soviétique, montrant des scènes de troubles violents et décrivant une conspiration américaine pour renverser le communisme à travers une «révolution pacifique». Depuis les débuts, lorsque les «révolutions de couleur» ont éclaté dans l’ancien bloc soviétique, les communistes chinois ont cité le risque de contagion comme une raison pour restreindre la vie politique. Cette peur a été accentuée par une vague de troubles au Tibet en 2008, au Xinjiang en 2009 et dans le monde arabe en 2011. En septembre dernier, lorsque des manifestations en faveur de la démocratie ont éclaté à Hong Kong, un article du Global Times, un quotidien d’Etat, a accusé le National Endowment for Democracy et la CIA d’être des « mains noires » derrière les troubles, désireux de « stimuler l’indépendance de Taiwan, l’indépendance du Xinjiang et l’indépendance tibétaine ». Le gouvernement de Xi n’a pas de place pour une opposition loyale. Quand il a lancé la campagne anti-corruption, des militants – tels que l’avocat Xu Zhiyong, qui avait servi comme législateur local à Beijing – se sont joints à eux, appelant les fonctionnaires à divulguer leurs revenus. Mais Xu et beaucoup d’autres ont été arrêtés. (Il a ensuite été condamné à quatre ans de prison pour « rassembler des foules pour perturber l’ordre public. ») Un ancien collègue de Xu, Teng Biao, m’a dit: « Pour le gouvernement, » l’évolution pacifique « n’était pas un slogan. C’était réel. L’influence des Etats occidentaux devenait plus évidente et plus puissante. « Teng était à une conférence en Allemagne peu après Xu et un autre collègue ont été arrêtés. « Les gens m’ont conseillé de ne pas retourner en Chine, ou je serais arrêté, aussi », a déclaré Teng. Il est maintenant chercheur invité à la Harvard Law School. Un éminent éditeur de Pékin m’a dit que les philanthropes chinois avaient été prévenus: «Vous ne pouvez pas donner d’argent à cette ONG ou à cette ONG – ni à aucune ONG». En décembre, le Comité pour la protection des journalistes comptait quarante-quatre journalistes dans les prisons chinoises. Plus que dans tout autre pays. Des avocats bien connus des droits de l’homme – Pu Zhiqiang, Ding Jiaxi, Xia Lin – ont été emprisonnés. Plus tôt ce mois-ci, Human Rights Watch a appelé cela la répression la plus dure de la dissidence en une décennie. Bien que Vladimir Poutine ait étouffé la société civile russe et stérilisé la presse, les magasins de Moscou présentent toujours des livres qui sont critiques à son égard, et quelques blogueurs qui souffrent depuis longtemps trouvent encore des moyens de l’attaquer. Xi est moins tolérant. En février 2014, Yiu Mantin, un éditeur de soixante-dix-neuf ans de Morning Bell Press à Hong Kong, qui avait prévu de publier une biographie critique de Xi par l’écrivain exilé Yu Jie, a été arrêté lors d’une visite en Chine continentale. . Il avait reçu un appel l’avertissant de ne pas procéder à la publication. Il a été condamné à dix ans de prison pour contrebande de sept canettes de peinture. Pendant des années, les intellectuels chinois ont fait la distinction entre les mots et les actions: les idées politiques occidentales pouvaient être discutées en Chine tant que personne ne tentait de les mettre en pratique. En 2011, le ministre chinois de l’Education, Yuan Guiren, a vanté les avantages des échanges avec les pays étrangers. « Qu’ils soient riches ou pauvres, socialistes ou capitalistes, tant qu’ils sont bénéfiques pour notre développement, nous pouvons apprendre de tous », a-t-il déclaré au Jinghua Times , un journal d’Etat. Mais en janvier, Yuan a déclaré lors d’une conférence: «Les jeunes enseignants et étudiants sont des cibles clés de l’infiltration par les forces ennemies.» Il a déclaré: «Nous ne devons en aucun cas permettre à nos classes de diffuser des valeurs occidentales. me site de recherche de la vérité, un journal officiel du Parti, a mis en garde contre les professeurs qui « noircissent le nom de la Chine », et il a désigné le professeur de droit He Weifang par son nom. Quand je lui ai parlé quelques jours plus tard, il m’a dit: « J’ai toujours été impopulaire avec les conservateurs, mais récemment la situation est devenue plus grave. Le point de vue politique de cette nouvelle liste de dirigeants n’est pas celui de l’ère Hu ou Jiang. Ils sont plus restrictifs. Ils ne sont pas disposés à permettre une discussion active. » « Je vais avoir ce qu’elle a quand elle décide de ce qu’elle va avoir. » Interdire la Chine à la diffusion des idées occidentales pose quelques problèmes pratiques. Le Parti a annoncé des réformes de «l’état de droit» visant à renforcer le contrôle hiérarchique du système judiciaire et à protéger les tribunaux contre l’ingérence locale. Le professeur a déclaré: « Beaucoup de collègues travaillant sur le droit civil et ce genre de choses ont une grande partie de leurs conférences sur le droit allemand ou le droit français. Donc, si vous voulez empêcher les valeurs occidentales de se répandre dans les universités chinoises, une chose que vous auriez à faire est de fermer les écoles de droit et de s’assurer qu’elles n’existent plus jamais. « Xi, pour sa part, ne voit aucune contradiction pour lui le Parti vient avant la préservation de la loi. En janvier, il a déclaré que la Chine devait «nourrir un corps juridique fidèle au Parti, loyal envers le pays, loyal envers le peuple et loyal à la loi». En écho à Mao, a-t-il ajouté,

La méfiance de Xi à l’égard de l’influence occidentale se reflète dans sa politique étrangère. Sur le plan personnel, il exprime de chaleureux souvenirs de l’Iowa, et il a envoyé sa fille, Xi Mingze, à Harvard. (Elle est diplômée l’année dernière. Mais Xi a également exprimé une vision essentialiste des caractéristiques nationales telles que, dans son récit, l’histoire et la composition sociale de la Chine la rendent impropre à la démocratie multipartite ou à une monarchie ou à tout autre système non communiste. « Nous les avons considérés, essayés, mais aucun n’a fonctionné », at-il déclaré lors d’une audience au Collège d’Europe, à Bruges, au printemps dernier. Selon lui, l’adoption d’une alternative «pourrait même entraîner des conséquences catastrophiques». Sous sa gouverne, les médias d’État ont accentué la menace d’une «évolution pacifique» et ont accusé les entreprises américaines, notamment Microsoft, Cisco et Intel, d’être « Guerriers » pour le gouvernement américain. Si l’on considère sa vision diplomatique, il faut partir du fait que les dirigeants chinois depuis Deng Xiaoping ont adhéré à un principe connu sous le nom de «Cachez vos forces, attendez votre temps». Xi a effectivement remplacé ce concept par des déclarations d’arrivée de la Chine. À Paris l’année dernière, il invoquait la remarque de Napoléon selon laquelle la Chine était «un lion endormi» et affirmait que le lion «s’était déjà éveillé, mais que c’était un lion paisible, agréable et civilisé». En tant qu’alternatives à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international basés à Washington, le gouvernement de M. Xi a établi la Banque de développement, le fonds d’infrastructure de la Route de la soie et l’infrastructure d’Asie. Investment Bank, qui, ensemble, a l’intention d’amasser deux cent quarante milliards de dollars en capital. Xi a été bien plus audacieux que ses prédécesseurs en affirmant le contrôle chinois sur l’espace aérien et terrestre, en envoyant une plate-forme pétrolière dans les eaux contestées et en érigeant des bâtiments, des héliports et d’autres installations sur des récifs réclamés par plusieurs nations. Il a également profité de l’isolement économique croissant de Poutine; Xi a rencontré Poutine plus que tout autre leader étranger et, en mai dernier, alors que la Russie faisait face à de nouvelles sanctions contre l’annexion de la Crimée, Xi et Poutine se sont mis d’accord sur un accord de quatre cent milliards de dollars. favorable à Pékin. Selon un rédacteur en chef éminent, Xi a dit aux gens qu’il a été impressionné par l’annexion de Poutine de la Crimée – « Il a obtenu une grande terre et ressources » et a il augmenté le nombre des sondages favorables à l’intérieur . Mais, alors que la guerre en Ukraine traîne en longueur, Xi est devenu moins complaisant envers Poutine. Aucune relation diplomatique ne concerne plus l’avenir de la Chine que ses relations avec les Etats-Unis, et Xi a exhorté les Etats-Unis à adopter un « nouveau type de relation digne d’un grand pouvoir »: considérer la Chine comme une égalle et reconnaître ses revendications aux îles contestées. Autres Intérêts. (L’administration Obama a refusé d’adopter la phrase.) Xi et Obama se sont rencontrés, longuement, cinq fois. Les responsables américains décrivent la relation comme quelquefois franche mais pas proche. Ils ont «des échanges directs et francs sur des questions difficiles, et cela ne perturbe pas le panier des pommes», m’a dit un haut fonctionnaire de l’administration. « Donc, c’est différent de l’époque de Hu Jintao, où il y avait très peu d’échanges. » Hu n’a presque jamais quitté ses notes, et ses homologues américains se demandaient à quel point il croyait ses arguments. « Xi est en train de lire ce qu’il croit « a-t-il déclaré, bien que leurs engagements restent guindés: » Il est encore très difficile de décrypter le contenu de ces échanges. . . . Nous voulons avoir une conversation. » Pendant des années, les dirigeants militaires américains craignaient qu’il y ait un risque croissant d’affrontement accidentel entre la Chine et les États-Unis, en partie parce que Pékin protestait contre les politiques américaines en refusant de tenir des réunions entre hauts commandants. En 2011, Mike Mullen, alors président des Joint Chiefs, a rendu visite à Xi à Beijing et a fait appel à son expérience militaire en lui disant,: «J’ai juste besoin que vous arrêtiez de couper les relations militaires comme première étape, chaque fois que vous êtes coché. « Cela s’est amélioré. Xi et Obama ont passé cinq heures à dîner et à se réunir à Beijing et ont annoncé une coopération sur le changement climatique, un accord de libre-échange de haute technologie auquel la Chine avait déjà résisté et deux accords militaires pour encourager la communication entre les forces proches les unes des autres. la Chine du Sud et les mers de Chine orientale. selon Mullen, « Tu n’as pas à faire les citations à chaque fois, Brian – nous savons que tu n’es pas Shakespeare. »

Alors que la Chine repousse les idées occidentales, Xi essaie de combler ce vide avec un ensemble d’idées positives à offrir au pays et à l’étranger. Récemment, j’ai emprunté la ligne de métro N ° 1 en direction de l’est, sous le siège de l’Avenue de la paix éternelle, le Département Central de la Propagande et les Ministères du Commerce et de la Sécurité Publique. Le vieux mur de la ville se dressait autrefois. Près de la gare, dans un Starbucks, j’ai rencontré Zhang Lifan, un historien bien connu. A soixante-quatre ans, il défie le stéréotype usé de l’intelligentsia libérale; il est grand, avec des méches élégantes de cheveux gris, et il portait une veste noire à col mandarin et un bonnet d’hiver couvert de fourrure noire et lisse. Zhang a grandi autour de la politique. son père, un banquier avant la révolution, a servi comme ministre dans les premières années du gouvernement de Mao. Je lui ai demandé quel message Xi espérait promouvoir de la Chine à travers le monde. Il a dit: «Depuis le jour de Mao et le début de la réforme et de l’ouverture, nous parlons tous d’une« crise de foi », le sentiment que la croissance rapide et la tourmente politique ont coupé la Chine de son histoire morale. « Il essaie de résoudre ce problème, afin qu’il puisse y avoir une autre nouvelle idéologie ». Zhang écrit sur la politique, et il est parfois visité par la police qui lui rappelle d’éviter les sujets sensibles. « Parfois, ils vont passer à travers la porte d’entrée fermée », a déclaré Zhang. Il a commenté: «Ils ont essayé de m’empêcher de venir aujourd’hui. Ils m’ont suivi ici. »Il désigna un jeune homme mince, vêtu d’un coupe-vent, qui nous regardait d’une table voisine. Dans les zones reculées, où la police n’est pas habituée à la présence d’étrangers, les autorités tentent souvent d’empêcher les gens de rencontrer des reporters. Mais, depuis une décennie de reportage sur la Chine, c’était la première fois que je rencontrais cette situation dans la capitale. J’ai suggéré que nous ajournions notre discussion. Il a secoué la tête. Dans un murmure, il a dit: «Ce que je dis et ce que j’écris sont les mêmes choses. Il n’y a pas de différence. »

La chose la plus surprenante à propos de l’époque de Xi Jinping est la décision de fermer les marges – ces indulgences mineures qui étaient tolérées comme moyen d’éviter de conduire les citoyens chinois les plus prospères et instruits à l’étranger. Pendant des années, le gouvernement a tacitement autorisé les gens à avoir accès à des réseaux privés virtuels, ou VPN, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des sites Web bloqués en Chine. Les risques semblaient gérables; la plupart des utilisateurs chinois avaient moins d’intérêt pour la politique que pour accéder au flux Instagram d’une célébrité (Instagram, comme Facebook, Twitter, Bloomberg, Reuters et le Times, est bloqué). En les gardant ouverts, la théorie a permis aux utilisateurs avertis d’obtenir ce qu’ils voulaient ou avaient besoin – par exemple, des chercheurs accédant à Google Scholar, ou des entreprises effectuant des transactions – tout en empêchant les masses d’employer la technologie qui inquiète le Parti. Mais le 23 janvier, alors que j’étais à Pékin, le gouvernement a brusquement bloqué les VPN, et les médias d’Etat ont réitéré qu’ils étaient illégaux. Du jour au lendemain, il est devenu radicalement plus difficile d’atteindre quoi que ce soit sur Internet en dehors de la Chine. Avant que les commentaires ne soient fermés sur le site Web Computer News, douze mille personnes ont exprimé leur point de vue. « De quoi as-tu peur? » Demanda l’un d’entre eux. « Un grand pas en avant pour devenir une nouvelle Corée du Nord », a écrit un autre. Un autre a écrit: « Une autre publicité pour l’émigration ». Il y a dix ans, l’Internet chinois était animé par le débat, la confession, l’humour et la découverte. Mois après mois, il devient de plus en plus stérilisé et autonome. Dans la mesure où la connexion de la Chine au monde extérieur est importante, les liens numériques se détériorent. Les appels de voix sur Internet, les vidéos virales, les podcasts, accessoires mineurs de la vie numérique contemporaine, sont moins accessibles à l’étranger qu’il y a un an. C’est une chose étonnante à observer dans une superpuissance croissante. Combien de pays en 2015 ont-ils une connexion Internet au monde pire que celle d’il y a un an?

Le secrétaire général, en sa qualité de grand oncle Xi, a pris l’habitude de donner des conseils sur des questions non politiques: l’automne dernier, il a déploré une tendance trop «sensuelle» dans la société. (En réponse, les dirigeants chinois ont cessé d’avoir des modèles légèrement habillés autour des véhicules lors des salons automobiles.) En janvier, il a exhorté les gens à dormir davantage, « même si vous êtes éveillé », en disant qu’il se couche avant minuit. . En ligne, les gens plaisantaient sur le fait que cela paraissait invraisemblable: depuis sa prise de fonction, Xi a acquis des sacs lourds sous ses yeux et un air d’irritation presque constante. Pendant une génération, le Parti communiste a forgé un consensus politique fondé sur la croissance économique et l’ambiguïté juridique. Les activistes libéraux et les bureaucrates corrompus ont appris à contourner (ou à bafouer) les frontières légales, parce que le Parti ne s’y est opposé que par intermittence. Aujourd’hui, Xi a indiqué que le consensus, au-delà de l’élite du Parti, est superflu – ou, au moins, moins fiable qu’une frontière difficile entre ennemis et amis. Il est difficile de savoir avec précision quel soutien Xi bénéficie. Les sondeurs privés ne sont pas autorisés à mesurer explicitement son soutien public, mais Victor Yuan, le président d’Horizon Research Consultancy Group, un cabinet de sondage de Pékin, m’a dit: «Nous avons fait des recherches indirectes, et son soutien semble être de 80% cent. Il s’agit de deux domaines: l’un est la politique anti-corruption et l’autre est la politique étrangère. La zone d’incertitude est l’économie. Les gens disent qu’ils devront attendre et voir. » L’économie de la Chine est susceptible d’être le plus grand obstacle de Xi. Après une croissance économique de près de dix pour cent par an en moyenne pendant plus de trois décennies, le Parti s’attendait à ce que la croissance ralentisse à un rythme soutenu d’environ sept pour cent, mais elle pourrait baisser plus fortement. La Chine reste le premier fabricant mondial, avec quatre billions de dollars en réserves de change (une somme équivalente à la quatrième plus grande économie du monde). En novembre 2013, la Partie a annoncé son intention de relancer la concurrence en élargissant le rôle des banques privées, permettant au marché (plutôt qu’aux bureaucrates) de décider où l’eau, le pétrole et d’autres ressources précieuses sont dirigées et obligeant les entreprises publiques à abandonner dividendes et concurrencer les entreprises privées. Au printemps dernier, la Chine a aboli les exigences en matière de capital social et autres pour les nouvelles entreprises, et en novembre, il a permis aux investisseurs étrangers de négocier des actions directement sur le marché boursier de Shanghai pour la première fois. « Un jugement juste est que le gouvernement de Xi a réalisé plus de progrès, dans plus de domaines, au cours des dix-huit derniers mois que le gouvernement Hu dans son second mandat », a déclaré Arthur Kroeber, économiste de Gavekal Dragonomics. ,. Et pourtant, Kroeber a ajouté, « mon niveau de confiance n’est que légèrement supérieur à cinquante pour cent » sur le fait que les réformes seront suffisantes pour parer une récession. « Eh bien, eh bien, on dirait que nous avons nous-mêmes un type de ville coupla ici, et quelques types de villes juste derrière eux, et tout un désordre de types de villes transferrin ‘au train F lié au Queens. » Les risques pour l’économie chinoise ont rarement été plus visibles. La main-d’œuvre vieillit plus rapidement que dans d’autres pays (à cause de la politique de l’enfant unique) et les entreprises empruntent de l’argent plus rapidement qu’elles n’en gagnent. David Kelly, cofondateur de China Policy, une firme de recherche et de conseil basée à Beijing, a déclaré: «Le tournant de l’économie remonte à il y a quatre ou cinq ans et vous voyez maintenant le problème classique de la baisse de la productivité. La croissance de la demande d’énergie et de matières premières a ralenti, de plus en plus de maisons et de centres commerciaux sont vides, et les épargnants chinois nerveux envoient de l’argent à l’étranger pour le protéger d’une risque d’une crise. Certaines usines n’ont pas payé de salaire et, au dernier trimestre de 2014, les travailleurs ont organisé des grèves ou d’autres formes de protestation, La capacité de M. Xi à éviter une crise économique dépend en partie s’il a la force politique de l’emporter sur les entreprises d’État, les gouvernements locaux et d’autres intérêts puissants. Lors de ses entretiens avec M. Rudd, l’ancien Premier ministre australien, M. Xi a mentionné les tentatives frustrées de son père pour réaliser des réformes axées sur le marché. « Xi Jinping est légitimement fier de son père », a déclaré M. Rudd, ajoutant: « Son père avait un record de réussite et était, franchement, une personne qui a payé un énorme prix politique et personnel pour être un homme du Parti dévoué et un réformateur. » Historiquement, le Parti n’a jamais perçu une contradiction entre la répression politique et la réforme économique. En 2005, le Premier ministre Wen Jiabao a rencontré une délégation du Congrès américain, et un membre, citant un professeur récemment licencié pour des raisons politiques, a demandé au Premier ministre pourquoi. Wen fut déconcerté par l’enquête; le professeur était un « petit problème », a-t-il dit. « Je ne connais pas la personne dont vous avez parlé, mais en tant que premier ministre, j’ai en tête 1,3 milliard de personnes. » Pour maintenir la croissance économique, la Chine s’efforce de promouvoir l’innovation, mais en imposant un refroidissement politique sur les campus chinois, Xi risque de supprimer précisément la pensée perturbatrice dont le pays a besoin pour l’avenir. Parfois, la politique l’emporte sur les calculs rationnels. En 2014, après que la Chine ait passé des années à investir dans la science et la technologie, la part de son économie consacrée à la recherche et au développement a dépassé celle de l’Europe. Mais lorsque le gouvernement a annoncé les bénéficiaires de subventions pour la recherche en sciences sociales, sept des dix premiers projets ont été consacrés à l’analyse des discours de Xi (officiellement connus sous le nom de «Série de discours importants du Secrétaire général Xi») ou de son slogan: .