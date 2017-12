The National Interest: Trump se fait des illusions, la Chine est révolutionnaire

ce texte de ce site stratégique américain conservateur est souvent intéressant à consulter à condition qu’on le lise en sachant qui parle et ce qu’il dit donc réellement. Il est clair que pour lui l’hégémonie nord-américaine est la plus juste, la plus démocratique qui soit possible. Il a parfaitement compris la stratégie de Trump qui est de se débarrasser d’institutions internationale et d’alliés au coût exorbitant pour le budget américain et de traiter au coup par coup en imposant la force qui continue à être celle des Etats-Unis et qui est sans équivalent dans le monde. Oui mais le texte sur le fond explique que si on laisse croître la puissance chinoise cette politique du « gros bâton » (théodore Roosvelt) risque d’être remise en cause. Alors le texte produit une analyse pseudo culturalo historique complètement infondée pour qui connaît l’histoire de la Chine (peu intéressée à sortir de son pré carré) et qui dans le fond prépare sa domination et si on lit bien la démonstration elle dit que la Chine ne renoncera pas à importer le communisme, parce que dans le fond la chine est révolutionnaire. Il y a toujours quelque chose à prendre chez l’adversaire et je trouve que si l’on considère le fond, la conclusion est que le match n’est pas joué et comme on peut le constater: la parabole ouverte par la Révolution d’Octobre reste ouverte. (Note et traduction de Danielle Bleitrach)

La stratégie de sécurité nationale de Trump table sur une Chine «révisionniste». C’est faux: la Chine est révolutionnaire.

Gordon G. Chang

27 décembre 2017

« Nous poursuivrons cette belle vision – un monde de nations fortes, souveraines et indépendantes, chacune avec ses propres cultures et ses rêves, prospérant côte à côte dans la prospérité, la liberté et la paix », a écrit le président Donald Trump dans sa lettre sur la stratégie de sécurité nationale.

Pékin depuis longtemps soutient le concept de souveraineté. De 1954 à aujourd’hui, il a continuellement revendiqué les cinq principes de la coexistence pacifique – le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, l’égalité et la coexistence pacifique – de ses relations avec le monde.

La Chine et les États-Unis devraient donc pouvoir coexister.

Malheureusement, la coexistence semble de plus en plus improbable. L’homologue chinois de Trump, Xi Jinping, commence à laisser planer l’idée que la Chine est le seul état souverain de la planète. Pékin et Washington, inévitablement, sont destinés à s’affronter.

Superficiellement, les récentes déclarations de la Chine semblent bénignes. Xi est connu pour parler du « rêve chinois », mais il en a un bien plus grand. « One World, One Dream », le slogan des Jeux olympiques d’été 2008 à Beijing, évoque une communauté internationale unie. C’était le travail de Xi il était alors le membre du Comité permanent du Politburo responsable des Jeux.

Xi a également été responsable de la « communauté de destin commun ». Introduit à la fin de 2012, l’expression, comme le déclare l’officiel China Daily met , « illustre parfaitement la direction vers laquelle le gouvernement chinois estime que la gouvernance mondiale devrait se diriger. »

Ces mots ont des connotations inquiétantes. Malheureusement, les phrases de Xi intègrent le concept de tianxia de l’ère impériale ou «All Under Heaven», l’idée que l’empereur chinois dirigeait le monde entier. « On peut dire qu’il n’y a jamais eu de conception plus universelle de la règle », écrit le journaliste Howard French dans Everything Under the Heavens .

Alors, quand Xi parle d’une communauté où le destin est commun ou que tout le monde partage les mêmes rêves, il évoque sûrement la riche histoire impériale de la Chine et laisse entendre qu’il devrait gouverner tous les domaines, à Pékin et partout ailleurs.

Le concept de tianxia remonte à près de trois millénaires et a dominé la pensée politique chinoise pendant la plus grande partie de cette période. La justification du tianxia était simple.

« Tout pouvoir politique et tous les verdicts judiciaires doivent provenir d’une source unique du fils du ciel, comme toute la lumière de la vie vient d’un seul soleil », écrit Fei-Ling Wang de Georgia Tech, qui a expliqué la pensée chinoise sur la question dans son livre publié récemment la Chine Ordre: Centralia, Empire du monde, et la nature du pouvoir chinois . En conséquence, les dirigeants chinois ont été obsédés par la volonté de dépasser les divisions et ils ont cherché comme objectif ultime une «grande unification» du monde.

C’est dans ce contexte qu’en septembre, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a relaté dans Study Times , le journal de l’école centrale du parti, les déclarations bienveillantes de Xi Jinping et leur ambition l. Wang a écrit que la « pensée sur la diplomatie » de Xi – « pensées » tient une place importante dans la hiérarchie des idées du Parti communiste – « il a fait des innovations et transcendé les théories occidentales traditionnelles des relations internationales des 300 dernières années. »

Trois cents ans? Wang, avec sa référence temporelle, pointait presque certainement le traité de Westphalie de 1648, qui reconnaissait la souveraineté des États individuels et qui est donc considéré comme la base du système international depuis lors.

L’utilisation du terme « transcendé » par Wang suggère clairement que Xi envisage un monde sans états souverains – ou du moins pas d’autres que la Chine. Et le leader de la Chine n’a fait qu’ajouter aux soupçons quand il a dit: «Les Chinois ont toujours soutenu que le monde est uni et que tous les hommes sous le ciel forment une seule famille», comme il l’a fait dans son message du Nouvel An 2017.

La tianxie est-elle possible dans le monde actuel de près de deux cents États souverains? Le britannique gauchiiste Martin Jacques le pense. Il croit que la Chine, en raison de son poids inégalé, pourrait un jour présider à «un système mondial d’affluents». Nous ne devrions pas être surpris par cette opinion, comme le titre de son livre de 2009: Quand la Chine gouverne le monde: la fin du monde occidental et la naissance d’un nouvel ordre mondial .

Et certains Chinois, comme les érudits du Parti communiste, promeuvent la conception impériale du monde. « Les principaux analystes de la politique étrangère de la RPC ont présenté l’ idée rajeunie de la tianxia comme une alternative légitime et supérieure à l’ordre mondial de Westphalie et une critique puissante », écrit Wang Tech de Georgia Tech. « Certains chercheurs de la République populaire de Chine ont déclaré qu’il était temps que la Chine devienne le leader mondial destiné à réorganiser le monde en un seul, à faire du rêve chinois le rêve mondial. »

Que ce soit faisable ou non, les ambitions tianxia de Xi amèneront Pékin à s’engager dans un comportement destiné à déstabiliser le système westphalien . Ce système, estiment les dirigeants chinois, est « politiquement mortel » pour la politique de la République populaire de Chine.

L’ ambition impériale de Xi – son rêve – ne peut en aucun cas être conciliable avec la «belle vision» de Trump des États souverains. Aujourd’hui, cette vision de la beauté décrit le monde tel qu’il est aujourd’hui: de nombreuses nations souveraines tenues ensemble par des traités, des conventions, des pactes et des normes, ainsi que par des institutions multilatérales et la puissance américaine.

En bref, une Chine contrôlée par des dirigeants avec un état d’esprit de tianxia aura du mal à reconnaître la souveraineté des autres ou à coexister avec eux, en particulier les concurrents comme les États-Unis.

Beaucoup ont critiqué la caractérisation. Oui, le document s’est trompé. La Chine n’est pas révisionniste. Elle est révolutionnaire .

Les dirigeants chinois, pour la première fois depuis Mao, sont revenus à des rêves de domination mondiale.

Gordon G. Chang est l’auteur de The Coming Collapse of China . Suivez-le sur Twitter @GordonGChang