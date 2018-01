Nouvelles d’Adlane

demain je vais aux Beaumettes avec djaouida, nous avons rendez-vous pour le parloir, mais je ne sais pas si Adlane viendra. Hier nous avons eu son avocat, (le seul corse qui me soit aussi fondamentalement antipathique tant il est froid, inhumain). Au téléphone, il n’a même pas répondu aux voeux de Djaouida et d’un ton excédé il lui a dit qu’il avait téléphoné il y a quelques jours au directeur de la prison, que celui-ci avait envoyé quelqu’un regarder à travers l’oeilleton du cachot et que selon les dires du surveillant « tout avait l’air d’aller bien ». Qu’il pensait néanmoins aller voir Adlane aujourd’hui et il a raccroché grossiérement.

Il a déjà réclamé toute la provision jusqu’au procés et il a autre chose à faire, c’est l’impression qu’il donne.Il est hautain, méprisant et a des allures de parrain. Comme me dit Djaouida: « Nous sommes tombés dans les mains de ces gens là et ils sont sans pitié, les uns comme les autres. Il n’y a rien à faire, ils abusent de leur force et de leur droit ». et elle ajoute « Il n’a même pas répondu à mes voeux! »

Voilà où j’en suis, j’attends donc de ses nouvelles ce soir, mais je suis à peu près sûre que comme d’habitude il aura mieux à faire et demain matin nous ne saurons pas ce qui nous attend.

Voilà il est possible qu’à la fin de la semaine, je fasse encore appel à vous…

merci

danielle Bleitrach

PS. Willem a réussi à avoir des nouvelles par un garçon que jadis on appelait « un gamelier » qui porte la nourriture au détenus, il lui a dit d’aller voir son frère… Le garçon lui a téléphoné dans la soirée et il lui a confirmé qu’Adlane était en train de sombrer dans une trés grave dépression, il ne sort plus, il est cloué sur son lit les yeux fixés au plafond, il attend la mort… Il lui a dit qu’ils avaient le même avocat, il va tenter de lui expliquer la gravité de la situation…