El Païs: Les crimes de la transition, un éclairage sur la crise catalane

La transition politique espagnole est traditionnellement étudiée comme un temps de consensus et de pactes. Et ce fut, mais il y avait aussi une « violence politique institutionnelle brutale » dans les mots du journaliste Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) a sauvé de l’oubli des victimes de cette période, entre 1975 et 1983.

Le bilan de cette période est choquant: 581 personnes sont mortes pour des raisons politiques, dans des postes de police, dans des prisons, lors d’attaques ou lors de manifestations. Crimes de Montejurra, l’enlèvement et la mort de tir dans un champ de leader étudiant Yolanda Gonzalez, les meurtres d’avocats Atocha ou colis piégés reçus à la rédaction du pays le 30 Octobre 1978, sont quelques-unes des épisodes les plus sanglants.

« Il y avait de la violence officielle et institutionnelle » dit Sánchez

« Si nous oublions les victimes c’est de les tuer à nouveau »

Que la transition soit pacifique est quelque chose qui « est démystifié par lui-même », dit l’auteur. « Je n’ai nommé et daté que les personnes qui sont mortes pour des raisons politiques », ajoute Sánchez Soler, qui utilise des données objectives obtenues sur 10 ans de condamnation de la Cour nationale, des rapports des ministères correspondants et des articles parus dans la presse. .

Mariano Sánchez Soler a présenté hier soir au Forum 80 Mondes d’Alicante le livre The Bloody Transition. Une histoire violente du processus démocratique en Espagne (1975-1983), édité par Siruela, et que recueille méticuleusement la chronique de ces assassinés. La recherche fait partie de la thèse de doctorat, dirigée par l’historien Emilio Laparra. « La réponse des forces de l’ordre public était énorme », dit le journaliste, qui estime que jusqu’à présent nous avions une vision « partielle » de la transition, ignorant tous ces épisodes violents. Derrière ces actions se trouvaient des «tracts noirs au service des secteurs involucionistas», sous des acronymes comme le bataillon basque espagnol, ATE, Triple A, dédié à la sale guerre contre le terrorisme, et le propre terrorisme de l’ETA ou du Grapo. « Lorsque vous analysez en perspective, vous arrivez à la conclusion qu’il y avait de la violence officielle et institutionnelle », explique Sánchez Soler, qui a été chargé de relier chaque victime à l’appareil d’État. « Et vous constatez que ceux qui pendant la période de Franco étaient voués à interroger et contrôler le régime, sont les spécialistes antiterroristes de la transition démocratique, les juges de la Cour d’Ordre Public sont alors ceux qui ont autorisé les amnisties », dit-il.

Le journaliste explique qu’il a l’intention de « dire la vérité » sur ces meurtres ou crimes qu’il a vus de près en tant que « journaliste de transition ». Et conclut par une réflexion: « Si nous oublions ces victimes, c’est de les tuer à nouveau, parce qu’elles ont perdu la vie pour la démocratie, et pendant des années elles ont été réduites au silence ».

* Cet article est paru dans l’édition imprimée du mercredi 26 mai 2010