is

D’un dadaïste hongrois, ISTVAN HORKAY (1), qui cherche dans son graphisme à retrouver la créativité de la Révolution d’octobre mais en l’adaptant à nos temps de rebut et de recyclage;un acte politique qui dit sa filiation et ses doutes. Voici ses vœux ,2018, l’année d’une Chine rouge qui emplit l’espace de sa masse, et proclame l’année du chien, le poisson qui apporte l’abondance ou la moyenne aisance pour tous et l’amour conjugal de surcroît, le couple comme un poisson dans l’eau, le tout sous le slogan en chinois Mickey Mouse ou la Chine bat le rêve américain sur son propre terrain, celui d’un « dessein » animé, typiquement chinois offert à l’humanité…. Alors avec mes voeux, cette petite étude de cette carte, n’oubliez pas que ma première formation fut l’étude de l’iconographie des sculptures des cloîtres au Moyen-Age(3), alors voilà tout ce que dit ici notre ami hongrois…

LE RÊVE CHINOIS, CELUI DES PAUVRES DU TIERS MONDE: L’ASSIETTE PLEINE ET LE COUPLE COMME UN POISSON DANS L’EAU

le poisson est symbole de richesse. Ce sens est ancien et remonte au « Livre des Odes » (Anthologie du XIème au Vème siècle avant J-C).

On pense en général que cette symbolique vient d’une homophonie. Le Poisson « Yu »鱼 [yú] serait substitué à « Yu » 裕 [yù] abondance. Voir de nombreux poissons signifiait que les récoltes seraient bonnes. On offrait alors au Dieu de la Richesse des têtes de poissons (la partie le plus recherchée parait-il- la moins comestible aussi…). Pour le Nouvel An le plat de poisson est un incontournable du coup. Et il revient aussi sur les images du Nouvel An, souvent accompagné d’un enfant qui joue avec lui pour souhaiter au destinataire une grande richesse et une postérité nombreuse. Ce motif de poissons est toujours très répandu en Chine, sur les plats, les assiettes, les bols … pour y placer plus joliment une abondance de nourriture… Un rêve de pauvres qui savent qu’il faut beaucoup trimer pour cela… La famille est tendresse, protection et unité de production comme dans le monde paysan. Un autre sens encore est attribué aux poissons. Le symbole que nous connaissons sous le nom « yin-yang » est appelé souvent « les deux poissons ». Deux polarités, l’une Yin et l’autre Yang, il n’en faut pas plus pour en faire l’emblème de l’harmonie conjugale, de la félicité dans le mariage. Comme un poisson dans l’eau, les époux vivent heureux dans leur élément.

LA PENSÉE DE XI JINPING , L’ASTROLOGIE CHINOISE , LE CHIEN DE TERRE ET LA NÉCESSITE DU MARXISME LÉNINISME DANS LE SOCIALISME DE MARCHE

L’Année du Chien qui est célébrée dans les oreilles, peut- être deux pièces de monnaie est particulièrement intéressante parce qu’elle paraît en accord parfait avec la pensée de Xi jimping ou alors c’est la pensée de Xi qui s’est inspirée de l’année du chien de terre pour donner un cadre au marxisme léninisme à la chinoise?

L’HOROSCOPE CHINOIS 2018 ENCOURAGE LES NATIFS DES 12 SIGNES DU ZODIAQUE CHINOIS À FAIRE PREUVE DE TOLÉRANCE ET D’EMPATHIE ENVERS LEURS ENTOURAGE AFIN DE PRÉSERVER LEUR ÉQUILIBRE KARMIQUE ET SURTOUT D’ÉVITER LES CONFLITS INUTILES.

En effet, l’année 2018, dominée par l’élément Terre sous sa forme Yang, est une année mouvementée, marquée par des préoccupations sécuritaires et une montée des mouvements sociaux-conservateurs au sein de la société.

De nombreuses voix s’élèvent de par le monde pour rappeler l’importance des valeurs universelles du dialogue et de la solidarité, caractéristiques du signe du Chien. L’égoïsme, l’avidité et l’ignorance étant une des principales sources des inégalités qui règnent sur terre, seule une impulsion sociale et culturelle, au niveau individuel et collectif peut redonner espoir aux millions de personnes dans le monde qui souffrent toujours de la négligence, de l’indifférence voire même du rejet de leur communauté.

MODE DE VIE ET SANTÉ

L’horoscope chinois de l’Année du Chien de Terre 2018 est annonciateur d’une période propice au changements de mode de vie (par exemple arrêter de fumer ou changer de ville de résidence) et au démarrage de nouveaux projets professionnels.

Toutefois, il faut s’attendre également à vivre des courtes périodes de solitude, voire de mélancolie passagère, qui nourriront les âmes les plus sensibles et les plus créatives. Pour les autres, ces moments peuvent se traduire par un flottement et des retards dans la réalisation de leurs projets de vie, qui seront alors reportés à l’année suivante.

Ce que dit l’Année du Chien de Terre 2018.

La satisfaction et la joie occasionnées par la réussite des projets entrepris l’année précédente, Année du Coq de Feu, ne peuvent être pleinement appréciées que dans un contexte de partage équitable des ressources générées.

Les personnes dont l’élément Terre est prépondérant dans leur thème astral chinois, traversent l’année du Chien de Terre 2018 avec une stabilité toute particulière, qui leur permet d’organiser plus sereinement et efficacement leurs projets.

Rappelons-nous que l’élément primaire du Chien est l’élément Terre, suivi par les forces secondaires apportées par le Feu et Métal. Le cycle créateur Feu-Terre-Métal signifie que l’argent vient à ceux qui savent faire preuve d’honnêteté et d’équité dans leurs transactions. Les entreprises qui veillent au bien-être et à la santé de leurs consommateurs, en particulier grâce à des investissements accrus dans les domaines du recyclage et des énergies renouvelables, se verront récompensées par des bénéfices accrus.

D’après les préceptes du Wu Xing et du cycle constructeur des 5 éléments de l’horoscope chinois, la Terre engendre le Métal. Afin de gagner en épanouissement durant l’année 2018, il est de bonne augure de faire preuve de solidarité et de fraternité, pour que l’énergie noble et pleine de droiture du Chien de Terre puisse se convertir en richesses matérielles et spirituelles.

Finies les fantaisies et les excentricités de l’année écoulée (Année du Coq de Feu). En effet, les Années du Chien ne sont pas propices au gaspillage et aux dépenses superflues. En 2018, selon l’horoscope chinois gratuit de KarmaWeather, la réussite en amour comme dans le travail dépendent donc principalement de la qualité de la communication entre les personnes. Chacun peut alors réaliser qu’être désintéressé et généreux peut porter la promesse d’une récolte plus généreuse.

JUSTICE SOCIALE ET INNOVATION

Répétée une fois tous les les 60 ans du calendrier chinois, l’Année du Chien de Terre est un marqueur puissant dans la vie des hommes et des femmes, offrant une nouvelle lecture de notre condition humaine. Le caractère, l’éducation, la morale, la vie en société, la santé et la fin de vie, sont autant de questions fondamentales qui peuvent être repensées et améliorées pendant cette période charnière. L’émergence de nouveaux auteurs et philosophes, tout comme la réédition de grands textes oubliés, permettent de nourrir cette prise de conscience collective.

On peut également s’attendre à assister à la naissance de nouveaux projets industriels ambitieux, dont la mise en œuvre permettront de repenser complètement les modes de production et d’exploitation des ressources énergétiques, en particulier dans le domaine de l’énergie solaire, qui arrive à présent à maturité pour devenir une des sources principales d’électricité, aussi bien dans le transport que dans les foyers. Toutes les initiatives contribuant à la réduction de la pollution et à l’amélioration de la qualité de vie sont encouragées et financées par les états, l’industrie et les grandes institutions financières du monde entier.

Les actions uniquement fondées sur des pulsions individuelles et la démagogie sont démasquées et rejetées par la majorité, pour laisser la place à des valeurs universelles d’empathie et de justice sociale.

Le conseil + de l’horoscope chinois de KarmaWeather pour l’année 2018, est de se rappeler que l’élément Terre sous sa forme Yang, associé au signe de Chien, telle une montagne veillant sur les humains qui peuplent sa robe de pierre, vibre en son sein du cri de la vérité et de la justice, même pour ceux d’entre nous qui ne voudraient pas l’entendre.

RELATIONS AMOUREUSES ET FAMILLE

En 2018, le sens et l’importance de la famille prennent également une place prépondérante dans les aspirations de chacun, si bien que si vous êtes célibataire, vous ne devriez pas avoir de difficulté à vous retrouver en couple.

NOUVEL AN CHINOIS ET HOROSCOPE 2018 : EN CONCLUSION

Il est bon de rappeler que le signe chinois du Chien, même s’il est le symbole de la veille et de la protection, représente également une période sensible, pendant laquelle des activistes et des étudiants, mais aussi des citoyens ordinaires, se sentant privés d’espoir et exclus de la société, n’hésiteront pas à réclamer des changements radicaux pour leurs conditions de vie, et en vue de préserver l’avenir de leurs enfants.

Il est souvent dit que certaines années du Chien sont annonciatrices de conflits violents. Il n’y a en réalité que les années du Chien de Métal que l’on peut véritablement associer à des énergies belliqueuses et destructrices, du fait de leur Métal renforcé(2). La prochaine année du Chien de Métal est prévue en 2030.

Nous avons tous quelque chose de l’Amérique, l’épopée d’octobre lui a emprunté les gratte ciel et les héritiers de la ;longue marche lui empruntent Mickey Mouse, une manière de prétendre à l’universel, pour mieux nous faire part de leur art millénaire de l’écriture divinatoire sur les carapaces de tortue, de la « sagesse » chinoise et de la nécessité d’avoir un parti communiste qui veille au grain… .

Vive 2018 et en route sur la ceinture de soie qui fera le tour du globe avant de nous voir partir vers les étoiles… Je partirai probablement vers les étoiles, dans le grand tout cher à Spinoza avant que ce rêve se concrétise mais mes voeux vous accompagnent dans cette longue marche qui débute en 2018… Chacun à son pas et à sa manière vers la justice sociale, la paix et le partage…

Danielle Bleitrach

(1)https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155829453371438&set=a.50159031437.84514.648071437&type=3&theater

(2) Signalons au titre des coïncidences astrologiques que le président TRump est justement un chien de métal, il est né en 1946, donc associé à des énergies belliqueuses et destructrices. On ne le leur fait pas dire..D’ailleurs des cheveux blonds, une mèche reconnaissable, les sourcils sévère, on ne peut que le reconnaître. Donald Trump est le modèle de la statue de chien qui trône au centre de l’immense complexe commercial de Taiyuan, dans la province de Shanxi. Une statue plutôt originale puisque ’elle représente le président sous les traits d’un chien, un Bouledogue très agressif, l’an dernier ils l’avaient représenté en coq mais là il est vraiment le chien qui aboie, celui de métal..

(3) puisque nous sommes dans l’astrologie chinoise, je suis un tigre de terre, et j’ai été très déçue d’apprendre que les hommes chinois ne voulaient pas de femmes tigres, elles sont trop autoritaire… Tant pis… pour eux… Heureusment il m’est resté un Corse et un Cubain… encore plus déterminés que moi…

Publicités